Doanh nghiệp
24/11/2025 17:45

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

In bài viết

(NLĐO) - Tập đoàn BRG cùng Ngân hàng SeABank phát động chương trình ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỉ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, đại diện trao tặng ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thời gian qua, những diễn biến thời tiết cực đoan, mưa lũ dồn dập tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất. Hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị cô lập, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

TIN LIÊN QUAN

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên đã cùng Ngân hàng SeABank phát động chương trình ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và nhận được sự đồng lòng hưởng ứng của các lãnh đạo cấp cao và cán bộ nhân viên trên khắp cả nước.

Tại buổi trao tặng, bà Nguyễn Hoàng Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, chia sẻ đây là tấm lòng của 22.000 cán bộ nhân viên hướng về đồng bào và cũng là một hoạt động khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì cộng đồng - truyền thống tốt đẹp đã được thực hiện trong suốt hơn 30 năm của Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên.

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SeABank, đại diện trao tặng ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khoản hỗ trợ 3 tỉ đồng của Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên cùng 2 tỉ đồng của Ngân hàng SeABank được trao gửi với mong muốn góp phần tiếp thêm nguồn lực để MTTQ Việt Nam kịp thời phân bổ cho các địa phương, từ đó hỗ trợ bà con xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt. Song song, đại diện doanh nghiệp cũng cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ cán bộ nhân viên tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - bày tỏ niềm xúc động và trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên. Khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất dày và mức độ nghiêm trọng hơn, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội càng có ý nghĩa quan trọng, là nguồn lực bổ sung thiết thực trong công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho an sinh xã hội và cộng đồng như trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", các quỹ khuyến học, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai...

Những hành động thiết thực, kịp thời này không chỉ thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân cả nước.

H.Thành

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Doanh nghiệp 16:23

(NLĐO) - Với những thành tích suất sắc, Tập đoàn BRG vinh dự là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP Hà Nội được Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua năm 2024.

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 2 giải thưởng lớn tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025

Doanh nghiệp 17:12

Giải thưởng "Thành tựu trọn đời - Vietnam Golf Hall of Fame Award" tôn vinh tầm ảnh hưởng sâu rộng của bà Nguyễn Thị Nga đối với sự phát triển golf tại Việt Nam

Tập đoàn BRG nhận giấy khen trong phong trào "Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024"

Doanh nghiệp 17:15

Tập đoàn BRG, Chủ tịch Tập đoàn đã có những đóng góp cho kinh tế - xã hội và các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh, trật tự được ghi nhận.

từ khóa : Tập đoàn BRG, SeA Bank, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Giáo dục - Cộng đồng 10:02

Một phòng STEM đạt chuẩn quốc tế vẫn là mong mỏi lớn của Nhà trường để nâng tầm dạy và học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Thị trường 21:36

Tối 21-12-2025, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ I chính thức khai mạc

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Doanh nghiệp 09:51

Ngày 20-12-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 tại Khánh Hòa.

PNJ lập “cú đúp” tại giải thưởng Vạn Xuân Awards 2025

PNJ lập “cú đúp” tại giải thưởng Vạn Xuân Awards 2025

Sản xuất - Kinh doanh 19:09

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cùng thương hiệu PNJ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh “Thương hiệu & Lãnh đạo Trọn đời” tại Vạn Xuân Awards 2025.

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

Doanh nghiệp 11:15

Sau 5 năm, kênh phân phối xổ số qua điện thoại (Vietlott SMS) của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có gần 4 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng

Vietcombank ban hành Khung Trái phiếu bền vững

Vietcombank ban hành Khung Trái phiếu bền vững

Ngân hàng 11:14

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ban hành Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank, thúc đẩy nguồn vốn tài trợ các dự án bảo vệ môi trường

Chi hội Gia Định - Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tạo điểm tựa kết nối doanh nghiệp

Chi hội Gia Định - Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tạo điểm tựa kết nối doanh nghiệp

Doanh nghiệp 09:47

Với phương châm “Chung niềm tin - Vững giá trị”, Chi hội Gia Định đặt mục tiêu trở thành điểm tựa của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn