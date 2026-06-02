Sản phẩm
02/06/2026 18:58

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này

In bài viết

Mùa hè này, Celano chính thức collab cùng YEPO để tung ra chương trình khuyến mãi dành cho các tín đồ mê kem và mê đồ “cute”.

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này - Ảnh 1.

Những chiếc ly giữ nhiệt tông màu pastel dự sẽ đốn gục trái tim của nhiều "con sen"

Chương trình diễn ra từ ngày 28/05 đến 10/06/2026 tại hệ thống Winmart, Win+ và Winlife trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng mua 2 hộp kem Celano tub 460ml cùng loại trong danh mục khuyến mãi sẽ được tặng ngay 1 ly giữ nhiệt Celano Cool 710 phiên bản collab YEPO.

Danh sách sản phẩm trong chương trình khuyến mãi lần này:

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này - Ảnh 2.

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này - Ảnh 3.

Điểm nổi bật của bộ quà lần này nằm ở thiết kế pastel trẻ trung cùng 6 nhân vật YEPO gồm WiWi, MeMe, AnAn, TiTi, VaVa, NuNu. Không chỉ dễ thương, chiếc ly còn cực kỳ tiện để mang đi học, đi làm hay đi chơi mỗi ngày.

Theo anh Nguyễn Đình Cường – Phòng Tiếp thị thương mại NutiKD, màn collab lần này không chỉ giúp Celano và YEPO tăng thêm độ nhận diện với khách hàng trẻ, mà còn mang đến cảm giác mới mẻ hơn so với các chương trình khuyến mãi quen thuộc. Với hình ảnh trẻ trung, đáng yêu và đúng "gu" Gen Z, chương trình được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh nhóm học sinh, sinh viên và các bạn trẻ – cũng chính là tệp khách hàng mà cả hai thương hiệu đang hướng đến.

Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này - Ảnh 4.
Celano bắt tay YEPO: Mua kem ngon, rinh ly giữ nhiệt siêu xinh cho hè này - Ảnh 5.

Chần chừ gì nữa mà không tậu ngay 2 hộp kem Celano mát lạnh và mang về ly giữ nhiệt siêu yêu này!

Sau màn kết hợp đầu tiên này, Celano và YEPO dự kiến sẽ tiếp tục tung thêm nhiều quà tặng collab khác trong thời gian tới như ly sứ, túi giữ nhiệt và tiếp tục tập trung vào các nhóm khách hàng trẻ ở các chuỗi siêu thị lớn như Win, Aeon hay cửa hàng tiện lợi.

Nhớ note lịch, lập team để cùng săn ly Celano nha. Chỉ chưa tới 180 nghìn cho 2 hộp kem Celano mát lạnh, bạn đã có thể mang thêm về một chiếc ly giữ nhiệt siêu xinh để đi học, đi làm hay sống ảo mùa hè này rồi đó.

Mai Anh
từ khóa : chương trình khuyến mãi, Celano, YEPO
Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Sản phẩm 18:34

Nutifood tham gia chuỗi triển lãm quốc tế ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, cả xóm nhỏ miền Tây hào hứng thử vận may mùa hè

Từ giải thưởng 50 triệu đồng của cô chủ quán trẻ, cả xóm nhỏ miền Tây hào hứng thử vận may mùa hè

Sản phẩm 11:42

1 năm trước, chị Lê Thị Ngọc Trang, chủ quán cà phê nhỏ ở An Giang, bất ngờ nhận giải 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè của Nước tăng lực Number 1.

Tài chính Mirae Asset và cuộc đua xây dựng niềm tin số

Tài chính Mirae Asset và cuộc đua xây dựng niềm tin số

Thị trường 11:30

Từ việc còn xa lạ với mã QR, ví điện tử, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 25,2 tỉ giao dịch không dùng tiền mặt với giá trị vượt 362 triệu tỉ đồng.

Giải khát giữa ngày nắng nóng, nhiều người tranh thủ xé nhãn chai nước để thử vận may

Giải khát giữa ngày nắng nóng, nhiều người tranh thủ xé nhãn chai nước để thử vận may

Sản phẩm 17:08

Nắng nóng kéo dài, nhiều người tìm đến các loại nước giải khát như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để giải nhiệt, tiếp thêm năng lượng.

Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Sản phẩm 09:21

Trong xây dựng, độ ổn định của vật liệu là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng công trình và tối ưu thi công.

Co.op Food bước vào cuộc đua trải nghiệm trong thị trường bán lẻ tiện lợi

Co.op Food bước vào cuộc đua trải nghiệm trong thị trường bán lẻ tiện lợi

Tiêu dùng 17:28

Ngày 29-5-2026, Saigon Co.op chính thức ra mắt mô hình Co.op Food New Concept với 5 cửa hàng đầu tiên tại TP HCM, Đồng Nai và Cần Thơ

OREO và BTS khởi động chiến dịch toàn cầu với Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS

OREO và BTS khởi động chiến dịch toàn cầu với Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS

Tiêu dùng 15:10

BTS cùng OREO sáng tạo phiên bản bánh quy đặc biệt OREO & BTS, gửi gắm hương vị quê hương Hàn Quốc.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn