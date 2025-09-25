Thị trường
25/09/2025 08:00

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai

Việc sở hữu căn nhà đầu tiên không chỉ là một tài sản mà còn là bước đệm quan trọng trên hành trình xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững.

Năm 2025, giá bất động sản tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM lần lượt đạt 75,5 – 66,4 – 77,1 triệu đồng/m2, cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân. Điều này đồng nghĩa, để sở hữu một căn hộ trung cấp, một cặp vợ chồng trẻ có thể mất tới 20–25 năm tích lũy nếu không có hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, nghịch lý là càng trong bối cảnh giá nhà leo thang, người trẻ lại càng quyết đoán hơn. Nhóm từ 25 đến 35 tuổi hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng giao dịch trên thị trường, tại một số dự án con số này lên tới 70%.

Họ không còn chờ đợi mức giá "dễ chịu" – vốn ngày càng khó xảy ra, mà chủ động tận dụng các cơ hội và lợi thế để rút ngắn hành trình an cư. Bởi hơn ai hết, thế hệ trẻ hiểu rằng, tổ ấm đầu tiên không chỉ là cột mốc tài chính hay tài sản sở hữu, mà là nền tảng ổn định cuộc sống.

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai- Ảnh 1.

Việc sở hữu ngôi nhà đầu tiên giúp giới trẻ an tâm phát triển sự nghiệp

Giá trị của tổ ấm đầu tiên

Với nhiều người trẻ, thuê nhà có thể đáp ứng nhu cầu trước mắt nhưng luôn tiềm ẩn những bất ổn: chi phí tăng theo thời gian, hợp đồng ngắn hạn và nguy cơ phải di chuyển liên tục, thiếu cảm giác ổn định, an toàn. Ngược lại, sở hữu ngôi nhà đầu tiên mang đến sự chủ động về chỗ ở, đảm bảo ổn định lâu dài, đánh dấu cột mốc trưởng thành.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá nhà không ngừng leo thang, nhiều chuyên gia tài chính nhận định, việc sở hữu tổ ấm đầu tiên từ sớm mang lại nhiều lợi thế: tạo động lực tích lũy tài chính bền vững, tránh áp lực từ sự tăng giá bất động sản theo thời gian.

Một xu hướng nổi bật là dịch chuyển về các khu vực vùng ven đô – nơi giá nhà còn "dễ thở" nhưng vẫn giàu tiềm năng nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai- Ảnh 2.

Ngôi nhà đầu tiên đánh dấu cột mốc trưởng thành và khẳng định giá trị nỗ lực của người trẻ.

Solaria Rise - Khởi đầu lý tưởng cho thế hệ trẻ

Hội tụ nhiều yếu tố về vị trí chiến lược trong vùng TP HCM mở rộng, giá trị môi trường sống và tiềm năng phát triển, dự án Solaria Rise đang được giới trẻ, gia đình trẻ lựa chọn làm tổ ấm đầu tiên.

Khu căn hộ nằm tại lõi đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh), kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Trung Lương, vành đai 4, vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), dự án có quy hoạch bài bản, thiết kế chỉn chu, cung ứng khoảng 698 căn hộ đa dạng loại hình, phù hợp với người độc thân, vợ chồng mới cưới, gia đình trẻ…

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai- Ảnh 3.

Solaria Rise tọa lạc tại trái tim đô thị tích hợp Waterpoint 355ha

Với phong cách "resort living" – xu hướng được người trẻ ưa chuộng – Solaria Rise mang đến không gian sống chất lượng từ thiết kế căn hộ thông minh, tối ưu ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành, đến hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe và tinh thần như hồ bơi, phòng gym, yoga, xông hơi, khu đọc sách ngoài trời... Mỗi ngày tại đây đều là trải nghiệm tràn đầy cảm hứng để sống, làm việc và tái tạo năng lượng.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, chủ đầu tư triển khai nhiều giải pháp tài chính linh hoạt. Nổi bật trong số đó là chương trình Easy Pay do Nam Long phối hợp cùng nhiều ngân hàng uy tín thực hiện, với gói vay có thời hạn lên đến 40 năm, hỗ trợ lãi suất cố định đến 5 năm và phương án trả gốc linh hoạt từ 1% giá trị khoản vay. Giải pháp này giúp người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, hiện thực hóa giấc mơ tổ ấm đầu tiên mà không tạo áp lực tài chính quá lớn.

Tọa lạc tại lõi Waterpoint – một trong những đại đô thị quy mô bậc nhất khu Tây TP HCM – còn mang lại cho Solaria Rise lợi thế vượt trội về hạ tầng liên vùng và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng dịch chuyển dân cư ra các đô thị vệ tinh ngày càng rõ nét, nhất là khi nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành dần hoàn thiện. Những dự án có vị trí kết nối chiến lược được dự báo sẽ trở thành điểm sáng về tiềm năng tăng trưởng trong 5–10 năm tới.

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai- Ảnh 4.Hạ tầng "tỷ đô" phía Tây TP HCM: Đòn bẩy giúp Solaria Rise vươn mình

Phía Tây TP HCM bứt phá nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, Solaria Rise đón trọn lợi thế nhờ vị trí chiến lược, mở ra cơ hội an cư – đầu tư dài hạn.

PV
