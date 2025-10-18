Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự được bình chọn "Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025", ghi nhận những đóng góp nổi bật trong bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình khai thác và sản xuất.

Giải thưởng là dấu mốc quan trọng trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế tiên phong, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái và lan tỏa giá trị thương hiệu quốc gia. Qua đó, tiếp thêm động lực để Yến sào Khánh Hòa vững bước trên hành trình phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

Với cam kết vững bước vào kỷ nguyên xanh, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục bảo tồn nguồn lợi biển, nâng tầm giá trị Việt và đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng.