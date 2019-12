Kỷ niệm 30 năm thành lập Benthanh Tourist đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Được thành lập ngày 09 tháng 12 năm 1989, BenThanh Tourist là một trong những công ty du lịch đầu tiên được cấp giấy phép kinh doanh Du lịch Quốc tế tại Việt Nam. Sau 30 năm, từ những bước đi đầy bỡ ngỡ, Công ty đã vươn lên vị thế Top 10 công ty lữ hành uy tín nhất tại Việt Nam, được du khách, đối tác trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn.

Ban lãnh đạo Công ty BenThanh Tourist thực hiện nghi thức khai mạc giai đoạn phát triển mới

Công ty được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao, trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. BenThanh Tourist vinh dự có 20 năm liền đạt danh hiệu "Top 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam" - Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch trao tăng; 9 năm liền đạt "Top 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu TP HCM" do Sở Du lịch TP HCM trao tặng, 14 năm liền đạt giải "Thương hiệu Việt yêu thích nhất" của báo Sài Gòn Giải Phóng, 13 năm liền đạt giải The Guide Awards của Tạp chí The Guide. Công ty nhiều lần được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc trao tặng danh hiệu "Đối tác ấn tượng", "Đối tác sáng tạo nhất", "Đối tác vàng"; Bộ Du lịch Indonesia trao tặng giải thưởng "Người mua giá trị nhất", Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản khen tặng "Best Selling Travel Agency"… cùng nhiều giải thưởng uy tín khác.



Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP HCM gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống BenThanh Tourist

Sự kiện BenThanh Tourist được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đúng vào dịp tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (1989 -2019), một lần nữa khẳng định cho sự thành công và những cống hiến của công ty vào sự nghiệp phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.



BenThanh Tourist đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Xuyên suốt 30 năm không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng được chuỗi sản phẩm dịch vụ đa dạng, hệ thống kinh doanh khép kín và đa dạng, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực: du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn, dịch vụ vé máy bay, thương mại, đầu tư tài chính và bất động sản. Chuỗi trung tâm, chi nhánh, văn phòng và đại lý du lịch BenThanhTorurist đã có mặt ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam tại những thành phố trọng điểm du lịch như: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phan Thiết, Cà Mau… mang lại các điểm đến uy tín cho du khách gần xa. BenThanh Tourist ngoài nước, thiết lập quan hệ hợp tác bền chặt với hơn 40 hãng lữ hành quốc tế của hơn 25 vùng quốc gia lãnh thổ. Trên thị trường du lịch MICE, thương hiệu BenThanh Tourist gắn liền với việc tổ chức thành công các đoàn MICE quy mô hàng ngàn khách. BenThanh Tourist là công ty lữ hành Việt Nam đầu tiên đưa các đoàn 1.000 khách du lịch Dubai, hơn 1.000 khách khám phá Bali, hơn 1.800 khách đến Hàn Quốc… là thương hiệu du lịch đảm bảo thành công cho các chương trình du lịch kết hợp sự kiện quan trọng của các công ty, doanh nghiệp và tập đoàn lớn.



Công ty BenThanh Tourist nhận cờ khen thưởng của UBND TP HCM

Khép lại chặng đường 30 năm trưởng thành và phát triển, với tiềm lực và thành tựu đạt được, BenThanh Tourist bắt đầu mở ra một chặng đường mới với những mục tiêu và chiến lược được hoạch định rõ ràng. Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, Ông Vũ Đình Quân cùng ban lãnh đạo công ty BenThanh Tourist đã khẳng định mục tiêu phát triển trong 10 năm kế tiếp (giai đoạn 2020 – 2030) sẽ đưa tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và tổng tài sản trị giá tăng gấp 5 lần so với hiện tại. Theo đó, về mảng lữ hành, sẽ mở rộng chuỗi mạng lưới, tăng 45 chi nhánh, văn phòng, đại lý trong và ngoài nước. Lĩnh vực nhà hàng – khách sạn sẽ được mở rộng chuỗi mạng lưới, tăng 15 nhà hàng - khách sạn trên cả nước. Bên cạnh đó, các mục tiêu và chiến lược khác sẽ được thực hiện đồng bộ…tạo bước phát triển đột phá cho BenThanh Tourist trong giai đoạn mới và đưa thương hiệu công ty vươn ra tầm thế giới.