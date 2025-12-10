Siêu khuyến mại ngày đôi 12-12, hàng triệu vé Vietjet giảm giá 100%

Mừng siêu khuyến mãi lớn nhất trong năm, ngày 12-12, Vietjet mở bán triệu vé khuyến mãi giảm tới 100%, dành tặng khách hàng cơ hội vi vu siêu tiết kiệm trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế cùng Vietjet mùa lễ hội cuối năm và năm mới 2026.

Cơ hội vi vu siêu tiết kiệm trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế cùng Vietjet

Trong khung giờ 00h00 đến 23h00 ngày 12-12-2025 (GMT+7), chỉ cần đặt vé Eco và nhập mã THANKS, hành khách sẽ nhận ưu đãi giảm đến 100% giá vé (không gồm thuế, phí), áp dụng toàn mạng bay Vietjet. Thời gian bay linh hoạt từ 05-01-2026 đến 31-12-2026.

Không khí cuối năm đang lên cao ở những điểm đến được yêu thích như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Australia. Ngày đôi 12-12 là dịp lý tưởng để tự thưởng cho mình một chuyến đi trọn vẹn, kèm ưu đãi 20kg hành lý ký gửi miễn phí khi đặt vé Eco trên các đường bay thẳng quốc tế từ nay đến 31-12-2025.