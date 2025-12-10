Tiêu dùng
10/12/2025 09:59

Siêu khuyến mại ngày đôi 12-12, hàng triệu vé Vietjet giảm giá 100%

In bài viết

Đợt sale 12-12 đang đến gần với mức ưu đãi lớn nhất năm. Hãy sẵn sàng cho hành trình đón năm mới đầy hứng khởi cùng Vietjet.

Mừng siêu khuyến mãi lớn nhất trong năm, ngày 12-12, Vietjet mở bán triệu vé khuyến mãi giảm tới 100%, dành tặng khách hàng cơ hội vi vu siêu tiết kiệm trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế cùng Vietjet mùa lễ hội cuối năm và năm mới 2026.

Cơ hội vi vu siêu tiết kiệm trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế cùng Vietjet

Trong khung giờ 00h00 đến 23h00 ngày 12-12-2025 (GMT+7), chỉ cần đặt vé Eco và nhập mã THANKS, hành khách sẽ nhận ưu đãi giảm đến 100% giá vé (không gồm thuế, phí), áp dụng toàn mạng bay Vietjet. Thời gian bay linh hoạt từ 05-01-2026 đến 31-12-2026.

Không khí cuối năm đang lên cao ở những điểm đến được yêu thích như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Australia. Ngày đôi 12-12 là dịp lý tưởng để tự thưởng cho mình một chuyến đi trọn vẹn, kèm ưu đãi 20kg hành lý ký gửi miễn phí khi đặt vé Eco trên các đường bay thẳng quốc tế từ nay đến 31-12-2025.

Bảo Vi
từ khóa : VietJet, khuyến mãi ngày đôi
VPBank nhận “mưa” giải thưởng tại Mastercard Customer Forum 2025

VPBank nhận “mưa” giải thưởng tại Mastercard Customer Forum 2025

Ngân hàng 14:37

Với 11 giải thưởng uy tín từ Mastercard, VPBank tiếp tục thể hiện năng lực cạnh tranh nổi bật trên thị trường thẻ và thanh toán

CT Group bắt tay với Trường Đại học hàng đầu Anh Quốc về khoa học công nghệ

CT Group bắt tay với Trường Đại học hàng đầu Anh Quốc về khoa học công nghệ

Sản xuất - Kinh doanh 14:37

CT Group mở rộng mạng lưới nghiên cứu phát triển công nghệ cao thông qua hợp tác với Đại học danh giá Southampton - Anh Quốc.

TCL chung tay báo Người Lao Động hỗ trợ các trường học thiệt hại do bão lũ tại miền Trung

TCL chung tay báo Người Lao Động hỗ trợ các trường học thiệt hại do bão lũ tại miền Trung

Hoạt động cộng đồng 10:44

Trong suốt hành trình đồng hành cùng cộng đồng tại Việt Nam, TCL và Đoàn Thanh Niên Báo Người Lao Động đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa.

KITA Group tung hấp lực mới cho căn hộ diện tích lớn của dự án Kiều by KITA

KITA Group tung hấp lực mới cho căn hộ diện tích lớn của dự án Kiều by KITA

Dự án mới 09:58

Với ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư, người mua có thể tiết kiệm từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng khi lựa chọn căn hộ diện tích lớn 3 phòng ngủ tại Kiều by KITA.

Lễ ký kết thỏa thuận bán 1.000 xe bus của Kim Long Motor Huế cho Kijsetthi Mobility

Lễ ký kết thỏa thuận bán 1.000 xe bus của Kim Long Motor Huế cho Kijsetthi Mobility

Thị trường 09:49

Thành phố Huế, ngày 9-12, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Công ty Kijsetthi Mobility (Thái Lan) chính thức ký kết thỏa thuận mua bán.

VPBank tài trợ 40 tỉ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai, lan tỏa giá trị nhân văn

VPBank tài trợ 40 tỉ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai, lan tỏa giá trị nhân văn

Hoạt động cộng đồng 08:22

Khoản tài trợ 40 tỉ đồng từ VPBank dành cho Bệnh viện Bạch Mai là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm xã hội của ngân hàng trong lĩnh vực y tế.

Hành trình “Nghĩa tình Bình Điền”: Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp bà con miền Trung

Hành trình “Nghĩa tình Bình Điền”: Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp bà con miền Trung

Hoạt động cộng đồng 17:26

Người Bình Điền đã tạo nên hành trình nhân ái tại Bắc Trung Bộ – miền Trung – Tây Nguyên, tiếp tục khẳng định tinh thần “ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền”.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn