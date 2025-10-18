Doanh nghiệp
18/10/2025 18:00

Yến sào Khánh Hòa được tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025”

Sáng 17-10, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025” lần thứ 11

Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự được bình chọn "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025", ghi nhận những đóng góp nổi bật trong bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình khai thác và sản xuất.

Yến sào Khánh Hòa được tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025” - Ảnh 1.

Giải thưởng là dấu mốc quan trọng trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế tiên phong, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái và lan tỏa giá trị thương hiệu quốc gia. Qua đó, tiếp thêm động lực để Yến sào Khánh Hòa vững bước trên hành trình phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

Yến sào Khánh Hòa được tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025” - Ảnh 2.

Với cam kết vững bước vào kỷ nguyên xanh, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục bảo tồn nguồn lợi biển, nâng tầm giá trị Việt và đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng.

