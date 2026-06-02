Giải pháp Tap-and-Go tỏa sáng tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Ngày 28-5-2026, giải pháp thanh toán thẻ không tiếp xúc (Tap-and-Go) của VietinBank dành cho giao thông công cộng Metro đã được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực công nghệ vì cộng đồng và ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026. Đây là sự ghi nhận cho năng lực đổi mới sáng tạo của VietinBank, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và phát triển giao thông thông minh tại Việt Nam.

Giao thông công cộng bước vào kỷ nguyên số

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đặt ra yêu cầu cấp thiết về hệ thống giao thông công cộng hiện đại, tiện lợi và bền vững. Việc ứng dụng công nghệ số vào giao thông đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ, hướng tới xây dựng các đô thị thông minh, thân thiện với người dân. Một trong những xu hướng nổi bật toàn cầu là tích hợp thanh toán số vào hệ thống giao thông công cộng, cho phép hành khách sử dụng thẻ ngân hàng hoặc thiết bị di động để thanh toán thay cho vé giấy truyền thống.

Với giải pháp của VietinBank - Tap-and-Go áp dụng tại tuyến đường sắt đô thị Metro (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội) cho phép hành khách sử dụng trực tiếp thẻ ngân hàng để thanh toán khi qua cổng kiểm soát mà không cần mua vé truyền thống. Chỉ với thao tác chạm thẻ vào thiết bị đọc tại ga Metro, hành khách có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch và bắt đầu hành trình. Trải nghiệm này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự tiện lợi, hiện đại và liền mạch cho người sử dụng.

Ông Nguyễn Vũ Công - Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ đại diện VietinBank nhận giải thưởng Sao Khuê 2026

Tại Việt Nam, VietinBank là ngân hàng tiên phong phối hợp cùng Visa và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội triển khai giải pháp Tap-and-Go tạo sự thuận lợi cho khách hàng đi trên tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội). Sự hợp tác giữa các bên hướng tới thay đổi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dân, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng.

Nền tảng công nghệ hiện đại phía sau Tap-and-Go

Điểm nổi bật của giải pháp Tap-and-Go không chỉ nằm ở trải nghiệm thanh toán không tiếp xúc mà còn ở nền tảng công nghệ hiện đại phía sau. VietinBank đã xây dựng Trung tâm xử lý và điều phối thanh toán hợp nhất, đóng vai trò kết nối giữa hệ thống ngân hàng, đơn vị vận hành giao thông và các nền tảng thanh toán số.

Nền tảng này giúp toàn bộ quá trình xử lý giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn, đồng bộ dữ liệu thanh toán, quản lý giao dịch theo thời gian thực và đảm bảo vận hành ổn định cho hệ thống đường sắt đô thị Metro. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh tích hợp tại Việt Nam, nơi các phương thức thanh toán số có thể kết nối liền mạch với các dịch vụ di chuyển công cộng.

Không chỉ dừng lại ở trên tuyến đường sắt đô thị Metro, giải pháp còn mở ra tiềm năng tích hợp với nhiều loại hình giao thông khác như xe buýt, bãi đỗ xe thông minh hay các dịch vụ di chuyển đô thị trong tương lai. Việc kết nối các dịch vụ trên cùng một nền tảng thanh toán giúp tạo ra trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân, đồng thời thúc đẩy mô hình di chuyển thông minh tích hợp đang phát triển mạnh trên thế giới.

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và giao thông xanh

Giải pháp Tap-and-Go không chỉ mang ý nghĩa công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Chính phủ và các cơ quan quản lý đã đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh toán số nhằm giảm phụ thuộc vào tiền mặt, nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy nền kinh tế số.

Việc đưa thanh toán số vào giao thông công cộng là bước đi quan trọng bởi đây là dịch vụ có tần suất sử dụng cao, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Khi hành khách có thể sử dụng trực tiếp thẻ ngân hàng để thanh toán tại các ga Metro, trải nghiệm thanh toán số sẽ trở nên quen thuộc và tự nhiên hơn, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội số.

Bên cạnh đó, việc giảm sử dụng vé giấy giúp hạn chế chi phí in ấn, giảm rác thải và hướng tới mô hình giao thông thân thiện với môi trường. Tap-and-Go cũng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn nhờ trải nghiệm di chuyển hiện đại, thuận tiện - yếu tố quan trọng trong bối cảnh các đô thị lớn đang đối mặt với áp lực về giao thông và môi trường.

Đầu tư công nghệ và bảo mật - yếu tố tạo nên khác biệt

Để vận hành hiệu quả hệ thống Tap-and-Go trong môi trường giao thông công cộng với lượng giao dịch lớn, VietinBank đã đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ và bảo mật. Hệ thống được thiết kế với khả năng xử lý giao dịch tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu thanh toán liên tục tại các ga Metro, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Các công nghệ thanh toán không tiếp xúc hiện đại giúp rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm ùn tắc tại cổng kiểm soát và nâng cao trải nghiệm hành khách. Song song với đó, VietinBank triển khai nhiều lớp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu và giao dịch của khách hàng, áp dụng các công nghệ mã hóa, xác thực giao dịch và giám sát theo thời gian thực để tăng cường độ tin cậy cho hệ thống thanh toán.

Ngoài ra, nền tảng còn được xây dựng với khả năng mở rộng linh hoạt, sẵn sàng tích hợp thêm nhiều dịch vụ trong tương lai - yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đô thị thông minh với sự kết nối giữa giao thông, thanh toán và các tiện ích số khác.

Dấu ấn chuyển đổi số của VietinBank

Không chỉ tập trung vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống, VietinBank còn mở rộng vai trò sang nhiều lĩnh vực khác của đời sống số, trong đó có giao thông công cộng và đô thị thông minh. Giải pháp Tap-and-Go cho các ga Metro là minh chứng cho định hướng phát triển đó, khi ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn tham gia xây dựng các tiện ích số phục vụ cộng đồng.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 không chỉ là dấu mốc ghi nhận thành công của một sản phẩm công nghệ mà còn là động lực để VietinBank tiếp tục phát triển các giải pháp số tiên tiến hơn trong tương lai. Với nền tảng công nghệ hiện đại, chiến lược đổi mới rõ ràng và tinh thần tiên phong, VietinBank đang tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính tại Việt Nam.