Thị trường
18/11/2025 10:30

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

In bài viết

Tierra Natural Diamond chính thức khai trương cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng – một trong những vị trí sầm uất TP HCM, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu.

Tháng 11, khu vực vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng trở nên rực rỡ hơn thường lệ. Bên cạnh hệ thống tại tuyến đường trung tâm, sự xuất hiện của Tierra Natural Diamond – thương hiệu trang sức kim cương Việt Nam vừa chính thức khai trương cửa hàng tại vị trí "đất vàng" với mức thuê ước tính gần nửa tỷ đồng mỗi tháng.

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt - Ảnh 1.

Ảnh: Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng tại số 2A-2B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, ngay giữa vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng.

Rực rỡ tại Ngã Sáu Phù Đổng – Tierra Natural Diamond

Ngày 15-11-2025, Tierra Natural Diamond chính thức khai trương cửa hàng thứ 15 tại Ngã Sáu Phù Đổng. Từ sáng sớm, sự kiện khai trương đã thu hút đông đảo người dân và khách hàng ghé tham quan, chụp hình và mua sắm, khiến khu vực vốn đông đúc càng trở nên sôi động. Ghé thăm Tierra dịp khai trương không chỉ có các cặp đôi cần tìm nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn, mà còn có nhiều bạn trẻ đến check-in tại cửa hàng.

Nếu như vào ban ngày, cửa hàng nổi bật với những mảng kính phản chiếu ánh mặt trời, thì khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hòa cùng sắc sáng lấp lánh từ các khung trưng bày khiến Tierra Ngã Sáu Phù Đổng trở thành một điểm nhấn tỏa sáng, góp phần tô điểm cho diện mạo của con phố nhộn nhịp.

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt - Ảnh 2.

Ảnh: Cửa hàng mới của Tierra thu hút mọi ánh nhìn dù là đêm hay ngày.

Tierra tổ chức không gian buổi khai trương theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa trưng bày và thưởng lãm. Các tủ trang sức sang trọng được bố trí xen kẽ với những điểm nhấn trang trí lấp lánh, tạo nên không gian bắt mắt.

Không gian được thiết kế theo hướng "luxury but welcoming" – sang trọng nhưng gần gũi và thân thiện. Mỗi chi tiết từ ánh sáng, chất liệu đến cách bày trí đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm. Đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt - Ảnh 3.

Ảnh: Hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm nhân dịp khai trương chứng tỏ cho sức hút của sự kiện lẫn thương hiệu.

Tierra Ngã Sáu Phù Đổng: Bước đi chiến lược nâng tầm thương hiệu

Tierra Ngã Sáu Phù Đổng là bước đi chiến lược của Tierra Natural Diamond trên hành trình gần 10 năm định vị thương hiệu. Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trang sức, Tierra dần xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực trang sức cưới – cầu hôn, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cặp đôi trẻ trên khắp cả nước. Tierra cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc minh bạch hóa thị trường kim cương thiên nhiên thông qua cam kết về chất lượng và giá trị thực.

Dù đã hiện diện ở nhiều khu vực trung tâm, song đây lại là lần đầu tiên Tierra tham gia vào cuộc đua "mặt bằng ngàn đô" không phải ai cũng dám dấn bước. Sự đầu tư mạnh tay này góp phần định vị hình ảnh thương hiệu cao cấp hơn, quy mô hơn và uy tín hơn trong mắt công chúng.

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt - Ảnh 4.

Ảnh: Với cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng, Tierra hướng đến nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng vị trí thuận lợi và không gian sang trọng.

Sự kiện khai trương không chỉ mở ra một không gian mua sắm mới, mà còn thể hiện khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt: tạo dựng trải nghiệm đẳng cấp, hiện đại và khác biệt, ngay giữa trái tim Sài Gòn.

Trong dịp đặc biệt này, Tierra triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho trang sức và kim cương thiên nhiên. Khu vực trang trí khai trương cũng được giữ lại để khách tiếp tục đến tham quan, chụp hình check-in và tận hưởng không khí lễ hội kéo dài sau ngày 15-11.

Nếu đang tìm một món trang sức ý nghĩa hoặc muốn trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng giữa lòng thành phố, Tierra Ngã Sáu Phù Đổng sẽ là điểm hẹn đáng ghé qua trong tháng này.

Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt - Ảnh 5.Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Từng được rao thuê với giá 15.000 USD/tháng, mặt bằng 2A-2B Cách Mạng Tháng 8, “góc vàng” của Ngã 6 Phù Đổng, nay chính thức thuộc về Tierra Natural Diamond.

PV

TIN LIÊN QUAN

Tierra Natural Diamond hoàn tiền 100%: Bước đi táo bạo thúc đẩy minh bạch giá kim cương

Thị trường 10:00

Tierra Natural Diamond triển khai chính sách hoàn tiền 100% nếu khách hàng mua kim cương thiên nhiên tìm thấy giá rẻ hơn tại nơi khác.

từ khóa :
Những lợi thế nổi bật của Charm Resort Long Hải trong phân khúc nghỉ dưỡng phía Nam

Những lợi thế nổi bật của Charm Resort Long Hải trong phân khúc nghỉ dưỡng phía Nam

Thị trường 09:00

Sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch và tiến độ hoàn thiện ấn tượng, Charm Resort Long Hải đang trở thành tâm điểm của thị trường nghỉ dưỡng phía Nam.

BIDV và JBIC ký kết Thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

BIDV và JBIC ký kết Thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

Ngân hàng 21:28

Hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác song phương hướng tới mục tiêu khử các-bon và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Trân trọng niềm tin khách hàng Việt suốt hành trình 36 năm

Trân trọng niềm tin khách hàng Việt suốt hành trình 36 năm

Doanh nghiệp 20:00

(NLĐO) - 36 năm không chỉ là cột mốc thời gian, mà là hành trình của niềm tin, lựa chọn và tình cảm - điều không phải thương hiệu bán lẻ nào cũng có được.

ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Thị trường 16:03

ACB xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Thị trường 15:21

Bộ vật phẩm thi đấu của mùa giải năm nay lấy cảm hứng tầm nhìn xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị quốc tế.

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ

Doanh nghiệp 15:19

P&G Việt Nam đã phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE International triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Ngân hàng 10:42

LPBank giới thiệu bộ giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện hỗ trợ các "bài toán" cốt lõi của tiểu thương trong giai đoạn mới


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn