Trúng VÀNG mỗi ngày cùng Vikki Bank – Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất

Chương trình diễn ra trên mạng lưới 212 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và trên ứng dụng (App) Ngân hàng số Vikki Bank từ nay đến hết 10-02-2026. Với mỗi 20 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận được 1 mã dự thưởng. Trong thời gian triển khai, Vikki Bank còn tặng quà vàng mỗi ngày cho khách hàng có số dư lớn nhất, tổ chức quay số trúng vàng mỗi tuần và mỗi tháng, đồng thời công bố trao thưởng vào ngày 14-2-2026 với tổng giá trị lên tới 10 lượng vàng.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Cụ thể, Vikki Bank áp dụng lãi suất cạnh tranh hàng đầu thị trường cho mọi kỳ hạn gửi; khách hàng gửi tiết kiệm online được cộng thêm 0,1%/năm lãi suất cho mọi kỳ hạn (tối đa bằng trần lãi suất quy định của NHNN). Chương trình quà tặng vàng mỗi ngày dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, siêu khuyến mại vàng mỗi tuần, giải trúng vàng mỗi tháng và giải đặc biệt 10 lượng vàng, cùng ưu đãi cộng thêm 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm trong tháng 11/2025.

Khi gửi tiết kiệm tại Vikki, khách hàng không chỉ được hưởng mức lãi suất tốt, lãi suất cộng thêm dành cho nhiều khách hàng ưu tiên, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến 24/7 trên ứng dụng Vikki, mà còn sở hữu cơ hội trúng vàng hấp dẫn, gửi càng nhiều cơ hội trúng càng cao.

Hàng ngày, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng 01 chỉ vàng trong chương trình "Quà vàng mỗi ngày", áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vào thứ Bảy hàng tuần, Vikki tổ chức quay số may mắn "Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần" để tìm ra 6 khách hàng may mắn với tổng giá trị phần thưởng lên tới 72 chỉ vàng.

Không chỉ mang đến cơ hội trúng thưởng giá trị, "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng VÀNG ký" còn là cam kết của Vikki Bank – Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất, trong việc ứng dụng công nghệ ngân hàng số tiên tiến, cùng mạng lưới giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên tử tế – tận tâm – đáng tin cậy.

Chương trình "TIẾT KIỆM Vikki – trúng VÀNG ký" đã trao tổng cộng 197 chỉ vàng, gần 311.000 phần quà cho các khách hàng tham gia chương trình.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi – mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng. Khách hàng gửi tiết kiệm ngay hôm nay không chỉ an tâm sinh lợi mà còn có cơ hội sở hữu 10 lượng vàng từ Vikki Bank.