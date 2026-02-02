HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồ uống tăng cao do gắn liền với các buổi họp mặt, gặp gỡ bạn bè, những dịp đoàn viên gia đình... Hiểu được điều đó, HEINEKEN Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất và cung ứng trên toàn bộ hệ thống, trong đó, Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam – Tiền Giang đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất phục vụ người tiêu dùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), góp phần mang đến một mùa Tết trọn vẹn sắc xuân.

Chất lượng bảo đảm theo tiêu chuẩn toàn cầu

Để bảo đảm các sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, HEINEKEN Việt Nam đã sớm chuẩn bị các kế hoạch sản xuất cho từng nhà máy nhằm đáp ứng lượng nhu cầu tiêu dùng và đảm bảo hàng được vận chuyển, phân phối một cách tối ưu.

Các sản phẩm của HEINEKEN Việt Nam dù được sản xuất tại nhà máy nào cũng tuân thủ các quy trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của HEINEKEN trên toàn cầu. Các nguyên liệu đầu vào được kiểm soát tập trung, dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa cao, đảm bảo chất lượng đồng nhất của các sản phẩm trên toàn quốc.

Bà Hà Thị Lam Diệu - Giám đốc Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Tiền Giang cho biết: "Tại HEINEKEN Việt Nam, chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhà máy Tiền Giang vận hành theo các tiêu chuẩn toàn cầu của HEINEKEN, với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở mọi công đoạn, nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều giữ được hương vị đồng nhất, tươi ngon và đạt chuẩn quốc tế".

Bà Hà Thị Lam Diệu, Giám đốc Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Tiền Giang giới thiệu quy trình sản xuất bia tại nhà máy

Nhà máy HEINEKEN Tiền Giang là một trong năm nhà máy sản xuất bia của HEINEKEN tại Việt Nam, có vị trí chiến lược phục vụ cho khách hàng tại khu vực ĐBSCL. HEINEKEN Việt Nam gắn chiến lược phát triển bền vững với ba trụ cột môi trường, xã hội và uống có trách nhiệm xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của công ty.

Nhà máy HEINEKEN Tiền Giang là một trong các nhà máy có các điểm sáng nổi bật về phát triển bền vững của doanh nghiệp, đạt chỉ tiêu sử dụng 100% năng lượng sinh khối trong nấu bia, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A, đạt mục tiêu không rác thải chôn lấp, và nằm trong nhóm dẫn đầu về hiệu suất sử dụng nước trong hệ thống nhà máy của HEINEKEN toàn cầu.

Bivina dòng bia phổ thông được yêu mến ở ĐBSCL

Trong danh mục các dòng bia phục vụ mùa Tết năm nay, Bivina – một trong những nhãn hiệu bia phổ thông được người tiêu dùng ưa chuộng tại miền duyên hải và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với cả hai bao bì chai và lon, phù hợp với nhiều dịp sử dụng và biếu tặng.

Bia Bivina được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn HEINEKEN toàn cầu

Là một trong những nhãn hàng của HEINEKEN Việt Nam, bia Bivina được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn, với nguồn nguyên liệu chọn lọc trên quy trình nghiêm ngặt khép kín, nghiên cứu theo tiêu chuẩn khắt khe, phù hợp với đông đảo người tiêu dùng về hương vị, độ cồn, màu sắc… Bivina Export với độ cồn 4,3% được đánh giá là có hương vị êm đằm, đem lại cảm giác sảng khoái và dễ uống. Với chất lượng xuất khẩu và mức giá cạnh tranh, Bivina Export mới là một lựa chọn lý tưởng trong các buổi gắn kết.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng, Bivina còn mang trong mình hình tượng của sự bền bỉ và kiên cường của người dân miền biển, gần ba thập kỷ gắn bó và thân quen trong nhịp sống vùng duyên hải, nơi mỗi giọt mồ hôi đều thấm vị mặn của biển và niềm tự hào lao động của người dân.

Bia Bivina với thiết kế hiện đại, trẻ trung chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Đánh dấu hành trình chuyển mình, Tết 2026, Bivina Export với thiết kế hiện đại và trẻ trung, lấy ngọn hải đăng là hình ảnh trung tâm, biểu tượng của sự vững vàng và kiên định. Ngọn hải đăng xuất hiện đầy hiên ngang, mạnh mẽ, cùng ngôi sao vàng trên đỉnh khắc họa niềm tự hào của một thương hiệu bia đậm chất biển Việt Nam. Hình ảnh lúa mạch, logo Bivina, cũng như màu đỏ đặc trưng của thương hiệu như niềm tự hào và lời khẳng định về chất lượng, uy tín với người tiêu dùng gợi nên hương vị bia êm đằm, sảng khoái gắn liền với người dân miền biển và cả miền sông nước suốt nhiều năm qua.