Thị trường
27/02/2026 08:00

Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng

In bài viết

Từ giữa năm 2025, nước mắm Nam Ngư đã tích hợp mã QR Code vào mỗi sản phẩm như “căn cước” với đầy đủ thông số lý lịch

Tiên phong trong việc đưa công nghệ QR Code cung cấp thông tin hàng hóa trong ngành hàng nước mắm, Nam Ngư (một sản phẩm thuộc Công ty Masan Consumer) đã ứng dụng giải pháp đột phá trong kỷ nguyên tiêu dùng thông minh - nơi mỗi khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc và an toàn của sản phẩm chỉ với một lần quét đơn giản.

QR Code tấm "căn cước" giúp khách hàng yên tâm mua sắm…

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của mỗi doanh nghiệp.

Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng - Ảnh 2.

Từ giữa năm 2025, nước mắm Nam Ngư đã tích hợp mã QR Code vào mỗi sản phẩm như "căn cước" với đầy đủ thông số lý lịch. Mỗi mã QR Code đều là duy nhất, chứa toàn bộ thông tin từ nhà sản xuất: mô tả chi tiết sản phẩm, hạn sử dụng, ký hiệu lô sản xuất. Đặc biệt, hệ thống còn ghi nhận được cả ngày sản xuất chính xác như thời gian in nổi trên cổ chai nước mắm.

Chỉ bằng thao tác đơn giản, trong vài giây, người tiêu dùng đưa điện thoại quét mã, hệ thống sẽ hiển thị ngay dữ liệu được đồng bộ trực tiếp từ nhà máy, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Công nghệ QR Code mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới, yên tâm mua sắm và sử dụng. Không còn cảnh băn khoăn liệu sản phẩm thật hay giả, dù mua ở bất kì đâu, người mua giờ đây có thể tự mình kiểm chứng mọi thông tin. Đây chính là nền tảng để xây dựng niềm tin bền vững giữa thương hiệu và khách hàng trong kỷ nguyên số.

Giúp doanh nghiệp quản lý thông minh

Không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, công nghệ QR Code còn tạo ra giải pháp quản lý thông minh cho doanh nghiệp. Thông qua dữ liệu quét mã theo thời gian thực, Công ty có thể nắm bắt nhu cầu tiêu dùng từ đó tối ưu từng kênh phân phối. Quy trình quản lý tồn kho, truy vết sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cũng trở nên chính xác và nhanh chóng hơn nhiều lần so với phương pháp ghi nhận truyền thống.

Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng - Ảnh 3.

Việc ứng dụng QR Code vào xác thực hàng hóa cho thấy bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu Nam Ngư trong chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu minh bạch - an toàn - thông minh. Mỗi sản phẩm Nam Ngư giờ đây không chỉ là cam kết chất lượng, mà khẳng định triết lí phụng sự người tiêu dùng, đặt khách hàng làm trung tâm để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và trải nghiệm.

Nước mắm Nam Ngư đã có mã QR xác thực hàng chính hãng - Ảnh 4.

Đây cũng là chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng - bản lẻ tích hợp công nghệ của Tập đoàn Masan nói chung và công ty thành viên Masan Consumer nói riêng. Hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của doanh nghiệp đã và đang tạo ra những giải pháp tiên phong, giải quyết các "bài toán" khó của thị trường và hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của người tiêu dùng khi mua sắm ở bất kì đâu.

Hoàng Tuấn
từ khóa : Nam Ngư, nước mắm nam ngư
Hạ tầng Tây Nam bộ bứt phá, Vĩnh Long trở thành tâm điểm tăng trưởng mới

Hạ tầng Tây Nam bộ bứt phá, Vĩnh Long trở thành tâm điểm tăng trưởng mới

Bất động sản 13:33

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tái định hình diện mạo Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity: Khi mục tiêu sức khỏe cộng đồng là cốt lõi của phát triển bền vững

Hệ thống nhà thuốc Pharmacity: Khi mục tiêu sức khỏe cộng đồng là cốt lõi của phát triển bền vững

Thị trường 08:30

Giữa áp lực cạnh tranh và thương mại hóa ngành dược, dược sĩ cộng đồng vẫn âm thầm giữ “cánh cổng” an toàn thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân mỗi ngày.

Thị trường tiền gửi nhộn nhịp đầu năm cùng các giải pháp tích lũy thông minh

Thị trường tiền gửi nhộn nhịp đầu năm cùng các giải pháp tích lũy thông minh

Ngân hàng 16:52

Trong không khí nhộn nhịp của những ngày đầu năm, thị trường tiền gửi vẫn đang giữ được “độ nóng” nhờ hàng loạt giải pháp tiết kiệm linh hoạt từ các ngân hàng.

Án ngữ mặt tiền trục 50 m, Boulevard Prime đón đầu sóng tiêu dùng chưa từng có tại Cần Giờ

Án ngữ mặt tiền trục 50 m, Boulevard Prime đón đầu sóng tiêu dùng chưa từng có tại Cần Giờ

Bất động sản 16:52

Cấu trúc "phố bám tiện ích" giúp Boulevard Prime không phụ thuộc vào một nguồn khách duy nhất, mà được hưởng lợi từ nhiều lớp nhu cầu đan xen.

EVNGENCO3 tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị phát điện chủ lực

EVNGENCO3 tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị phát điện chủ lực

Doanh nghiệp 10:57

EVNGENCO3 triển khai đồng bộ các giải pháp, vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Hanwha Life hợp tác cùng nhiều trường đại học phát triển nhân tài Việt Nam

Hanwha Life hợp tác cùng nhiều trường đại học phát triển nhân tài Việt Nam

Giáo dục - Cộng đồng 08:00

Hanwha Life Việt Nam triển khai chiến lược hợp tác với các trường đại học nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bảo hiểm.

Từ áp lực mùa vụ đến bài toán vốn dài hạn: VPBankSME sát cánh cùng doanh nghiệp gạo

Từ áp lực mùa vụ đến bài toán vốn dài hạn: VPBankSME sát cánh cùng doanh nghiệp gạo

Ngân hàng 15:39

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp biến động mạnh về thị trường, chính sách, cạnh tranh quốc tế.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn