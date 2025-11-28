Sôi nổi chung kết Hội thi Tìm hiểu Pháp luật 2025 tại SAWACO

Vòng chung kết Hội thi Tìm hiểu Pháp luật hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9-11" năm 2025 đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp với sự tham dự của đại diện Sở Tư pháp TP HCM, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cùng CB-CNV và lực lượng cổ động viên nhiệt tình của các đơn vị.

Hội thi năm nay được tổ chức theo kế hoạch năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO), nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong toàn đơn vị. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, hướng tới xây dựng văn hóa pháp luật trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, tinh thần thượng tôn pháp luật và kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật vào công tác của cán bộ, công nhân viên toàn Tổng Công ty.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba

Vòng loại hội thi đã được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-9-2025 với 1.977 lượt dự thi và 1.380 thí sinh tham gia, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cán bộ công nhân viên (CB-CNV) toàn Tổng Công ty. Căn cứ kết quả vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất để tranh tài tại Vòng chung kết, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Khối Tham mưu Tổng Công ty.

Vòng chung kết được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 4 vòng thi hấp dẫn:

Vòng 1 - Chúng tôi là ai?: Các đội tự giới thiệu về đơn vị, thành viên và phương châm tham gia Hội thi thông qua nhiều hình thức sáng tạo như diễn kịch, trình chiếu powerpoint, sáng tác thơ, bài hát trong thời gian tối đa 5 phút.

Vòng 2 - Kiến thức pháp luật: Các đội trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty với thời gian suy nghĩ 10 giây cho mỗi câu hỏi.

Các đội chuẩn bị thi vòng 2

Vòng 3 - Ô chữ pháp luật: Đội thi giải ô chữ gồm 1 từ khóa hàng dọc và 8 hàng ngang, với nội dung về các quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ trong lĩnh vực doanh nghiệp, kỹ thuật công nghệ, tài nguyên nước và nhiều lĩnh vực khác.

Vòng 4 - Tình huống pháp luật: Các đội phân tích và giải quyết các tình huống pháp luật được trình chiếu qua video clip, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho các đội

Hội thi Tìm hiểu Pháp luật năm 2025 không chỉ là sân chơi bổ ích giúp CB-CNV nâng cao hiểu biết pháp luật, mà còn phát huy tinh thần "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật". Đồng thời, Hội thi góp phần xây dựng đội ngũ CB-CNV tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng chủ đề năm 2025 của TP HCM, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ cấp nước cho người dân thành phố.

Vòng chung kết đã diễn ra thành công với giải Nhất chung cuộc thuộc về đội của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, giải Nhì thuộc về đội của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn và đồng giải Ba dành cho hai đội của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Khối Tham mưu Tổng Công ty.