Tiết kiệm Vikki Trúng Ngựa Vàng ký: Săn vàng mỗi ngày với giải đặc biệt 10 lượng vàng

Ngân hàng Số Vikki triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng lớn nhất năm – “Tiết kiệm Vikki Trúng Ngựa Vàng ký”, với giải đặc biệt trị giá 10 lượng vàng SJC.

Tiết kiệm Vikki Trúng Ngựa Vàng ký: Săn vàng mỗi ngày với giải đặc biệt 10 lượng vàng - Ảnh 1.

Chương trình triển khai từ nay hết ngày 30-06-2026, khách hàng chỉ cần gửi từ 20 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng trở lên trên App Vikki hoặc trực tiếp tại 212 điểm giao dịch sẽ có cơ hội nhận quà vàng hấp dẫn, trong đó giải đặc biệt là Ngựa vàng - 10 lượng vàng SJC.

Với định hướng trở thành Ngân hàng Tiết kiệm tốt nhất, bên cạnh giải đặc biệt 10 lượng vàng, Vikki Digital Bank (hoặc Ngân hàng Số Vikki) mang đến hàng trăm giải thưởng "quà vàng" hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Cụ thể, mỗi ngày có 3 khách hàng nhận tổng cộng 3 chỉ vàng SJC; mỗi tuần gồm 3 giải nhất (1 chỉ vàng) và 6 giải nhì (0,5 chỉ vàng); mỗi tháng có 3 giải nhất (1 lượng vàng SJC) và 12 giải nhì (5 chỉ vàng SJC).

Chương trình "Tiết kiệm Vikki, Trúng Ngựa Vàng ký" không chỉ mang đến lãi suất cạnh tranh, thủ tục nhanh chóng, giúp khách hàng tích lũy hiệu quả, mà còn mở ra cơ hội trúng thưởng vàng mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi thán

Vikki Bank tiếp tục triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng năm Bính Ngọ 2026

Vikki Bank tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân khôi phục sản – kinh doanh, ổn định đời sống.

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Doanh nghiệp 14:05

Từ ngày 25-5-2026, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Tây Ninh chính thức hoạt động tại địa điểm mới

Doanh nghiệp 14:04

Tổ chức tài chính vi mô CEP thành lập Chi nhánh Long Khánh và chính thức hoạt động 08-05-2026 tại số 81C đường Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Pharmacity và Boston Pharma hợp tác đưa dược phẩm chuẩn EU-GMP đến người tiêu dùng với giá hợp lý

Thị trường 10:55

Sự kết hợp giữa Pharmacity và Boston Pharma được kỳ vọng tạo đột phá trong việc cung cấp các dòng sản phẩm độc quyền chất lượng quốc tế cho người dân Việt Nam.

Đánh giá nhanh vivo X300 Ultra: Máy mạnh, pin lớn, camera đa dụng

Thị trường 10:41

(NLĐO)- Thế mạnh vivo X300 Ultra ở hệ thống camera nhiều tiêu cự, màn hình sáng và thời lượng pin nổi bật. Máy hỗ trợ quay video 8K 30fps và chụp chuyên sâu.

Kỷ lục cổ đông tham dự - Niềm tin hội tụ, SHB sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình

Ngân hàng 10:40

Ngày 22-4-2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự

BIDV ra mắt hệ sinh thái số toàn diện thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng

Ngân hàng 10:39

BIDV kỳ vọng sẽ hóa giải ba nan đề lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay: Tốc độ - Dữ liệu - Khả năng kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực.

PVOIL gặp mặt các cổ đông lớn, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán trước thềm Đại hội đồng cổ đông

Doanh nghiệp 09:53

Đây là dịp để PVOIL gặp gỡ trực tiếp, thông tin và thảo luận về kết quả SXKD năm 2025, 4 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch SXKD năm 2026


