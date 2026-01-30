Cuối tuần này, ngày hội “Đổi xăng lấy điện” tái ngộ khách hàng ba miền với loạt ưu đãi hấp dẫn

"Sẵn sàng lên đời xe điện ngay"

Tiếp nối thành công tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong tuần trước, chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" do VinFast tổ chức sẽ quay trở lại vào cuối tuần này (31-1 và 1-2-2026, từ 8 giờ đến 20 giờ), mở ra cơ hội đổi xe điện thuận tiện và tiết kiệm cho người tiêu dùng ngay trước thềm Tết.

Cụ thể, tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức tại Công viên Thanh Xuân. Khu vực TP HCM có ba điểm tổ chức gồm Aeon Mall Bình Tân, Emart Phan Văn Trị và Trung tâm thương mại Bà Rịa.

Tại các địa phương khác, chương trình lần lượt diễn ra tại Khu đô thị Light Square (Hưng Yên), Vincom Thanh Hóa (Thanh Hóa), siêu thị GO! Nha Trang (Khánh Hòa) và Công viên Dương Tử Giang (Đồng Nai).

Trước thời điểm sự kiện chính thức diễn ra, nhiều người tiêu dùng cho biết đã chủ động theo dõi thông tin và lên kế hoạch tham gia, đặc biệt là nhóm khách hàng đang cân nhắc chuyển từ xe máy xăng sang xe điện.

Anh Lê Hoàng Nam (TP HCM) chia sẻ, chuỗi sự kiện diễn ra cuối tuần trước (từ 24, 25-1), anh bận việc chưa kịp tham gia. Tuần này, anh đã cố gắng sắp xếp công việc từ sớm để có mặt tại ngày hội đặc biệt của VinFast.

"Chắc chắn tôi sẽ ghé thử. Quan trọng nhất là được thẩm định xe cũ tại chỗ và lái thử xe điện để so sánh trực tiếp. Nếu mọi thứ hợp lý thì tôi sẵn sàng đổi xe ngay, coi như sắm phương tiện mới đón Tết", anh Nam cho biết.

Tại ngày hội "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh", khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm các dòng xe máy điện VinFast đang được quan tâm trên thị trường như Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025 và Vero X. Đây là những mẫu xe được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh - sinh viên, người đi làm hằng ngày cho đến các gia đình trẻ.

Điểm tạo nên sức hút của chương trình nằm ở mô hình thu xe xăng - đổi xe điện ngay tại sự kiện. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ trực tiếp kiểm tra, thẩm định và định giá xe máy xăng cũ theo các tiêu chí minh bạch, đồng thời tư vấn phương án đổi xe phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của từng khách hàng. Song song với đó, người tham dự có thể lái thử nhiều dòng xe máy điện khác nhau, so sánh trực tiếp cảm giác vận hành, mức độ phù hợp trước khi đưa ra lựa chọn.

Theo ghi nhận từ người tiêu dùng, việc tích hợp đầy đủ các khâu - từ trải nghiệm sản phẩm, tư vấn chính sách cho tới hoàn tất thủ tục mua xe - ngay tại điểm tổ chức đã giúp người dùng mua sắm dễ dàng hơn, thay vì phải mất nhiều ngày tìm hiểu, bán xe cũ như trước.

Ưu đãi dày, trải nghiệm đủ đầy tại sự kiện

Bên cạnh trải nghiệm sản phẩm, chuỗi sự kiện còn thu hút sự quan tâm nhờ loạt chính sách ưu đãi áp dụng trực tiếp trong thời gian diễn ra chương trình. Theo đó, khách mua xe máy điện VinFast sẽ được giảm ngay 6% giá trị xe theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe).

Đáng chú ý, chương trình "Mua xe 0 đồng" với lãi suất ưu đãi và 0 đồng vốn đối ứng tiếp tục được triển khai, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận xe điện hơn trong giai đoạn chi tiêu cao điểm cuối năm. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí sạc tới hết tháng 5-2027, cùng nhiều phần quà và hoạt động bốc thăm trúng thưởng dành cho người tham gia trải nghiệm lái thử.

Ngoài khách hàng cá nhân, nhiều tài xế cũng chia sẻ sự háo hức với sự kiện cuối tuần này. Đây là cơ hội để nhiều bác tài tận dụng ưu đãi và tối ưu bài toán kinh tế.

"Với những chính sách hiện có, chi phí ban đầu gần như không đáng kể, trong khi thời gian dài tiếp theo không phải lo tiền sạc. Tôi dự định sẽ đến sự kiện để đổi chiếc xe xăng cũ hiện tại lấy một xe điện phù hợp để chạy dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform", anh Trần Văn Hùng, tài xế chạy dịch vụ tại TP HCM, cho biết.

Theo các chuyên gia, việc VinFast liên tục tổ chức các sự kiện trải nghiệm quy mô lớn không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng "lên đời" xe điện trước Tết, mà còn góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn.



