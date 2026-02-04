Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới – tạo khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian hiện đại

Dòng máy chiếu này bao gồm hai phiên bản chủ đạo: Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) và Lifestudio Flex (EF-71, EF-72).Nếu dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6kg thì dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu rực rỡ, chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumens, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Để trải nghiệm nghe nhìn thêm trọn vẹn, Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động. Đáng chú ý, Epson còn tối giản hóa mọi thao tác lắp đặt phức tạp nhờ các tính năng tự động thông minh.