SAWACO giám sát quy trình quản lý chất lượng nước như thế nào?

Đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết SAWACO luôn thực hiện giám sát chất lượng nước thô tại phòng thí nghiệm. Các chỉ tiêu quan trọng của nguồn nước được giám sát hằng ngày tại nhà máy nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước liên tục, ổn định.

Giám sát chặt chẽ 24/24

Hằng tháng, SAWACO tổ chức lấy mẫu nước dọc theo lưu vực sông để kiểm tra chất lượng nước sông, trung bình từ 1-2 lần/tháng. Trường hợp lượng nước sông có diễn biến bất thường thì sẽ kiểm tra đột xuất.

Đại diện SAWACO cho biết các chỉ tiêu phân tích mẫu luôn được tuân thủ theo quy chuẩn Việt Nam. Đối với các chỉ tiêu có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xử lý và cung cấp nước sạch, SAWACO sẽ thực hiện giám sát dày hơn như độ pH, độ đục, ammonia, độ mặn...

Để bảo đảm tính liên tục 24/24, SAWACO trang bị hệ thống giám sát online cho từng công đoạn xử lý (đầu vào, bể trộn, trước lắng, sau lắng, sau lọc, bể chứa, đầu ra) nhằm bảo đảm chất lượng nước luôn ổn định và an toàn trước khi cung cấp cho người dân sử dụng.

SAWACO còn đầu tư lắp đặt một số hệ thống giám sát chất lượng nước tại các nhà máy như: TOC, cảnh báo dầu, amonia, mangan, pH, đục, độ dẫn điện, DO... Từ đó, SAWACO dễ dàng theo dõi, đánh giá diễn biến nguồn nước, kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý tình huống nếu nguồn nước bị ô nhiễm.

SAWACO cũng thực hiện giám sát chất lượng nước thoát ra của các nhà máy theo quy định tại Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31-12-2024 của Bộ Y tế và QCVN 01-1:2024/BYT. Tần suất thực hiện giám sát hằng tuần, số lượng nghiêm ngặt hơn so với quy định của nhà nước.

Đối với các đơn vị mua bán sỉ nước sạch như B.O.O Thủ Đức, SWIC, Kênh Đông, Tân Hiệp 2, Nước ngầm Sài Gòn, các đơn vị sẽ thực hiện giám sát chất lượng nước theo Thông tư 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế. Song song, SAWACO cũng giám sát hằng ngày tại phòng thí nghiệm chất lượng nước sạch của các đơn vị này trước khi hòa vào mạng lưới.

SAWACO giám sát chất lượng nước liên tục qua Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước

Công bố số liệu giám sát trên website

Tất cả số liệu giám sát được công bố trên website của SAWACO (http://www.sawaco.com.vn); các kết quả chất lượng nước giám sát đều đạt 100% theo quy định của Bộ Y tế (QCVN 01-1:2024/BYT).

Ngoài ra, để bảo đảm chất lượng nước cấp cho thành phố, UBND Thành phố giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố triển khai công tác giám sát chất lượng nước độc lập và được giám sát theo hướng dẫn tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT. Các kết quả giám sát này được cung cấp trên trang web của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Định kỳ hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố lên kế hoạch và thực hiện ngoại kiểm, kiểm tra giám sát độc lập chất lượng nước từ nguồn đến mạng theo quy định hiện hành của Nhà nước, nếu có vị trí không đạt sẽ gửi cho SAWACO để phối hợp xử lý.

Khi nhận thấy có sự cố bất thường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cùng với sở, ngành chức năng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất để bảo đảm chất lượng nước cho người dân sử dụng.

Đặc biệt, các nhà máy xử lý nước của SAWACO được áp dụng theo quy trình công nghệ xử lý nước được nhiều nơi áp dụng. Đơn cử như: Sử dụng hóa chất để loại bỏ các tạp chất có trong nguồn nước (cặn phù sa, các hợp chất hữu cơ như TOC, COD...), đối với nguồn nước còn tồn tại các kim loại nặng (như sắt, mangan…) cần dùng thêm chất ô xy hóa mạnh để loại bỏ các kim loại nặng tại công trình lắng, lọc. Sau khi chất lượng nước vừa xử lý đã bảo đảm đúng tiêu chuẩn sẽ được tiếp tục loại bỏ các vi sinh vật có thể gây bệnh cho cộng đồng.

Ngoài ra, khi hệ thống đầu nguồn phát hiện ô nhiễm có khả năng ảnh hưởng đến quy trình xử lý nước thông thường, SAWACO sẽ kích hoạt các phương án xử lý nước khẩn cấp như bổ sung hóa chất hoặc than hoạt tính... Từ đó, chất lượng nước sạch luôn được bảo đảm theo quy định.