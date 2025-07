Uống Number 1, một công nhân ở Thanh Hóa trúng 50 triệu đồng

2 bước - 2 cơ hội trúng thưởng Bước 1: Xé nhãn chai Nước tăng lực với bao bì có thông tin khuyến mại để lấy mã code bên trong nhãn. Bước 2: Nhập mã code tham gia chương trình khuyến mại bằng 1 trong 2 cách: Cách 1: Nhập mã code và số điện thoại miễn phí trên website https://xengaytrunglien.com/number1/, sau đó tham gia vòng quay may mắn để nhận cơ hội trúng thưởng giải thẻ cào điện thoại trúng ngay mỗi ngày. Cách 2: Soạn tin gửi dãy mã code được in bên trong nhãn chai về tổng đài 6020 (1.000đ/tin). Dù trúng hoặc không trúng giải thẻ nạp điện thoại, toàn bộ khách hàng tham gia chương trình đều tiếp tục có cơ hội trúng 03 giải Nhất; 09 giải Nhì; 09 giải Ba và 09 giải Tư từ chương trình tại các buổi livestream tìm khách hàng may mắn trên fanpage của Nước tăng lực Number 1. Sau khi nhắn mã code tham gia chương trình, người chơi cần giữ lại nhãn chai có mã code để làm bằng chứng khi may mắn trúng các giải Nhất hoặc Nhì.