21/09/2025 15:37

Vui Tết Trung Thu, vi vu muôn phương cùng Vietjet

Đón không khí Trung Thu sum vầy rực rỡ ánh trăng, Vietjet dành tặng hàng trăm ngàn vé Eco chỉ từ 0 đồng

Trung thu này, Vietjet dành tặng hàng trăm ngàn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế trong ba ngày vàng từ 00h00 ngày 24-9 đến 23h00 ngày 26-9-2025, với thời gian bay từ 20-10-2025 đến 27-05-2026. Dễ dàng đặt vé qua website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air để cùng bạn bè, người thân tận hưởng những chuyến đi ý nghĩa.

Vui Tết Trung Thu, vi vu muôn phương cùng Vietjet- Ảnh 1.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trên những chuyến bay Vietjet

Vietjet còn mang đến loạt hoạt động hấp dẫn như chuyến bay đặc biệt với những tiết mục nghệ thuật bất ngờ trên không trung, tặng lồng đèn cho hành khách may mắn. Đồng thời, hãng cũng ra mắt hộp bánh Trung Thu phiên bản giới hạn, phục vụ trên các chuyến bay sự kiện và tại Sky Shop, để hành khách có thể thưởng thức hoặc mang về làm món quà ý nghĩa dành tặng người thân.

Không dừng lại ở đó, Vietjet còn mang đến hàng loạt siêu khuyến mãi hấp dẫn khác như giảm đến 20% vé Business, SkyBoss vào các ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng các khuyến mãi siêu hấp dẫn ngày đôi.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hoá nghệ thuật hấp dẫn ở độ cao 10.000m.

Gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour “A.I thực chiến”, Đại học Bách Khoa bùng nổ đăng ký

Gần 4.000 sinh viên đã tham gia Unitour “A.I thực chiến”, Đại học Bách Khoa bùng nổ đăng ký

Ngân hàng 10:46

Chuỗi sự kiện Unitour 2025 ba miền Bắc - Trung - Nam của chương trình "A.I thực chiến" đã chính thức khép lại sau điểm trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.

"Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa": Đêm nghệ thuật tái hiện huyền thoại bến phà Long Đại

"Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa": Đêm nghệ thuật tái hiện huyền thoại bến phà Long Đại

Văn hóa – Giải trí 15:40

Tối 18-9, tại bến phà Long Đại, chương trình chính luận nghệ thuật "Lời tri ân - Dòng sông Hoa lửa" đã chính thức diễn ra.

Trà mật ong BONCHA là Nhà tài trợ Vàng cho Anh Trai “Say Hi” 2025

Trà mật ong BONCHA là Nhà tài trợ Vàng cho Anh Trai “Say Hi” 2025

Sản xuất - Kinh doanh 15:40

Thương hiệu Trà mật ong BONCHA với vai trò Nhà Tài Trợ Vàng, mang Anh Trai “Say Hi” trở lại với nhiều yếu tố bất ngờ và ấp ủ những trải nghiệm tươi mới.

Bước tiến mới trong hợp tác Hàn - Việt giữa Airbility và CT UAV

Bước tiến mới trong hợp tác Hàn - Việt giữa Airbility và CT UAV

Sản xuất - Kinh doanh 15:40

Công ty Hàng không tiên tiến của Hàn Quốc - Airbility và CT UAV vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới.

VWS: Đặt an toàn lao động là nền tảng phát triển bền vững

VWS: Đặt an toàn lao động là nền tảng phát triển bền vững

Doanh nghiệp 22:03

VWS tổ chức buổi tập huấn an toàn vệ sinh lao động, dành cho đội ngũ cán bộ quản lý và toàn thể công nhân viên

Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 tiếp tục gọi tên VietinBank

Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 tiếp tục gọi tên VietinBank

Thị trường 17:31

Theo công bố xếp hạng Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 của Brand Finance, giá trị thương hiệu VietinBank đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước.

Hội Doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội Bình Tân: Gắn kết và chia sẻ cộng đồng

Hội Doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội Bình Tân: Gắn kết và chia sẻ cộng đồng

Doanh nghiệp 16:25

Ngày 19-9-2025, Hội Doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội Bình Tân, quy tụ hơn 50 doanh nhân các phường Bình Tân, Bình Trị Đông, Tân Tạo, An Lạc, và Bình Hưng Hòa.


