Thị trường
06/11/2025 10:00

Tierra Natural Diamond hoàn tiền 100%: Bước đi táo bạo thúc đẩy minh bạch giá kim cương

In bài viết

Tierra Natural Diamond triển khai chính sách hoàn tiền 100% nếu khách hàng mua kim cương thiên nhiên tìm thấy giá rẻ hơn tại nơi khác.

Tierra Natural Diamond hoàn tiền 100%: Bước đi táo bạo thúc đẩy minh bạch giá kim cương - Ảnh 1.

Trong tháng 11, thương hiệu trang sức kim cương Tierra Natural Diamond vừa triển khai chính sách hoàn tiền chưa từng có dành cho khách hàng mua kim cương thiên nhiên. Cụ thể, nếu người mua tìm thấy viên kim cương có thông số tương đương nhưng được bán với giá thấp hơn tại các nhà bán lẻ khác được chấp nhận, Tierra sẽ thu lại sản phẩm và hoàn 100% giá trị đã thanh toán.

Chính sách này không chỉ thể hiện cam kết về minh bạch giá trị, mà còn góp phần khuyến khích người tiêu dùng Việt hiểu đúng, so sánh kỹ và mua kim cương bằng lý trí thay vì cảm xúc.

Tierra Natural Diamond chính thức công bố chương trình "Kim cương cao cấp - Giá bao chấp"

Chương trình "Kim cương cao cấp - Giá bao chấp" được Tierra Natural Diamond áp dụng trong thời gian từ ngày 01.11.2025 đến 30.11.2025, áp dụng cho các viên kim cương thiên nhiên dáng tròn có kiểm định GIA, kích thước đến 5,4mm và đáp ứng đủ điều kiện so sánh tương đương.

Tierra Natural Diamond hoàn tiền 100%: Bước đi táo bạo thúc đẩy minh bạch giá kim cương - Ảnh 2.

Tierra Natural Diamond công bố thể lệ chương trình "Rẻ hơn hoàn tiền"

Điều kiện áp dụng cụ thể như sau:

  • Áp dụng cho các sản phẩm kim cương thiên nhiên có kiểm định GIA, dáng tròn (Round Shape), kích thước đến 5.4mm, có điều kiện so sánh tương đương. 
  • Áp dụng với các Phiếu đặt hàng hoặc Giấy đảm bảo của Tierra được lập từ 01.11.2025 - 30.11.2025 
  • Thời hạn yêu cầu: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày lập phiếu đặt hàng hoặc hoá đơn bán hàng tại Tierra, muộn nhất đến ngày 07.12.2025. 
  • Giá để so sánh là giá bán cuối cùng ghi trên hoá đơn (đã trừ khuyến mãi, chiết khấu công khai). Không áp dụng với giá bán theo thoả thuận cá nhân, giá nội bộ, hoặc chương trình không công khai. 
  • Hoá đơn của nhà bán lẻ đối chứng phải được phát hành trong khoảng 01.11.2025 – 30.11.2025.

Khi thực hiện đối chứng, khách hàng cần cung cấp hoá đơn bán hàng điện tử hợp lệ theo quy định hiện hành, kèm theo giấy đảm bảo hoặc chính sách thu đổi của nhà bán lẻ đối chứng. Hoá đơn có thể đứng tên chính khách hàng hoặc người thân trực hệ.

Đồng thời, mỗi khách hàng, được xác định theo số CMND/CCCD hoặc mã định danh cá nhân, chỉ được hưởng quyền lợi hoàn tiền một lần duy nhất trong suốt chương trình, áp dụng cho tối đa 03 mã số GIA, và mỗi mã GIA chỉ được tham gia một lần.

Thông tin chi tiết được công bố tại: www.tierra.vn/kim-cuong-cao-cap-gia-bao-chap.

Khi món hàng xa xỉ được định giá dựa trên thông số khách quan

Khác với nhiều sản phẩm xa xỉ vốn phụ thuộc vào cảm xúc và thương hiệu, một số dòng kim cương thiên nhiên lại có thể được thẩm định và định giá khách quan. Giá trị của một viên kim cương được xác định dựa trên tiêu chuẩn 4Cs là Cut (Giác cắt), Color (Màu sắc), Clarity (Độ tinh khiết), Carat (Trọng lượng), cùng yếu tố thứ năm quan trọng không kém là Huỳnh quang (Fluorescence).

