MSB thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng số MSB Digital Bank là cột mốc cốt lõi trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện 5 năm của MSB đồng thời đánh dấu hành trình 35 năm thành lập (12.8.1991 - 12.8.2026) của ngân hàng. Ứng dụng này đồng thời xác lập các tiêu chuẩn vận hành mới cho thị trường tài chính số dựa trên nền tảng hạ tầng và trải nghiệm người dùng.

Từ 1-6, MSB chính thức triển khai hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ ứng dụng cũ MSB mBank lên ứng dụng mới MSB Digital Bank

Kiến trúc bảo mật đa tầng chủ động

Ứng dụng MSB Digital Bank được phát triển trên hệ thống Backbase - giải pháp kiến trúc ngân hàng số được nhiều định chế tài chính quốc tế áp dụng, nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định và xử lý dữ liệu khối lượng lớn với tốc độ cao. Trong quản trị rủi ro ngân hàng số, việc bảo vệ an toàn thông tin và tài sản của khách hàng là ưu tiên kiểm soát hàng đầu. Chính vì thế, MSB Digital Bank được trang bị công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế mới nhất sẽ giúp thiết lập hệ thống phòng thủ công nghệ đa tầng chủ động, chắc chắn và vững vàng.

Đồng thời, MSB Digital Bank còn tích hợp các giải pháp công nghệ bổ trợ bao gồm: Xác thực giao dịch FIDO, Face authentication (nhận diện khuôn mặt) và giải pháp Bshield nhằm bảo vệ ứng dụng di động trên hai hệ điều hành iOS và Android. Bên cạnh đó, việc phối hợp vận hành cùng các đối tác công nghệ như ePay, Trusting Social và kết nối dữ liệu từ Bộ Công an giúp tối ưu hóa quy trình định danh điện tử (eKYC). Cơ chế này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý giao dịch mà còn tăng khả năng kiểm soát, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hệ thống, đảm bảo tính thông suốt ngay cả trong điều kiện đường truyền biến động.

Cá nhân hóa dịch vụ theo hành vi tài chính

Bước tiến tiếp theo trong cấu trúc của MSB Digital Bank là khả năng tối ưu hóa giao diện và tính năng dựa trên tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, loại bỏ mô hình hiển thị đại trà cố định. Đồng thời, cấu trúc giao diện hiển thị có khả năng thay đổi linh hoạt theo phân hạng khách hàng (khách hàng ưu tiên và khách hàng thường).

Người dùng có thể lựa chọn hình nền hiển thị từ danh sách các ảnh có sẵn trong kho của MSB Digital Bank

Theo đại diện MSB, ứng dụng MSB Digital Bank được phát triển với mục tiêu trở thành trợ lý tài chính cá nhân thông minh, hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm để đồng hành cùng người dùng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Thông qua việc phân tích dữ liệu nhân khẩu học và lịch sử hành vi tài chính thực tế, hệ thống tự động nhận diện và chủ động đề xuất các sản phẩm, tính năng cũng như chính sách ưu đãi phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Phương thức này giúp tinh gọn quy trình thao tác, chuyển đổi ứng dụng thành một trợ lý tài chính hỗ trợ người dùng ra quyết định nhanh chóng.

Hệ sinh thái tiện ích "All-in-one"

Từ nền tảng thấu hiểu khách hàng, ứng dụng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ thông qua việc kết nối trực tuyến với hệ sinh thái của các đối tác thứ ba. Mục tiêu là đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu tài chính và tiêu dùng trên một giao diện duy nhất.

Khách hàng có thể thực hiện đầu cuối các tác vụ: Từ mở tài khoản trực tuyến, mở thẻ siêu tốc, mua bảo hiểm trực tuyến đến tham gia hệ sinh thái dịch vụ Marketplace và chương trình khách hàng thân thiết MSB Rewards. Đáng chú ý, giải pháp tín dụng được phê duyệt tự động 100% giúp khách hàng trải nghiệm combo 3 sản phẩm: Vay, thẻ tín dụng, thấu chi với hạn mức giải ngân trực tuyến lên tới 1 tỉ động cùng lãi suất hấp dẫn.

Tối ưu hóa hiệu suất quản lý dòng tiền

Với mục tiêu cung cấp các công cụ giúp khách hàng tối ưu hóa tài chính từ nguồn tiền sẵn có, MSB Digital Bank tích hợp nhiều giải pháp tài chính thông minh, cho phép nguồn tiền nhàn rỗi trong tài khoản đạt tỉ suất sinh lời cao và liên tục. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính thanh khoản, người dùng được linh hoạt rút tiền 24/7 khi có nhu cầu chi tiêu đột xuất mà không làm gián đoạn hành trình sinh lời dòng tiền trên tài khoản thanh toán. Yếu tố này giúp khách hàng chủ động quản trị tài chính và gia tăng tài sản trên các ứng dụng tài chính số cá nhân

Việc triển khai MSB Digital Bank dựa trên các chuẩn mực công nghệ quốc tế, duy trì hiệu suất thông suốt ngay cả trong điều kiện hạ tầng mạng biến động, phản ánh cam kết của MSB đối với chiến lược chuyển đổi số chiều sâu. Không tập trung vào các tính năng đơn lẻ, MSB ưu tiên đồng bộ hóa giữa an toàn hệ thống và năng lực đáp ứng thực tế. Đây là nền tảng thúc đẩy sự chuyển dịch mô hình kinh doanh, định hình vai trò đồng hành cùng khách hàng vươn nâng tầm trải nghiệm tài chính số

Để biết thêm nội dung chi tiết về hướng dẫn chuyển đổi ứng dụng, vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ Hotline 1900 6083.