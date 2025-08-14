Cơ hội an cư
14/08/2025 09:00

Hạ tầng "tỷ đô" phía Tây TP HCM: Đòn bẩy giúp Solaria Rise vươn mình

Phía Tây TP HCM bứt phá nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, Solaria Rise đón trọn lợi thế nhờ vị trí chiến lược, mở ra cơ hội an cư – đầu tư dài hạn.

Hạ tầng "tỷ đô" – Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế và đô thị hóa

Khu vực phía Tây TP HCM đang vươn lên thành cực tăng trưởng mới nhờ quỹ đất rộng, giá bất động sản hợp lý và lợi thế kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện.

Giai đoạn 2025–2030, diện mạo phía Tây sẽ bứt phá với hàng loạt dự án giao thông quy mô hàng tỷ USD tăng tốc "về đích". Tuyến Vành đai 3, đoạn qua Tây Ninh (Long An cũ), dự kiến hoàn thành năm 2026 sẽ kết nối nhanh Tây Ninh – TP HCM, thúc đẩy sự hình thành các đô thị vệ tinh. Dự án Vành đai 4 (dự kiến hoàn tất năm 2029) khi vận hành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Tây Ninh và TP HCM.

Bên cạnh đó, khi cao tốc Bến Lức – Long Thành hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026, thời gian di chuyển từ phía Tây đến sân bay Long Thành ước tính có thể chỉ còn khoảng một giờ.

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận gồm đoạn TP HCM - Trung Lương mở từ 4 lên 8 làn xe, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực phía Nam.

Hoàn thiện mạng lưới này còn có tuyến đường Lương Hòa – Bình Chánh, mở rộng Quốc lộ 50,...

Những dự án hạ tầng trọng điểm nói trên không chỉ nâng tầm kết nối vùng mà còn tạo "đòn bẩy kép" cho thị trường bất động sản – vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa gia tăng tính thanh khoản và thúc đẩy giá trị tài sản. Đây là yếu tố then chốt giúp các dự án như Solaria Rise hưởng trọn lợi thế, trở thành điểm đến lý tưởng cho cả an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Hạ tầng "tỷ đô" phía Tây TP HCM: Đòn bẩy giúp Solaria Rise vươn mình- Ảnh 1.

Khu đô thị Waterpoint tọa lạc trên mặt tiền tỉnh lộ 830, đón "điểm rơi" hạ tầng

Cộng hưởng trục Kinh tế - Công nghiệp – Logistics

Khu vực Long An (cũ) là "gạch nối" giữa Đồng bằng sông Cửu Long và TP HCM, giao thoa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Vị trí chiến lược này đóng vai trò then chốt trong giao thương, phát triển công nghiệp – logistics khu vực phía Nam.

Trong đó, Cảng quốc tế Long An là mắt xích quan trọng, thúc đẩy vận tải thủy, giảm tải đường bộ. Kết hợp với các trục giao thông huyết mạch như Vành đai 4 qua Bến Lức nối trực tiếp với ĐT830, các tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận và Bến Lức – Long Thành, khu vực này đang trở thành trục vận tải đa phương thức, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực, thu hút FDI, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ cho chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao.

Giữa trục tăng trưởng sôi động này, khu đô thị Waterpoint do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển - nổi bật với vị trí "tọa độ vàng". Khu đô thị tọa lạc ngay cửa ngõ phía Tây TP HCM, kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, liền kề các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành... Waterpoint không chỉ sở hữu lợi thế kết nối đa chiều mà còn đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân, chuyên gia, lao động chất lượng cao.

Với quy mô 355 ha, quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị tích hợp và hệ tiện ích đồng bộ đã đi vào vận hành từ trường học quốc tế, phòng khám đa khoa, tổ hợp thể dục thể thao, F&B, siêu thị thực phẩm… Waterpoint đáp ứng nhu cầu nơi an cư chất lượng cao, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới tại phía Tây.

Hạ tầng "tỷ đô" phía Tây TP HCM: Đòn bẩy giúp Solaria Rise vươn mình- Ảnh 2.

Môi trường sống sinh thái, tiện nghi tại Waterpoint

Sự xuất hiện của Solaria Rise ở thời điểm đô thị Waterpoint đã hình thành, hạ tầng liên vùng tăng tốc triển khai không chỉ mở ra cơ hội sở hữu sản phẩm giá trị, tiềm năng tăng trưởng rõ rệt, mà đồng thời còn là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, hoàn thiện đô thị tích hợp của Nam Long.

Khu căn hộ có quy mô 3,1 ha gồm 4 block, cung ứng ra thị trường gần 700 sản phẩm đa dạng phân khúc, từ studio đến căn hộ 1-3 phòng ngủ, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ.

Hạ tầng "tỷ đô" phía Tây TP HCM: Đòn bẩy giúp Solaria Rise vươn mình- Ảnh 3.

Solaria Rise tọa lạc tại vị trí "trái tim" đại đô thị tích hợp Waterpoint

Lợi thế đặc biệt của Solaria Rise là vị trí "trái tim" của toàn đô thị Waterpoint, vừa dễ dàng kết nối hệ tiện ích đô thị, vừa sở hữu tầm nhìn ôm trọn "view" xanh của đại công viên trung tâm Central Park. Khu căn hộ được thiết kế theo phong cách "resort living", đưa tiện ích phong phú về ngay ngưỡng cửa tựa như khu vườn nhiệt đới sống động, đầy sắc màu.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô TP HCM khan hiếm, xu hướng giãn dân về các đô thị vệ tinh quy hoạch bài bản, kết nối tốt là tất yếu. Solaria Rise, với ưu thế hưởng trọn giá trị đại đô thị tích hợp đáng sống phía Tây, trở thành lựa chọn phù hợp cho thế hệ trẻ tìm kiếm tổ ấm hiện đại, chất lượng.

Bên cạnh đó, đồng hành khách hàng giải bài toán mua nhà, chủ đầu tư đang triển khai chính sách Easy Pay. Theo đó, người mua nhà được vay với thời hạn lên tới 40 năm, ân hạn gốc lên đến 36 tháng, lãi suất cố định lên đến 5 năm, trả gốc từ 1%/năm - một giải pháp giúp tối ưu dòng tiền mà vẫn dễ dàng chạm tới không gian sống phù hợp.

K. H
từ khóa : đô thị hóa, bất động sản, Solaria Rise