Các thông số này được thể hiện rõ trong giấy kiểm định GIA (Viện Ngọc học Hoa Kỳ), cho phép người mua dễ dàng so sánh và đánh giá giữa các viên kim cương có đặc tính tương đồng. Đây chính là cơ sở để Tierra Natural Diamond thúc đẩy xu hướng "mua kim cương bằng lý trí", nơi giá trị thật được nhìn nhận qua dữ liệu thay vì chỉ qua ánh sáng lấp lánh.

Tierra Natural Diamond hoàn tiền 100%: Bước đi táo bạo thúc đẩy minh bạch giá kim cương - Ảnh 3.

Chương trình diễn ra xuyên suốt tháng 11 dành cho khách mua kim cương GIA.

Chính sách hoàn tiền của Tierra không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, khuyến khích họ chủ động tra cứu, đối chiếu và hiểu đúng giá trị thực của sản phẩm.

Khi người mua được trang bị kiến thức và thông tin minh bạch, họ sẽ trở thành những người tiêu dùng thông minh, biết cách lựa chọn sản phẩm bằng lý trí, nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn niềm vui và ý nghĩa trong hành trình sở hữu viên kim cương của mình.

Tierra Natural Diamond hoàn tiền 100%: Bước đi táo bạo thúc đẩy minh bạch giá kim cương - Ảnh 4.Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Từng được rao thuê với giá 15.000 USD/tháng, mặt bằng 2A-2B Cách Mạng Tháng 8, “góc vàng” của Ngã 6 Phù Đổng, nay chính thức thuộc về Tierra Natural Diamond.

PV

TIN LIÊN QUAN

Nhẫn cưới độc bản: Tierra Diamond kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ thiết kế

Tiêu dùng thông minh 14:28

Nhẫn cưới không chỉ là dấu ấn hôn nhân mà còn là tín vật lưu giữ trọn vẹn câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi.

từ khóa : kim cương
Ngăn ngừa rủi ro sức khỏe: Người lao động cần lưu ý khám gì mỗi năm?

Ngăn ngừa rủi ro sức khỏe: Người lao động cần lưu ý khám gì mỗi năm?

Dinh dưỡng – Sức khỏe 17:35

Khám sức khỏe định kỳ giúp người lao động phát hiện sớm bệnh, phòng ngừa rủi ro sức khỏe có thể ảnh hưởng đến công việc và thu nhập.

Sếp Techcombank sẽ tham gia đối thoại tại Diễn đàn Thương hiệu hàng đầu châu Á

Sếp Techcombank sẽ tham gia đối thoại tại Diễn đàn Thương hiệu hàng đầu châu Á

Doanh nhân 16:29

Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank - bà Thái Minh Diễm Tú sẽ tham gia phiên thảo luận "Xây dựng thương hiệu châu Á: Từ bản sắc văn hóa đến vị thế toàn cầu"

Tháng 11 và cuộc “coolcation”: Khi người trẻ dừng lại để thắng stress

Tháng 11 và cuộc “coolcation”: Khi người trẻ dừng lại để thắng stress

Sản phẩm 15:42

Tháng 11, khi nắng đã dịu, deadline vừa hạ nhiệt, thành phố cũng như được thở ra sau những tháng ngày căng mình chạy đua.

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hoạt động cộng đồng 15:42

Tập đoàn Wilmar CLV thực hiện 2 chương trình hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung, trao tặng tổng cộng 15 tỉ đồng gồm hiện kim và hiện vật.

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích

Đại đô thị Aqua City "không ngủ" trước khi về đích

Thị trường 10:28

Hàng nghìn công nhân và máy móc làm việc ngày đêm tại Aqua City quy mô 1.000 ha của tập đoàn Novaland, đáp ứng tiến độ bàn giao hơn 1.000 biệt thự, nhà phố.

Star Galaxy - Điểm đến cho mọi loại hình sự kiện tại Hà Nội

Star Galaxy - Điểm đến cho mọi loại hình sự kiện tại Hà Nội

Thị trường 08:00

Bằng không gian tiêu chuẩn, công nghệ hiện đại và dịch vụ tận tâm, Star Galaxy luôn hiện diện như một nơi lý tưởng cho mọi loại hình sự kiện tại Hà Nội.

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Thị trường 16:23

Giải NovaWorld Club Championship 2025 do NovaGolf Club tổ chức đã khép lại trong không khí sôi động và ý nghĩa, ghi nhận tổng thiện nguyện hơn 700 triệu đồng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn