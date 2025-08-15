VinFast mang nhiều ưu đãi cho khách hàng đến sự kiện đổi xe máy xăng lấy xe máy điện trên cả nước

Tiếp nối chuỗi sự kiện thu hút đông đảo khách tham gia tại nhiều tỉnh thành, VinFast sẽ tiếp tục mang chương trình thu cũ xe máy xăng, đổi mới xe máy điện đến TP HCM và Ninh Bình (phường Nam Định) trong hai ngày 16 và 17-8.

Tại TP HCM, sự kiện diễn ra song song tại 2 điểm: Công viên Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng) và TTTM GO! Dĩ An (số 2A, đường GS 01, Khu Đô thị - Thương Mại - Dịch Vụ Quảng Trường Xanh, phường Đông Hòa). Hai sự kiện này nằm trong chuỗi "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" đã ghé thăm nhiều tỉnh, thành phố từ tháng 6.

Tại Ninh Bình, khách hàng có thể trải nghiệm không chỉ các mẫu xe máy điện mà còn cả các dòng sản phẩm ô tô điện VinFast tại Quảng trường Khách sạn Nam Cường (số 538 Trần Hưng Đạo, phường Nam Định), trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh" VinFast đang triển khai tại 3 miền.

Đây đều là những chiến dịch phổ cập phương tiện xanh thiết thực, giúp người dân dễ dàng trải nghiệm và chuyển đổi sang xe máy điện với nhiều ưu đãi và quà tặng giá trị.

Tại mỗi điểm tổ chức, VinFast sẽ mang tới không gian trưng bày phong phú, giới thiệu loạt mẫu xe máy điện đang được ưa chuộng, từ Motio, Evo Neo, Feliz Neo… cho tới Evo Grand - mẫu xe "tân binh" của thương hiệu với thiết kế pin có thể tháo rời, cho quãng đường lên tới 262 km/lần sạc.

Khách tham quan cũng có thể trực tiếp lái thử các mẫu xe trên nhiều địa hình khác nhau, qua đó cảm nhận sự êm ái, khả năng tăng tốc mượt mà của xe máy điện. Đây là những yếu tố đang giúp xe điện trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng.

Song song với hoạt động trải nghiệm, chương trình còn triển khai chính sách thu cũ đổi mới ngay tại chỗ, hỗ trợ đổi xe xăng cũ sang xe máy điện VinFast với mức giá ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Chính sách này giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu khi chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 12 triệu đồng cho mẫu Motio, dải sản phẩm xe máy điện của VinFast đang dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với khách hàng Việt. Đi kèm là chính sách sạc miễn phí tới hết tháng 5-2026 dành cho tất cả chủ xe máy điện thương hiệu Việt.

Cùng đó, người dùng mua xe tại sự kiện sẽ nhận ưu đãi lên tới 1 triệu đồng từ đại lý, đồng thời có thể tiếp cận các gói giải pháp tài chính linh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế của từng khách hàng. Đây là cơ hội để cả sinh viên, người đi làm hay các bác tài công nghệ đều dễ dàng sở hữu một chiếc xe điện mới mà không lo áp lực tài chính.

Không ít khách hàng từng tham dự các sự kiện "Đổi xăng lấy điện" trước đây chia sẻ những ấn tượng tích cực. "Tôi vốn chỉ muốn mang xe xăng tới định giá thử, nhưng khi được trải nghiệm lái thử và nghe tư vấn chi tiết về quy trình đổi xe cũ, tôi thấy rất hợp lý nên đặt cọc ngay. Mọi thủ tục đều nhanh chóng. Mức thu mua cũng tốt", anh Nguyễn Đức Quang, khách hàng đã đổi chiếc xe số cũ của gia đình sang Evo Neo tại Đồng Nai, chia sẻ.

"Điều tôi ấn tượng nhất là sự chuyên nghiệp và thân thiện của đội ngũ tư vấn. Tôi được giải đáp mọi thắc mắc về pin, trạm sạc và chi phí vận hành, từ đó yên tâm chọn xe điện", chị Lê Thị Ngọc, giáo viên tại Thanh Hóa tham dự chương trình diễn ra vào tuần trước nhận xét.

Đặc biệt, những khách hàng đặt cọc ngay tại sự kiện còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị. Ngoài ra, hàng trăm phần quà thiết thực như túi tote VinFast sẽ dành cho khách tham gia trò chơi hoạt náo hoặc lái thử.

Bởi thế, chương trình ngày 16, 17-8 hứa hẹn sẽ mang tới cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn cả về sản phẩm, dịch vụ và giải trí. Trong bối cảnh xu hướng xe điện đang lan rộng, đây là cơ hội để mỗi người tự mình thử nghiệm phương tiện thân thiện với môi trường, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí, từ đó có thể đưa ra quyết định phù hợp cho tương lai di chuyển của bản thân và gia đình.