Hệ sơn sân thể thao Flexipave - Chuẩn ITF, chuẩn kỹ thuật, chuẩn trải nghiệm

Trong đầu tư hạ tầng thể thao, mặt sân không chỉ là bề mặt thi đấu - đó là yếu tố quyết định đến tốc độ bóng, độ kiểm soát và độ an toàn của người chơi.

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave do Terraco Việt Nam phát triển được thiết kế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF), đồng thời tối ưu hóa độ bền, tính ổn định và thẩm mỹ cho mọi mô hình sân - từ phong trào đến thi đấu chuyên nghiệp.

Một hệ thống - nhiều cấp độ chuẩn quốc tế

Flexipave là hệ thống cấu tạo nhiều lớp hoàn chỉnh, được tính toán theo tiêu chuẩn kiểm soát tốc độ và độ nảy của ITF.

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave

ITF 4 - Medium Fast

Hệ thống gồm 5 lớp hoàn thiện. Phù hợp sân phong trào, trường học, khu dân cư. Độ nảy ổn định, tốc độ vừa phải, tối ưu chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm thi đấu đạt chuẩn.

ITF 3 - Medium

Hệ thống 9 lớp hoàn thiện. Thiết kế cho sân bán chuyên và chuyên nghiệp. Tích hợp lớp giảm chấn giúp kiểm soát bóng tốt hơn, tạo cảm giác cân bằng giữa tốc độ và độ bám.

ITF 2 - Medium Slow

Hệ thống 11 lớp hoàn thiện. Tăng cường lớp giảm chấn, cải thiện độ êm chân và hạn chế chấn thương. Phù hợp các sân thi đấu yêu cầu kỹ thuật cao và mật độ sử dụng lớn.

Kỹ thuật tạo nên trải nghiệm

Hệ thống Flexipave bao gồm lớp nền tương thích bê tông/asphalt, lớp đệm đàn hồi có kiểm soát, lớp điều chỉnh tốc độ và lớp hoàn thiện màu chống mài mòn. Cấu trúc này giúp kiểm soát hệ số ma sát, ổn định độ nảy bóng, giảm tải lực tác động lên khớp và gia tăng tuổi thọ mặt sân.

22 màu tiêu chuẩn - Thẩm mỹ song hành kỹ thuật

Flexipave sở hữu 22 màu tiêu chuẩn, cho phép phối hợp linh hoạt giữa khu vực thi đấu và ngoài biên. Lớp phủ màu bền màu theo thời gian, chống tia UV và duy trì độ đồng đều, giúp sân luôn chuyên nghiệp trong suốt vòng đời khai thác.

Phối màu sân Pickleball

Giải pháp đầu tư bền vững cho hạ tầng thể thao

Với hệ sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng tiêu chuẩn ITF cùng bảng màu đa dạng, Flexipave khẳng định vị thế là giải pháp sân thể thao toàn diện - nơi kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ được tích hợp trong một hệ thống đồng bộ.

Terraco, thành lập năm 1980, là nhà sản xuất vật liệu hoàn thiện thân thiện môi trường hàng đầu trong ngành xây dựng.

Nhà máy Terraco Việt Nam được thành lập năm 1998 tại 666 Phú Lợi, Phú Hòa, Bình Dương (cũ), cùng hai chi nhánh tại TP HCM và Hà Nội.
Liên hệ: 0938 962 306 | sales_admin@terraco.com.vn | terraco.com.vn

