Tập đoàn BRG nhận giấy khen trong phong trào "Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024"

Với những đóng góp cho kinh tế - xã hội và các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh, trật tự, Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn, và ông Lê Hữu Báu, Phó Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tập đoàn, đã vinh dự nhận giấy khen trong phong trào "Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024" từ Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An. Đây sẽ là động lực để Tập đoàn BRG cùng các thành viên tiếp tục đồng hành với các cấp chính quyền và đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự quốc gia.

Tập đoàn BRG nhận giấy khen từ Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An

Trải qua hành trình phát triển hơn 30 năm, Tập đoàn BRG hiện là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam với hơn 22.000 cán bộ nhân viên đang ngày đêm đồng lòng và tận tâm cống hiến cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn, hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm sống cho người Việt, Tập đoàn BRG đã vươn mình ra khu vực và thế giới trong nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, quản lý và vận hành gôn, khách sạn nghỉ dưỡng, bán lẻ, sản xuất…

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, nhận giấy khen từ Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An

Thương hiệu BRG đã được khẳng định trên trường quốc tế khi hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Nicklaus Design trong lĩnh vực gôn; Hilton, Four Seasons, IHG… trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng; hay Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản trong dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Các đối tác này không chỉ là thương hiệu uy tín hàng đầu, "có tâm và có tầm", mà còn chung tầm nhìn phát triển bền vững.

Ông Lê Hữu Báu, Phó Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, nhận giấy khen từ Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An

Song song với những nỗ lực góp phần tăng trưởng kinh tế của đất nước, Tập đoàn BRG luôn nỗ lực hết mình để trở thành một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, đặc biệt trong các hoạt động vì cộng đồng như ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn với tổng chi phí đến 60 tỉ đồng; ủng hộ cho đồng bào miền Trung, các vùng miền trên cả nước bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai; ủng hộ các quỹ khuyến học, từ thiện...

Những nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn BRG đã được ghi nhận mạnh mẽ bởi các tổ chức trong và ngoài nước, nổi bật nhất là Huân chương lao động hạng nhì dành cho Tập đoàn BRG và Huân chương Lao động hạng Nhất dành cho cá nhân Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn.