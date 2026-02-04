Sản phẩm
04/02/2026 11:30

Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới – tạo khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian hiện đại

In bài viết

Epson chính thức ra mắt dòng sản phẩm máy chiếu giải trí di động mới nhất tại thị trường Đông Nam Á với tên gọi Lifestudio.

Dòng máy chiếu này bao gồm hai phiên bản chủ đạo: Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) và Lifestudio Flex (EF-71, EF-72).Nếu dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6kg thì dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu rực rỡ, chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumens, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Để trải nghiệm nghe nhìn thêm trọn vẹn, Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động. Đáng chú ý, Epson còn tối giản hóa mọi thao tác lắp đặt phức tạp nhờ các tính năng tự động thông minh.

P. Q
từ khóa : Epson
HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Tiêu dùng 15:01

Với danh mục sản phẩm đa dạng như Heineken®, Tiger, Larue, Bivina, Bia Việt, Strongbow, Edelweiss… HEINEKEN Việt Nam sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp Tết

Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Dịch vụ 14:59

Tết 2026, mua sắm tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone… KH dễ dàng lựa chọn hình thức mua trước trả sau với hạn mức đến 40 triệu đồng.

Cuối tuần này, ngày hội “Đổi xăng lấy điện” tái ngộ khách hàng ba miền với loạt ưu đãi hấp dẫn

Cuối tuần này, ngày hội “Đổi xăng lấy điện” tái ngộ khách hàng ba miền với loạt ưu đãi hấp dẫn

Sản phẩm 15:41

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” do VinFast tổ chức cuối tuần này hứa hẹn sẽ tiếp tục “bùng nổ”

Cơ hội mua VinFast VF MPV 7 - xe gia đình thực dụng, tiết kiệm với mức giá tối ưu trước Tết

Cơ hội mua VinFast VF MPV 7 - xe gia đình thực dụng, tiết kiệm với mức giá tối ưu trước Tết

Sản phẩm 15:39

Theo chuyên gia, VinFast VF MPV 7 mang lại lựa chọn tối ưu cho gia đình nhiều thế hệ khi đáp ứng nhu cầu về tính năng và chi phí sở hữu, sử dụng tiết kiệm.

Cú hích từ "ông lớn" thực phẩm KIDO: Nâng cấp Bánh giò khay, tăng trọng lượng chiều lòng thực khách

Cú hích từ "ông lớn" thực phẩm KIDO: Nâng cấp Bánh giò khay, tăng trọng lượng chiều lòng thực khách

Sản phẩm 09:01

KIDO Group – “Ông lớn” sở hữu Thương hiệu Thọ Phát nâng cấp món ăn truyền thống, mang đến tin vui thiết thực cho người tiêu dùng.

SkyBoss – Bí quyết tối ưu hiệu suất di chuyển của các nhà quản lý hiện đại

SkyBoss – Bí quyết tối ưu hiệu suất di chuyển của các nhà quản lý hiện đại

Doanh nghiệp 18:21

Trong môi trường kinh doanh biến động không ngừng, các nhà quản lý hiểu rằng hiệu suất không chỉ đến từ chuyên môn mà từ cách họ làm chủ thời gian.

Người dùng TP HCM hào hứng trải nghiệm, quyết định lên đời xe điện VinFast ngay trong ngày

Người dùng TP HCM hào hứng trải nghiệm, quyết định lên đời xe điện VinFast ngay trong ngày

Sản phẩm 22:28

Mô hình “đổi xe tại chỗ” cùng loạt chính sách hỗ trợ đang giúp người dân TP HCM tiếp cận xe máy điện VinFast dễ dàng hơn


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn