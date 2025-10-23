Ngày 22-10-2025 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025", nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025" từ Ban tổ chức

Tại buổi lễ, Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự được trao tặng danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025."

Các nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của nữ lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong công tác điều hành, phát triển thương hiệu Quốc gia Yến sào Khánh Hòa vươn tầm quốc tế.

Đây là niềm vinh dự cá nhân, cũng là niềm tự hào chung của tập thể Yến sào Khánh Hòa, minh chứng cho những giá trị bền vững mà đội ngũ nữ lãnh đạo và CBCNLĐ công ty đã và đang xây dựng trong suốt chặng đường 35 năm phát triển.