Thương hiệu thời trang thuộc Top 10 Đông Nam Á lấn sân thị trường thể thao với thương hiệu mới

Với định hướng "Freedom in Motion" (Tự do trong từng chuyển động), NEVO đề cao tinh thần sống khỏe, năng động và tích cực.

Thị trường thể thao Việt: tiềm năng rộng mở

Theo Metric Research, quý III-2024, thị trường pickleball tại Việt Nam bán ra hơn 150.000 sản phẩm, trị giá khoảng 22,7 tỷ đồng. Cùng với phong trào chạy bộ, yoga, trekking, nhu cầu vận động gia tăng, đặc biệt ở giới trẻ.

Tuy nhiên, thị trường thời trang thể thao nội địa vẫn thiếu thương hiệu "made in Vietnam" có khả năng đáp ứng cả công năng lẫn thiết kế.

Từ thực tế đó, NEVO được giới thiệu như thương hiệu thể thao Việt Nam mới, tập trung vào tính ứng dụng và phù hợp vóc dáng, khí hậu người Việt.

NEVO – định hình phong cách vận động tích cực

Ra đời với triết lý "Chuyển động là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cuộc sống", NEVO mong muốn khơi dậy tinh thần vận động tích cực.

Các sản phẩm "light sportwear" sử dụng chất liệu nhẹ, thoáng, co giãn bốn chiều, nhanh khô, giúp người mặc tự tin chuyển động trong nhiều hoàn cảnh.

"Thời trang thể thao không chỉ để mặc đẹp, mà còn là cách mỗi người kết nối với cơ thể và năng lượng của chính mình," đại diện NEVO chia sẻ.

Bước đi mới của thời trang Việt

Hình ảnh đầu tiên về cửa hàng NEVO được hậu thuẫn bởi YODY

Được YODY – thương hiệu thời trang thuộc Top 10 Đông Nam Á (theo nghiên cứu của Campaign Asia) – hậu thuẫn, NEVO dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên vào tháng 11-2025 với hơn 200 sản phẩm thuộc 5 dòng chính: MoveX, LiteMove, FlexMove, DailyMove và BeautyMove, phục vụ từ tập luyện cường độ cao đến sinh hoạt hằng ngày.

Sự ra mắt của NEVO hướng đến xây dựng thương hiệu thể thao nội địa có khả năng cạnh tranh trong khu vực, góp phần lan tỏa tinh thần vận động tích cực và lối sống khỏe mạnh cho người Việt.