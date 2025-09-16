Top xe máy điện Việt phá vỡ rào cản 200 km một lần sạc

Tuy nhiên, các hãng xe máy điện Việt đã chứng minh hiệu năng của xe điện là điều hoàn toàn có thể khắc phục, thậm chí chạm ngưỡng thay thế được xe máy xăng. Đã có những mẫu xe cho phép di chuyển trên 200 km chỉ sau một lần sạc. Vậy đâu là những cái tên đang dẫn đầu cuộc đua đầy thách thức này? Cùng điểm danh những dòng xe nổi bật nhất hiện nay.

Dat Bike Quantum S-Series

Một mẫu xe Dat Bike Quantum S1 trên đường phố

Dòng xe điện Dat Bike đi trên 200 km này đang dẫn đầu thị trường về quãng đường di chuyển. Hai phiên bản cao cấp nhất của series này, bao gồm Quantum S1 và Quantum S2, công bố quãng đường 285 km 1 lần sạc đầy với pin Lithium-ion 6,4 kWh. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h, mang lại hiệu suất không thua kém các mẫu xe xăng phổ thông. Nhờ bộ sạc 1.800 W đi kèm, Dat Bike Quantum S có thể sạc đầy nhanh trong 4 tiếng với ổ sạc dân dụng thông thường, một lợi thế đáng kể về sự tiện lợi. Phiên bản còn lại trong series, Dat Bike Quantum S3, cũng đạt 200 km một lần sạc đầy.

Đặc biệt, Dat Bike Quantum S sở hữu cốp với tổng dung tích lên tới 44 lít và các công nghệ thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động và hỗ trợ dắt xe...

VinFast Evo Grand

Một mẫu VinFast Evo Grand trên thị trường

Mẫu xe này của VinFast đạt quãng đường tiêu chuẩn 134 km và có thể đạt 262 km với điều kiện lắp thêm bộ pin phụ dung lượng 2,4 kWh. Khi sử dụng pin phụ, dung tích cốp xe giảm đáng kể, từ 35 lít xuống còn 16 lít - một điểm người dùng cần cân nhắc. Về hiệu suất, xe sử dụng động cơ in-hub đặt tại bánh sau, công suất tối đa 2.250 W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Mẫu Evo Grand có giá bán 21 triệu đồng. Trong trường hợp mua pin phụ, người dùng cần chi thêm 5 triệu đồng nữa, nâng tổng chi phí lên 26 triệu đồng.

Dat Bike Weaver Series (Weaver 200 và Weaver++)

Dat Bike Weaver++ cho phép đi quãng đường 200 km sau 3 giờ sạc đầy, 1 giờ đầu tiên có thể đi được 100 km

Dòng xe máy điện của Dat Bike đã đạt cột mốc 200 km cho một lần sạc đầy từ năm 2021. Weaver Series gây ấn tượng với kiểu dáng môtô cổ điển, bụi bặm, nam tính, dù kén người chơi nhưng đã tạo nên dấu ấn riêng của thương hiệu. Xe sử dụng pin do chính Dat Bike đóng gói tại nhà máy Việt Nam với dung lượng khoảng 4,9 kWh, cho phép xe chạy 200 km với tốc độ tối đa 90 km/h. Weaver++ còn được nâng cấp công suất mô tơ từ 6 kW lên 7 kW. Tuy nhiên hiện tại dòng xe này đã không còn được sản xuất mới ra thị trường.

VinFast Evo200 (Evo200 Lite / Evo200 bản thường)

VinFast Evo màu vàng đậm

Bộ đôi Evo200 và Evo200 Lite của VinFast được thiết kế với phong cách nhỏ gọn, thời trang, hướng đến sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị. Cả hai mẫu xe đều sử dụng công nghệ pin LFP, cho quãng đường di chuyển lên đến hơn 200 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Đặc biệt, pin LFP tuổi thọ lên tới 25 năm, mang lại sự yên tâm và bền bỉ tối đa cho người dùng.

Phiên bản Evo200 có tốc độ tối đa 70 km/h, trong khi phiên bản Evo200 Lite được giới hạn tốc độ 49 km/h. Cả hai mẫu xe đều trang bị cốp dung tích 22 lít, đèn Full LED và có khả năng kết nối smartphone để theo dõi trạng thái xe qua ứng dụng.

Nuen N1-S

Một tân binh còn kín tiếng trong phân khúc xe điện hiệu năng cao là Nuen Moto với mẫu N1-S. Xe có giá bán từ 180 - 220 triệu đồng, công suất 32 mã lực và tốc độ tối đa 130 km/h. Quãng đường di chuyển của N1-S là 200 km một lần sạc (ở chế độ tiết kiệm), với pin dung lượng 8 kWh và có thể sạc đầy trong 4,5 giờ bằng điện dân dụng hoặc chỉ 1 giờ tại trạm sạc nhanh DC. Tuy nhiên, đây mới là bản thử nghiệm (prototype) đã được công bố cách đây 2 năm và hiện vẫn chưa có thời hạn giao xe chính thức.

Thị trường xe máy điện đi xa nhất tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và xe máy điện đi được xa, sạc được nhanh đang là một yếu tố then chốt để người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó, Dat Bike Quantum S-Series khẳng định vị thế nổi bật với quãng đường di chuyển thực tế đạt 285 km 1 lần sạc đầy chỉ trong 4 giờ. Dat Bike đã tạo ra một chuẩn mực mới về hiệu suất của xe điện, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tiền bạc đáng kể cho người dùng. Cùng với đó, các dòng xe của VinFast như Evo Grand và Evo200 hay N1-S của startup Nuen cũng ghi nhận con số trên 200 km 1 lần sạc nhưng người dùng cần chấp nhận một số đánh đổi nhất định như thời gian sạc, công nghệ đi kèm, tiện ích khác như cốp chứa đồ. Sự cạnh tranh và phát triển của các hãng xe này không chỉ mang lại nhiều lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng mà còn khơi dậy niềm tự hào về sản phẩm "Made in Vietnam".

Trên đây là tổng hợp để bạn đọc tham khảo. Tốt nhất, bạn nên liên hệ với các showroom chính hãng để được tư vấn và đăng ký lái thử trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.