Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Mua hàng trả chậm 12 tháng, 0% lãi suất

Chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu mua sắm các thiết bị điện tử, gia dụng tăng cao rõ rệt, với mục đích làm mới không gian sống chuẩn bị đón Tết.

Chia sẻ về việc mua sắm Tết năm nay, chị Như Quỳnh (phường Bình Phú, TP.HCM) cho biết bản thân không ngại đầu tư các thiết bị điện tử trong nhà bởi tính thiết yếu, thời gian sử dụng lâu dài. "Chỉ là cuối năm có quá nhiều khoản phải lo, nên việc chi trả toàn bộ chi phí một lần khiến tôi khá đắn đo", chị nói.

Không riêng chị Quỳnh, đây cũng là tâm lý chung của nhiều người tiêu dùng khi bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm dịp cuối năm, làm sao để mua sắm Tết đủ đầy mà không bị áp lực tài chính.

Thực tế cho thấy, bên cạnh chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng ngày nay còn quan tâm đến các hình thức thanh toán linh hoạt, với thủ tục phê duyệt đơn giản, nhanh chóng, thời gian giải ngân nhanh. Thay vì trì hoãn kế hoạch mua sắm, nhiều người chọn giải pháp chia nhỏ khoản chi theo từng giai đoạn.

Chị Như Quỳnh chia sẻ: "Năm nay, gia đình tôi đổi tủ lạnh mới lớn hơn để trữ nhiều thực phẩm cho Tết, giá khoảng 24 triệu đồng tại Điện máy Xanh. Tôi chọn thanh toán bằng MWG PayLater trên ứng dụng Quà Tặng VIP, nên được trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng, tính ra mỗi tháng chỉ cần trả 2 triệu đồng, không mất thêm bất kỳ phí chuyển đổi nào".

Cụ thể, MWG Paylater là dịch vụ trả sau mang thương hiệu riêng đầu tiên của Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG). Trong đó, Ngân hàng số Cake by VPBank đóng vai trò cung cấp toàn bộ nguồn vốn tín dụng và nền tảng công nghệ tài chính vận hành dịch vụ, mang đến trải nghiệm liền mạch từ đăng ký hạn mức, chuyển đổi trả chậm và sử dụng.

Thủ tục đăng ký và phê duyệt đơn giản, nhanh chóng, hoàn toàn online chỉ trong 2 phút, với hạn mức tín dụng đến 40 triệu đồng. Người dùng được trả chậm lãi suất 0% lên đến 90 ngày, đồng thời có thể linh hoạt thanh toán trả thẳng từ hạn mức được cấp, hoặc trả trước 0 đồng và trả chậm lên đến 24 tháng. Đây là thời hạn miễn lãi và ưu đãi rất dài so với thị trường.

Đặc biệt, khi mua sắm và thanh toán bằng MWG Paylater, người dùng còn được hoàn tiền 100.000 đồng cho đơn hàng mua trả chậm trên 3 triệu đồng, tặng thêm phiếu mua hàng máy lạnh trị giá 200.000 đồng. Hiện tại, MWG Paylater được áp dụng chuyển đổi trả góp tại các chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống Thế giới di động, gồm: Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Avakids.

Thêm nguồn tiền chi tiêu Tết từ ngân hàng số Cake

Bên cạnh các thiết bị điện tử, gia dụng giá trị cao, chi tiêu dịp Tết còn đến từ những khoản chi tiêu đi lại, mua sắm quà Tết, thực phẩm, du lịch... Để chủ động hơn với những khoản chi này, người dùng có thể tận dụng sản phẩm Vay tiền mặt trên app Quà Tặng VIP hoặc Vay Nhanh trên ứng dụng ngân hàng số Cake như một giải pháp tài chính linh hoạt trong dịp cao điểm cuối năm.

Vay Nhanh trên Cake là lựa chọn phù hợp với những ai có nhu cầu mua sắm Tết nhưng chưa đủ khả năng chi trả ngay lập tức.

Đây là các sản phẩm vay có hạn mức lên đến 50 triệu đồng, kỳ hạn vay linh hoạt và kéo dài từ 6-48 tháng. Quy trình đăng ký đơn giản, 100% trực tuyến, nhận giải ngân

siêu nhanh chỉ trong 2 phút mà không cần chứng minh tài chính. Nhờ đó, người dùng dễ dàng xoay vòng dòng tiền cho các nhu cầu mua sắm hoặc kịp thời chi tiêu các khoản phát sinh bất ngờ trước thềm năm mới.

Trong thời điểm năm hết Tết đến, các giải pháp tài chính linh hoạt trên ứng dụng Quà Tặng VIP của Thế giới di động hay Ngân hàng số Cake không đơn thuần là một hình thức thanh toán, mà còn là cách giúp mỗi người chuẩn bị Tết trọn vẹn hơn mà vẫn đảm bảo kế hoạch chi tiêu.