Cơ hội mua VinFast VF MPV 7 - xe gia đình thực dụng, tiết kiệm với mức giá tối ưu trước Tết

Mẫu xe "đáng tiền" để phục vụ gia đình

Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN), VF MPV 7 là một mẫu MPV 7 chỗ được thiết kế rõ ràng theo hướng phục vụ gia đình, với nhiều trang bị tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Xe sở hữu hệ thống đèn LED nhận diện đặc trưng của VinFast phía trước và sau, gương gập điện tích hợp xi-nhan, la-zăng 19 inch, cảm biến lùi...

Không gian nội thất tiện nghi bao gồm ghế bọc da nhân tạo và kính cửa sổ chỉnh điện tự động cả bốn vị trí. VF MPV 7 bởi vậy được cho là chiếc xe mà người dùng bước lên là có thể sử dụng ngay, không mất nhiều thời gian làm quen và không cần "độ" thêm.

Chuyên gia Trịnh Lê Hùng đã nhanh chóng chốt cọc VF MPV 7

Chuyên gia Trịnh Lê Hùng (Autodaily) thì cho rằng VF MPV 7 sẽ tạo được thiện cảm qua cách xe vận hành êm ái, dễ kiểm soát. Nếu như không gian và tiện ích là điều khách hàng quan tâm, thì cảm giác lái lại là yếu tố giữ người dùng ở lại lâu dài. Là chủ sở hữu chiếc VF 9 và cũng đã trải nghiệm đầy đủ loạt xe điện VinFast, anh Hùng đánh giá các dòng xe Việt có độ ổn định và an toàn cao.

Anh cũng đánh giá cao cách bố trí cần số sau vô lăng, giúp khu vực trung tâm thoáng hơn, đồng thời tạo cảm giác thao tác nhanh và gọn gàng - một chi tiết nhỏ nhưng mang lại trải nghiệm sử dụng rất khác biệt trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, tính năng Apple CarPlay/Android Auto cũng được anh Hùng đánh giá cao.

"VF MPV 7 có trang bị, tiện ích vừa đủ cho một chiếc MPV gia đình. Đó là lý do vì sao tôi xuống cọc mẫu xe MPV điện này", anh Hùng chia sẻ.

Theo giới chuyên môn, VF MPV 7 được nhìn nhận như một phương án "quá ngon" cho nhu cầu di chuyển của gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên: đủ chỗ, dễ dùng và vận hành nhẹ nhàng trong cả phố lẫn đường dài. Những yếu tố này cũng lý giải số cọc tăng lên nhanh chóng ngay sau khi ra mắt mẫu xe Việt.

Bài toán chi phí là lợi thế cạnh tranh lớn nhất

Đáng chú ý, mức giá niêm yết 819 triệu đồng của VF MPV 7 được đánh giá là rất hợp lý, đặc biệt nhờ các chính sách ưu đãi trong giai đoạn mở cọc sớm. Cụ thể, từ nay tới 15-2, khách hàng mua VF MPV 7 được tặng ngay gói bảo hiểm thân vỏ có thời hạn 2 năm, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng.

Thêm vào đó là các chính sách ưu đãi dành cho tất cả dòng xe VinFast như hỗ trợ 6% theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" hoặc hỗ trợ mua trả góp với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu, trả trước từ 0 đồng vốn đối ứng.

Nếu mua trên website VinFast, chủ xe nhận thêm ưu đãi 2%. Như vậy, mức giá đặt cọc sớm sau khi cộng dồn các chính sách của VF MPV 7 có thể xuống tới 740 triệu đồng. Ngoài ra, người mua VF MPV 7 được miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ tới hết tháng 2/2027 nên chi phí lăn bánh cao nhất chỉ khoảng dưới 20 triệu đồng.

Kết hợp với chính sách sạc miễn phí áp dụng tới giữa năm 2027, anh Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng VF MPV 7 đang tạo ra lợi thế rất lớn về chi phí sử dụng và trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ trung.

"VF MPV 7 có thể rút ống thở của những mẫu xe CUV cỡ C và MPV đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian tới", anh Trí Trần (Autovietnam) nhận xét thêm.

Một yếu tố khiến nhiều người mạnh dạn xuống tiền VF MPV 7 ngay sau khi ra mắt còn là chính sách bảo hành lên tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, cũng như mạng lưới xưởng dịch vụ số 1 Việt Nam và hạ tầng sạc phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố.

Theo các chuyên gia, VF MPV 7 xuất hiện như một lời giải mới cho nhu cầu di chuyển gia đình đông người, tăng thêm lựa chọn đáng tiền cho khách hàng trong dịp cận Tết Nguyên đán. Không gian rộng rãi, trang bị thực dụng, khả năng vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp là những yếu tố khiến mẫu MPV này nổi bật so với các đối thủ trong phân khúc.