OCB và VNPAY "mở lối" giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thuế số

Thuế số thúc đẩy nhu cầu chuẩn hóa vận hành

Quy định về hóa đơn điện tử và kê khai thuế ngày càng chặt chẽ, yêu cầu hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, lưu trữ chứng từ đầy đủ và kết nối dữ liệu minh bạch. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn "gặp khó" trong quá trình vận hành, đặc biệt ở các khâu xuất hóa đơn, lưu trữ chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trước thực tế đó, vào ngày 10-3-2026, OCB và VNPAY đã chính thức ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Hợp tác của hai bên lần này nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị kinh doanh dễ dàng tiếp cận loạt công cụ số thuận tiện hơn, tối ưu chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh mới.

Đại diện Lãnh đạo OCB và VNPAY tiến hành ký kết tại buổi lễ

Cụ thể, OCB và VNPAY sẽ tiến hành triển khai gói giải pháp tích hợp nhiều công cụ thanh toán số và thực hiện nghĩa vụ thuế. Riêng nhóm giải pháp thanh toán số được triển khai đa dạng bao gồm VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS - cho phép biến điện thoại thông minh thành thiết bị chấp nhận thanh toán, cùng mã VNPAY-QR và cổng thanh toán trực tuyến. Nhờ vậy, các đơn vị kinh doanh có thể tiếp nhận thanh toán từ nhiều nguồn khác nhau như thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử.

Ở nhóm giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm bán hàng và kê khai thuế, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số, những công cụ này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện xuất hóa đơn, lưu trữ chứng từ và kê khai, nộp thuế theo đúng quy định hiện hành, góp phần giảm bớt các thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lương Nguyễn Minh Đăng - Giám đốc Khối Bán lẻ OCB cho biết: "Trong bối cảnh kinh tế số, OCB xác định việc xây dựng hệ sinh thái tài chính hiệu quả, vận hành trên nền tảng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng thế mạnh của cả hai bên trong hợp tác lần này sẽ tạo ra giá trị cho khách hàng nói chung và hộ kinh doanh, các doanh nghiệp MSME nói riêng trong giai đoạn chuyển đổi từ mô hình quản lý thủ công, rời rạc sang vận hành số hóa, đồng bộ nhằm đáp ứng các quy định mới hiện nay".

Ông Lương Nguyễn Minh Đăng - Giám đốc Khối Bán lẻ OCB phát biểu tại sự kiện

Một trong những điểm nhấn khác của gói giải pháp là sự thống nhất và tiện ích tích hợp, giúp khách hàng có thể quản lý toàn diện chỉ trên một nền tảng, cùng thiết kế thân thiện, linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng Giám đốc VNPAY chia sẻ thêm: "Thông qua hợp tác chiến lược cùng OCB, VNPAY đặt mục tiêu phát triển các giải pháp đơn giản, dễ sử dụng, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quản lý hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Chúng tôi kỳ vọng các công cụ này sẽ hỗ trợ các đơn vị từng bước chuẩn hóa quy trình vận hành và thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh số".

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng Giám đốc VNPAY chia sẻ định hướng triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số

Ưu đãi gói giải pháp số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp MSME

Trước đó, OCB cũng đã triển khai gói giải pháp thanh toán toàn diện - OCB Smart Merchant dành cho từng nhóm khách hàng cũng như từng mô hình kinh doanh với hai gói dịch vụ bao gồm: Đối với hộ kinh doanh, giải pháp được xây dựng theo tiêu chí "dễ dùng - dễ quản lý - dễ tuân thủ", ưu đãi tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 300 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản lên đến 30 tỉ đồng/ngày. Hệ thống tích hợp các công cụ quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, hỗ trợ kê khai thuế và chấp nhận thanh toán qua QR, SmartPOS/PhonePOS, kèm loa thông báo biến động số dư.

Trong khi đó, gói giải pháp dành cho doanh nghiệp MSME (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) tập trung vào quản trị và kiểm soát dòng tiền. Doanh nghiệp được tặng tài khoản Opay số đẹp trị giá đến 500 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản lên đến 100 tỉ đồng/ngày, hỗ trợ quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế và tích hợp nhiều phương thức thanh toán như QR, Thẻ nội địa/quốc tế, POS, PhonePOS và cổng thanh toán trực tuyến.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhận ngay hàng loạt ưu đãi khi sử dụng gói giải pháp mới của OCB và VNPAY

Một điểm đáng chú ý trong chương trình hợp tác giữa OCB và VNPAY là chính sách ưu đãi miễn phí 3 năm đối với gói giải pháp nộp thuế số, áp dụng đến hết năm 2028 dành cho khách hàng sử dụng gói giải pháp thanh toán toàn diện.

Chính sách này nhằm giảm bớt chi phí ban đầu cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khi triển khai các công cụ số trong quản lý hoạt động kinh doanh. Việc miễn phí các dịch vụ như phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số được kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị kinh doanh dễ dàng tiếp cận và từng bước chuyển sang phương thức quản lý số.

OCB và VNPAY kỳ vọng thông qua việc hợp tác sẽ mang đến nền tảng thanh toán và quản lý bán hàng số hiện đại cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, song song đó tích hợp hệ thống báo cáo chuyên sâu, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định về Thuế theo Nghị định 80 của Bộ Tài chính.