Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Giữa vòng xoay tấp nập của trung tâm Sài Gòn, người đi đường bất ngờ nhận ra hàng loạt biển cho thuê nhà đã được thay thế bằng bảng hiệu Tierra Natural Diamond - Kim cương thiên nhiên vô cùng nổi bật.

Được biết, mức giá thuê tại vị trí đắc địa này rơi vào khoảng 400 triệu đồng/tháng, con số chỉ dành cho những thương hiệu có tiềm lực và định hướng phát triển dài hạn. Góc đường này cũng là nơi quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Starbucks, Con Cưng, Katinat, hay trước đây là Phúc Long, Phindeli, Soya Garden – những thương hiệu góp phần biến Ngã 6 Phù Đổng trở thành một trong những giao lộ đắt đỏ và sầm uất nhất Việt Nam.

Sự xuất hiện của Tierra Natural Diamond tại vị trí này không chỉ là mở thêm một cửa hàng, mà còn là bước đi chiến lược thể hiện vị thế và tầm nhìn dài hạn của thương hiệu Việt trong phân khúc nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn kim cương cao cấp.

Thành lập với sứ mệnh tôn vinh giá trị thật của kim cương thiên nhiên và tình yêu qua từng thiết kế cá nhân hóa, Tierra Natural Diamond tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu khi lựa chọn đặt mình giữa trung tâm của ánh sáng và nhịp sống sôi động của thành phố.

Trong năm qua, Tierra Natural Diamond cũng là một trong những thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên Việt Nam có tốc độ phát triển nổi bật khi liên tiếp mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các mặt bằng đắc địa ở quận 1, quận 5 (TPHCM cũ) và khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội cũ).

Đồng thời, thương hiệu cũng ghi dấu ấn khi xuất hiện trong bộ phim Việt giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" và trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều cặp đôi và diễn viên màn ảnh.

Việc gia nhập "mặt tiền nghìn đô" là bước tiến chiến lược để Tierra Natural Diamond định vị mình như biểu tượng của thương hiệu nhẫn cưới, cầu hôn cao cấp của Việt Nam, hay là màn "đốt tiền" táo bạo nhằm khẳng định: "Tierra đã sẵn sàng hòa mình vào cuộc chơi lớn?"