Tierra Natural Diamond "đổ bộ" Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến lớn của thương hiệu kim cương Việt

Tháng 11, khu vực vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng trở nên rực rỡ hơn thường lệ. Bên cạnh hệ thống tại tuyến đường trung tâm, sự xuất hiện của Tierra Natural Diamond – thương hiệu trang sức kim cương Việt Nam vừa chính thức khai trương cửa hàng tại vị trí "đất vàng" với mức thuê ước tính gần nửa tỷ đồng mỗi tháng.

Ảnh: Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng tại số 2A-2B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, ngay giữa vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng.

Rực rỡ tại Ngã Sáu Phù Đổng – Tierra Natural Diamond

Ngày 15-11-2025, Tierra Natural Diamond chính thức khai trương cửa hàng thứ 15 tại Ngã Sáu Phù Đổng. Từ sáng sớm, sự kiện khai trương đã thu hút đông đảo người dân và khách hàng ghé tham quan, chụp hình và mua sắm, khiến khu vực vốn đông đúc càng trở nên sôi động. Ghé thăm Tierra dịp khai trương không chỉ có các cặp đôi cần tìm nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn, mà còn có nhiều bạn trẻ đến check-in tại cửa hàng.

Nếu như vào ban ngày, cửa hàng nổi bật với những mảng kính phản chiếu ánh mặt trời, thì khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hòa cùng sắc sáng lấp lánh từ các khung trưng bày khiến Tierra Ngã Sáu Phù Đổng trở thành một điểm nhấn tỏa sáng, góp phần tô điểm cho diện mạo của con phố nhộn nhịp.

Ảnh: Cửa hàng mới của Tierra thu hút mọi ánh nhìn dù là đêm hay ngày.

Tierra tổ chức không gian buổi khai trương theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa trưng bày và thưởng lãm. Các tủ trang sức sang trọng được bố trí xen kẽ với những điểm nhấn trang trí lấp lánh, tạo nên không gian bắt mắt.

Không gian được thiết kế theo hướng "luxury but welcoming" – sang trọng nhưng gần gũi và thân thiện. Mỗi chi tiết từ ánh sáng, chất liệu đến cách bày trí đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm. Đội ngũ tư vấn được đào tạo bài bản, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ảnh: Hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm nhân dịp khai trương chứng tỏ cho sức hút của sự kiện lẫn thương hiệu.

Tierra Ngã Sáu Phù Đổng: Bước đi chiến lược nâng tầm thương hiệu

Tierra Ngã Sáu Phù Đổng là bước đi chiến lược của Tierra Natural Diamond trên hành trình gần 10 năm định vị thương hiệu. Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trang sức, Tierra dần xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực trang sức cưới – cầu hôn, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cặp đôi trẻ trên khắp cả nước. Tierra cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc minh bạch hóa thị trường kim cương thiên nhiên thông qua cam kết về chất lượng và giá trị thực.

Dù đã hiện diện ở nhiều khu vực trung tâm, song đây lại là lần đầu tiên Tierra tham gia vào cuộc đua "mặt bằng ngàn đô" không phải ai cũng dám dấn bước. Sự đầu tư mạnh tay này góp phần định vị hình ảnh thương hiệu cao cấp hơn, quy mô hơn và uy tín hơn trong mắt công chúng.

Ảnh: Với cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng, Tierra hướng đến nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng vị trí thuận lợi và không gian sang trọng.

Sự kiện khai trương không chỉ mở ra một không gian mua sắm mới, mà còn thể hiện khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt: tạo dựng trải nghiệm đẳng cấp, hiện đại và khác biệt, ngay giữa trái tim Sài Gòn.

Trong dịp đặc biệt này, Tierra triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho trang sức và kim cương thiên nhiên. Khu vực trang trí khai trương cũng được giữ lại để khách tiếp tục đến tham quan, chụp hình check-in và tận hưởng không khí lễ hội kéo dài sau ngày 15-11.

Nếu đang tìm một món trang sức ý nghĩa hoặc muốn trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng giữa lòng thành phố, Tierra Ngã Sáu Phù Đổng sẽ là điểm hẹn đáng ghé qua trong tháng này.