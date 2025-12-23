Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP HCM và Hà Nội

Khép lại những ngày cuối năm, Prudential Việt Nam đã hoàn tất chuỗi hoạt động Giáng sinh "Trao gửi yêu thương" tại TP HCM và Hà Nội, mang 2.600 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại nhiều bệnh viện nhi. Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang đến ý nghĩa tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.

Sự kiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM

Món quà ý nghĩa

"Trao gửi yêu thương" là chuỗi hoạt động cộng đồng trọng điểm của Prudential trong năm kỷ niệm 26 năm doanh nghiệp hiện diện và đồng hành cùng Việt Nam, với các hoạt động như: Trao quà, học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ khẩn cấp, mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai cùng nhiều hoạt động đóng góp ý nghĩa khác cho cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Prudential đã trao tổng cộng 2.600 phần quà cho các bệnh nhi tại các bệnh viện nhi ở TP HCM và Hà Nội, với tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi và những chú gấu bông được chính cán bộ nhân viên và tư vấn viên Prudential chung tay quyên góp thông qua hoạt động kêu gọi nội bộ trước đó.

Trước đó, tại TP HCM, hoạt động được tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 12-12, với sự tham gia của đại diện Prudential Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, lãnh đạo bệnh viện cùng đại diện các bệnh nhi đang điều trị. Không khí chương trình được ghi nhận ấm áp, gần gũi, khi các phần quà được trao tận tay các em nhỏ và gia đình ngay tại khoa điều trị.

Ông Conor M O'Neill - Phó Tổng Giám đốc Tài Chính của Prudential Việt Nam hóa thân thành ông già Noel mang đến các em những món quà ý nghĩa và niềm vui trong mùa Giáng sinh này

Tiếp nối hành trình đó, sự kiện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội ngày 22-12 và Bệnh viện Nhi Trung Ương ngày 23-12 mang đến không khí Giáng Sinh an lành cho hàng ngàn bệnh nhi phía Bắc. Những món quà nhỏ, những cái bắt tay, lời hỏi thăm từ đại diện Prudential và các đối tác đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc tích cực, giúp các em và gia đình vơi bớt áp lực trong quá trình điều trị.

Chương trình "Trao gửi yêu thương" mùa Giáng sinh cho các bệnh nhi được tiếp nối tại Bệnh viện Nhi Trung ương (TP Hà Nội) chiều 22-12

Theo đại diện Prudential, chương trình năm nay ghi nhận sự tham gia của hàng trăm nhân viên và tư vấn viên, không chỉ đóng góp hiện vật mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động trao quà tại bệnh viện. Đây là cách Prudential lan tỏa tinh thần sẻ chia từ nội bộ doanh nghiệp đến cộng đồng, đặc biệt trong những dịp cuối năm.

Các nhân viên Prudential hưởng ứng hoạt động đóng góp gấu bông cho các bé bệnh nhi

Cam kết dài hạn với trẻ em và cộng đồng

Năm 2025 cũng đánh dấu 25 năm hợp tác giữa Prudential và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, dựa trên mục tiêu chung và cam kết lâu dài vì thế hệ tương lai của Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, Prudential đã đóng góp hơn 15 tỉ đồng cho các sáng kiến chung, mang lại lợi ích cho hàng chục ngàn trẻ em.

Đại diện Prudential cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng, trong đó các hoạt động vì trẻ em và gia đình luôn được xem là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với hành trình "Trao Gửi Yêu Thương" mùa Giáng sinh khép lại tại Hà Nội, Prudential tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng, xuyên suốt hành trình đồng hành cùng Việt Nam.