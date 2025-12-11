Thị trường
11/12/2025 13:00

Khách hàng vỡ oà khi trúng vàng từ chương trình “tiết kiệm Vikki – trúng vàng ký”

Những ngày cuối năm trở nên rộn ràng tại Vikki Bank khi liên tiếp xuất hiện khách hàng bất ngờ nhận được thông báo trúng vàng.

Có khách hàng chỉ gửi 20 triệu đồng theo thói quen tích lũy, nhưng bất ngờ nhận được phần thưởng lớn đúng thời điểm giá vàng đang tăng mạnh.

Cô N.T.Y kể lại: "Tôi cứ tưởng điện thoại báo nhầm. Không ngờ là thật!"

Còn cô P.T.S thú thật: "Nhận giải xong, tôi gửi thêm một sổ luôn, biết đâu lại may mắn tiếp!"

Khách hàng vỡ òa khi trúng vàng từ chương trình "tiết kiệm Vikki – trúng vàng ký" - Ảnh 1.

Cô P.T.S chia sẻ khoảnh khắc bất ngờ khi nhận tin trúng thưởng.

Những khoảnh khắc vỡ òa ấy đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho chương trình "tiết kiệm Vikki – trúng vàng ký", khiến mùa tiết kiệm cuối năm trở nên hào hứng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiết kiệm lên đời: sinh lời an toàn – trúng vàng mỗi ngày

Chương trình kéo dài đến ngày 10-2-2026 với cơ chế cực kỳ đơn giản: khách hàng chỉ cần gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu một tháng để được cấp mã dự thưởng và tham gia quay số hằng ngày.

Giải thưởng đa dạng từ vàng, tiền mặt đến hàng ngàn quà tặng giá trị khác; đặc biệt là giải cuối chương trình – 10 lượng vàng. Mỗi phiên quay số đều livestream công khai, minh bạch và đầy kịch tính.

Dù gửi online hay tại quầy, khách hàng đều được nhận mã dự thưởng và sử dụng trọn vẹn tiện ích trên ứng dụng Vikki, bao gồm: theo dõi sổ tiết kiệm, nhắc đáo hạn và quản lý dòng chỉ bằng vài thao tác.

Khách hàng vỡ òa khi trúng vàng từ chương trình "tiết kiệm Vikki – trúng vàng ký" - Ảnh 2.

Ngân hàng Số Vikki được nhiều người lựa chọn nhờ phù hợp với tư duy tiết kiệm hiện đại.

Lựa chọn mới: Tiết kiệm an toàn cùng cơ hội sở hữu vàng thật

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư biến động, vàng vẫn là tài sản thu hút và giữ được giá trị. Sự kết hợp giữa tiết kiệm sinh lời và cơ hội trúng vàng giúp khách hàng vừa bảo toàn vốn, vừa có thêm cơ hội nhận thưởng mỗi ngày.

Chỉ cần 20 triệu đồng đã có cơ hội để "đổi vận" và chính điều này khiến những câu chuyện trúng vàng đầu chương trình nhanh chóng tạo nên sự sôi động ngay từ những ngày đầu tiên.

Khách hàng vỡ òa khi trúng vàng từ chương trình "tiết kiệm Vikki – trúng vàng ký" - Ảnh 3.

Vikki Bank khởi động chương trình “TIẾT KIỆM Vikki – Trúng VÀNG ký” với giải thưởng đặc biệt lên tới 10 lượng vàng dành cho khách hàng may mắn nhất.

