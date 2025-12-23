Hoạt động cộng đồng
23/12/2025 13:47

Chung tay vì cộng đồng, ACB tổ chức giải golf “Drive with Heart 2025”

Tiếp nối hoạt động hợp tác với các tổ chức xã hội, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức giải golf thiện nguyện ACB Invitational 2025 - Drive with Heart.

Giải golf được tổ chức với tinh thần tri ân và gắn kết, đồng thời kêu gọi sự đồng hành tự nguyện từ các khách mời, đối tác và golfer tham dự. Thông qua chương trình, ACB mong muốn tạo ra một không gian gặp gỡ thân tình, nơi tinh thần thể thao được gắn kết hài hòa với trách nhiệm xã hội.

Trong khuôn khổ sự kiện, các nhà đồng hành, nhà hảo tâm và người tham dự đã cùng đóng góp gần 900 triệu đồng cho hai chương trình cộng đồng:

- Chương trình Học bổng ACB - Saigon Times Foundation: hơn 460 triệu đồng, nhằm tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó;

- Chương trình ACB - Hành Trình Hy Vọng: hơn 415 triệu đồng, hỗ trợ chi phí điều trị và nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay vì cộng đồng, ACB tổ chức giải golf “Drive with Heart 2025” - Ảnh 1.

Song song với sự chung tay từ cộng đồng, ACB cũng đóng góp thêm 10 tỉ đồng cho mỗi chương trình, qua đó nâng tổng nguồn lực dành cho các hoạt động an sinh xã hội được triển khai trong dịp này lên hơn 20 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí dành cho Chương trình ACB - Hành Trình Hy Vọng sẽ được triển khai thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, tập trung hỗ trợ các bệnh nhi ung thư và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, khoản đóng góp cho Saigon Times Foundation sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục và phát triển năng lực cộng đồng, hướng đến tạo nền tảng dài hạn cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB cho biết với ACB, phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu dài hạn mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của các đối tác, khách hàng và cộng đồng, bởi chỉ khi cùng nhau chung tay, những giá trị tích cực mới có thể lan tỏa một cách bền vững".

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Cố vấn chiến lược Phát triển bền vững của ACB - HĐQT ACB (Nguyên Chủ Tịch PepsiCo - Indochina) nhận định giá trị của Drive with Heart không nằm ở con số đóng góp, mà ở việc hình thành một hệ sinh thái đồng hành - nơi mỗi cá nhân và tổ chức đều ý thức rõ vai trò của mình trong hành trình chung vì cộng đồng.

Giải golf ACB Invitational 2025 - Drive with Heart là một trong những hoạt động thể hiện cách tiếp cận nhất quán của ACB trong chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào hai trụ cột sức khỏe và giáo dục, với mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua sự đồng hành dài hạn và có trách nhiệm.

Thy Thơ
