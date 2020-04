Giá xe cũ lao dốc, thị trường ôtô Mỹ chìm trong ác mộng

Ngành công nghiệp ôtô - vốn đang "khó ở" khi nhiều nhà máy phải dừng sản xuất kéo dài và nhu cầu xe mới giảm mạnh - lại bắt đầu gióng hồi chuông cảnh báo về khả năng tụt dốc của giá xe cũ. Tình hình có thể gây hậu quả nặng nề đối với các hãng sản xuất cũng như những công ty cho thuê xe.

Các buổi đấu giá xe cũ giờ đây gần như tê liệt, cũng giống phần còn lại của toàn ngành. Nỗi lo hiện hữu rõ ràng khi ôtô xếp la liệt tại các bãi để xe, trong sân đại lý hay bất cứ chỗ nào có thể. Sự mất cân bằng có thể kéo dài nhiều tháng tới.

Tình hình xấu sẽ gây bất lợi lớn cho các hãng xe cũng như đội ngũ cho thuê khi có thể phải giảm giá trị hợp đồng. Các hãng cho thuê cũng sẽ thu được ít tiền hơn từ việc bán bớt xe khi phần lớn phải nằm không. Dịch Covid-19 khiến ngành du lịch đóng băng, không còn khách du lịch đến thuê xe.

Vô số xe cũ xếp hàng nằm im khi các phiên đấu giá đóng cửa vì không có khách hàng. Ảnh: AP

Maryann Keller, một chuyên gia ngành ôtô cho biết: "Không có nhiều người đeo khẩu trang và găng tay đi ra đường để mua xe. Các phiên đấu giá cũng gần như đóng cửa và các nhà đấu giá chất đầy xe mà không có khách mua".

Dale Pollak, phó chủ tịch Cox Automotive, chủ sở hữu của sàn đấu giá ôtô lớn nhất Bắc Mỹ, viết trong một bức thư ngỏ gửi tới các đại lý trong tuần qua: "Sáu tháng kể từ giờ, sẽ có những nguồn cung ứng khổng lồ, nếu không muốn nói là chưa từng thấy. Ôtô ồ ạt đổ về, nhưng không bán được".

Các hãng sản xuất xe hơi đang làm những gì có thể nhằm hạn chế thiệt hại. Ngoài áp lực trước việc khách hàng thận trọng với việc tới showroom, tình hình khó khăn còn nằm ở số lượng xe cho thuê sắp hết hạn hợp đồng sẽ được bán đấu giá nhưng không có khách mua.

Những biện pháp đối phó không thể đáp ứng đủ trước sự bất đối xứng giữa nguồn cung xe cũ và nhu cầu hiện nay, và tình hình kinh tế khó phục hồi khi khoảng 17 triệu người Mỹ mất việc làm chỉ trong ba tuần qua.

Doanh số xe cũ giảm 64% trong tuần cuối tháng 3, theo hãng đấu giá Manheim có trụ sở ở Atlanta, bang Georgia với 145 địa điểm đấu giá tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia. Manheim, cũng chính là hãng mẹ của Cox Automotive, ước tính giá xe cũ đã giảm khoảng 10% trong những tuần qua, dựa trên lượng giao dịch thấp bất thường qua các phiên đấu giá.

Nếu mức giảm vẫn tiếp tục hoặc tệ hơn, thì có thể gây ra những hậu quả nặng nề tới GM. Hãng Mỹ ước tính giảm 4% giá trị thu hồi trong năm nay. Nếu dựa vào mức giảm 10% giá xe cũ mà Manheim đưa ra, thì chi phí khấu hao có thể chiếm 1,9 tỷ USD mà GM Financial, chi nhánh tài chính chuyên cho vay mua xe, đã kiếm được tính theo lợi nhuận trước khi nộp thuế trong 2019. Ford Motor Credit cũng đối mặt nguy cơ tương tự, theo Joel Levington, một nhà phân tích tín dụng của Bloomberg Intelligence.

Hôm 13/4, Ford cho biết đang cân nhắc những biện pháp bổ sung nhằm huy động tiền mặt sau khi báo cáo khoản thua lỗ sơ bộ 600 triệu USD trong quý I.

Các hãng cho thuê xe kêu gọi chính phủ liên bang thực hiện các gói hỗ trợ trước những nguy cơ tương tự. Hertz Global Holdings Inc., Avis Budget Group Inc. và Enterprise Holdings Inc. đều đang nỗ lực tìm cách trút gánh nặng và giảm thiểu mất mát. Nếu Avis và Hertz phải bán xe ở mức giá thấp, họ sẽ phải bù thêm chi phí để duy trì những gì còn lại.

Các đại lý cũng phải tìm giải pháp biến những chiếc xe nằm không trong kho thành tiền. Một trong những nhiệm vụ lớn nhất của Manheim bây giờ, là tìm chỗ đỗ cho lượng xe chờ được đấu giá. Pollak nói: "Tình hình khá nguy cấp khi các đại lý nhận ra điều gì có thể trở thành sự thật đầy khó chịu. Cần tập hợp mọi khoản tiền để duy trì việc kinh doanh và đặt vào một vị trí có thể tiếp tục tồn tại và phát triển khi thị trường trở lại".