Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest ghi dấu ấn tại I4 Impact Awards 2026

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Yến sào Khánh Hòa) là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh yến sào duy nhất trên cả nước được xướng tên tại giải thưởng năm nay, khẳng định vị thế của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực liên tục trong những năm qua của Công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc số, tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng công nghệ. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Công ty đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác cũng như cộng đồng.

Đặc biệt, cũng trong dịp này, ông Nguyễn Khoa Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được vinh danh là Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số tại hạng mục Quản trị và Năng lực Lãnh đạo. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới sáng tạo cùng vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng của người lãnh đạo trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển của nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Khoa Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh là Lãnh đạo Sáng tạo và Chuyển đổi số

Vietnam I4 Impact Awards 2026 là giải thưởng thường niên uy tín nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, giải thưởng quy tụ hội đồng giám khảo là những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu nhằm tôn vinh các mô hình xuất sắc tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Những thành tích đạt được tại I4 Impact Awards 2026 không chỉ là niềm tự hào của tập thể cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa mà còn là động lực để Công ty tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng từ chất lượng, đổi mới và công nghệ, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững, góp phần đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

