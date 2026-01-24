Sản phẩm
24/01/2026 11:26

Uniqlo ra mắt BST LifeWear xuân hè 2026

Thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu Uniqlo ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2026 chủ đề “New Colors, New Silhouettes - Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới”.

Chủ đề "New Colors, New Silhouettes - Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới" bao trùm trong BST LifeWear Xuân/Hè 2026 được thể hiện qua những kiểu dáng cải tiến, vừa nâng cấp tính ứng dụng, vừa phù hợp xu hướng, cùng các lựa chọn chất liệu hợp lý, tạo nên trang phục thoải mái, đầy phong cách, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thư thái cho mùa Xuân Hè ấm áp.

Trang phục cho mùa xuân của Uniqlo năm nay vẫn mang phong cách preppy nhưng lấy cảm hứng từ thành phố Rome - nơi hình ảnh những chiếc xe máy cổ và những mái vòm hoa rực rỡ đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Với những bản phối cho mùa hè, Uniqlo lấy cảm hứng từ bờ biển Amalfi - thành phố đậm chất điện ảnh Mỹ - được thể hiện qua những chất liệu nhẹ nhàng và bảng màu tươi sáng nhưng không quá sặc sỡ, như gam màu trắng, xanh dương, họa tiết sọc thuỷ thủ và họa tiết hoa nhí, cùng chất liệu linen và cotton, mang đến cảm giác mát mẻ như đang trong một kỳ nghỉ lãng mạn và thư thái bên bờ biển.

P. Q
