Thị trường
29/10/2025 13:30

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

In bài viết

Từng được rao thuê với giá 15.000 USD/tháng, mặt bằng 2A-2B Cách Mạng Tháng 8, “góc vàng” của Ngã 6 Phù Đổng, nay chính thức thuộc về Tierra Natural Diamond.

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng - Ảnh 1.

Giữa vòng xoay tấp nập của trung tâm Sài Gòn, người đi đường bất ngờ nhận ra hàng loạt biển cho thuê nhà đã được thay thế bằng bảng hiệu Tierra Natural Diamond - Kim cương thiên nhiên vô cùng nổi bật.

Được biết, mức giá thuê tại vị trí đắc địa này rơi vào khoảng 400 triệu đồng/tháng, con số chỉ dành cho những thương hiệu có tiềm lực và định hướng phát triển dài hạn. Góc đường này cũng là nơi quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Starbucks, Con Cưng, Katinat, hay trước đây là Phúc Long, Phindeli, Soya Garden – những thương hiệu góp phần biến Ngã 6 Phù Đổng trở thành một trong những giao lộ đắt đỏ và sầm uất nhất Việt Nam.

Sự xuất hiện của Tierra Natural Diamond tại vị trí này không chỉ là mở thêm một cửa hàng, mà còn là bước đi chiến lược thể hiện vị thế và tầm nhìn dài hạn của thương hiệu Việt trong phân khúc nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn kim cương cao cấp.

Thành lập với sứ mệnh tôn vinh giá trị thật của kim cương thiên nhiên và tình yêu qua từng thiết kế cá nhân hóa, Tierra Natural Diamond tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu khi lựa chọn đặt mình giữa trung tâm của ánh sáng và nhịp sống sôi động của thành phố.

Trong năm qua, Tierra Natural Diamond cũng là một trong những thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên Việt Nam có tốc độ phát triển nổi bật khi liên tiếp mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các mặt bằng đắc địa ở quận 1, quận 5 (TPHCM cũ) và khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội cũ).

Đồng thời, thương hiệu cũng ghi dấu ấn khi xuất hiện trong bộ phim Việt giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" và trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều cặp đôi và diễn viên màn ảnh.

Việc gia nhập "mặt tiền nghìn đô" là bước tiến chiến lược để Tierra Natural Diamond định vị mình như biểu tượng của thương hiệu nhẫn cưới, cầu hôn cao cấp của Việt Nam, hay là màn "đốt tiền" táo bạo nhằm khẳng định: "Tierra đã sẵn sàng hòa mình vào cuộc chơi lớn?"

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng - Ảnh 2.Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

PV
từ khóa : vị trí đắc địa, giá trị thương hiệu, Cách Mạng Tháng
BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

Ngân hàng 17:59

Gói tín dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV, phục vụ nhu cầu nhà ở, vay mua ôtô hoặc tiêu dùng

AEON hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi hơn 4,6 tỉ đồng

AEON hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi hơn 4,6 tỉ đồng

Doanh nghiệp 17:59

Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ người dân tái thiết và ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng bởi hai cơn bão Matmo và Bualoi

Alicia Keys - Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội

Alicia Keys - Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội

Văn hóa – Giải trí 17:58

Có những giọng hát không nằm ở một thời đại nào riêng biệt. Chúng thuộc về nhiều thế hệ, đôi khi, chỉ cần một giai điệu lướt qua là cả vùng ký ức lại trở về.

Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Thị trường 17:58

Giữa đại ngàn Tây Bắc, Vừ Thị Xia và Vừ Thị Chứ đã vượt qua mặc cảm thân phận, rào cản ngôn ngữ và công nghệ để "khởi nghiệp" thành công trên TikTok Shop

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

Thị trường 17:29

Hạ tầng khu phía Đông TP HCM tăng tốc về đích giai đoạn 2025–2026, mở ra cơ hội bứt phá cho Aqua City – đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.

EVNGENCO3: Bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả

EVNGENCO3: Bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả

Doanh nghiệp 12:01

Trong 10 tháng năm 2025, EVNGENCO3 duy trì vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội...

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực - "Đại tiệc ăn chơi" hot nhất thời điểm này

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực - "Đại tiệc ăn chơi" hot nhất thời điểm này

Văn hóa – Giải trí 12:00

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn, là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn