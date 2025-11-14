Tiêu dùng
14/11/2025 07:30

SAWACO ra mắt tổng đài chăm sóc hàng triệu người dân TP HCM

Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900.999.997

SAWACO vừa chính thức đưa vào hoạt động Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900.999.997, phục vụ hàng triệu người dân đang sử dụng dịch vụ cấp nước trên địa bàn TP HCM.

Tổng đài này được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện đại hóa công tác chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO), giúp người dân dễ dàng tiếp cận, phản ánh và được hỗ trợ kịp thời khi cần.

Hỗ trợ kịp thời, ngăn chặn nguy cơ lừa đảo

Ngày 17-10, bà Trần Thị Hồng Nhung, cư trú tại phường Diên Hồng (TP HCM), nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là nhân viên công ty cấp nước, thông báo gia đình bà đang nợ tiền nước 2 tháng và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để tránh bị cắt nước. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, bà Nhung đã gọi đến tổng đài 1900.999.997 của SAWACO để xác minh. Nhân viên tổng đài cho biết SAWACO không cử nhân viên gọi điện thu tiền nước hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền qua số tài khoản lạ. Đơn vị khuyến cáo khách hàng chỉ thanh toán tiền nước qua tài khoản ngân hàng chính thức của công ty hoặc tại các điểm giao dịch được công bố, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch với đối tượng không rõ danh tính.

Bà Nhung cho biết nhờ nhân viên tổng đài hướng dẫn cặn kẽ, bà đã tránh được nguy cơ bị lừa đảo. Nhân viên còn hướng dẫn dùng ứng dụng Chăm sóc khách hàng SAWACO, giúp dễ dàng tra cứu thông tin về tiền nước, định mức sử dụng cũng như các dịch vụ tiện ích khác. "Nhờ biết đến số tổng đài của SAWACO nên tôi không bị kẻ lạ lừa mất tiền oan" - bà Nhung chia sẻ thêm.

Lễ khánh thành Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO

Chuyên nghiệp trong phục vụ

Theo đại diện SAWACO, tổng đài 1900.999.997 được xây dựng với hạ tầng hiện đại, có khả năng tiếp nhận đồng thời số lượng lớn cuộc gọi, bảo đảm thông tin được xử lý nhanh chóng và chính xác. Tổng đài hoạt động liên tục với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi tình huống như báo sự cố vỡ ống, phản ánh chất lượng nước, khiếu nại hoặc tìm hiểu các quy định về dịch vụ cấp nước.

Ông Phạm Bạch Triều, Giám đốc công nghệ thông tin SAWACO, cho biết việc triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý của đơn vị. "Với đầu số duy nhất 1900.999.997, người dân chỉ cần nhớ một số điện thoại để được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện nhất. Hệ thống được đầu tư đồng bộ, điều khiển tự động và có khả năng mở rộng để không giới hạn lượng cuộc gọi, đồng thời bảo đảm dữ liệu khách hàng được bảo mật tuyệt đối" - ông Triều khẳng định.

Việc đưa vào vận hành tổng đài 1900.999.997 không chỉ giúp người dân TP HCM dễ dàng tiếp cận thông tin, phản ánh sự cố và nhận được hỗ trợ nhanh chóng mà còn khẳng định nỗ lực của SAWACO trong việc hiện đại hóa hệ thống dịch vụ, nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch và bảo đảm quyền lợi của khách hàng. 

Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO là một trong những hạng mục trọng tâm thuộc chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022-2025". Trong thời gian qua, SAWACO đã không ngừng hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành hệ thống cấp nước. Cùng với đó, việc thống nhất sử dụng thương hiệu SAWACO trong toàn bộ hoạt động giao tiếp với khách hàng giúp nâng cao tính nhận diện, bảo đảm sự đồng bộ trong chăm sóc và phản hồi thông tin, hướng tới phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn.



Vĩnh Nghi
