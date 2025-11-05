Doanh nghiệp
05/11/2025 16:59

Tập đoàn BRG và Công ty trong hệ sinh thái ủng hộ 2 tỉ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo" của Thủ đô

Tập đoàn BRG và các Công ty trong hệ sinh thái đã thường xuyên ủng hộ trong các chương trình "Chung tay vì người nghèo" và An sinh xã hội nhiều năm qua

Ngày 3-11, tại Chương trình "Chung tay vì người nghèo" và An sinh xã hội năm 2025 do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, Tập đoàn BRG và Công ty CP Đầu tư Phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội đã ủng hộ 2 tỉ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo" của Thủ đô, khẳng định vai trò và trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp ưu tú.

Tập đoàn BRG và Công ty trong hệ sinh thái ủng hộ 2 tỉ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo" của Thủ đô - Ảnh 1.

Bà Trần Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG trao ủng hộ 1 tỉ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo" năm 2025

Cũng tại sự kiện này, Tập đoàn BRG và Công ty CP Đầu tư Phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội đã được UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vinh danh vì những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.

Trong suốt hành trình hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG luôn đề cao triết lý "sẻ chia là hạnh phúc" và ưu tiên các hoạt động an sinh xã hội trong toàn bộ hệ sinh thái Tập đoàn BRG, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" nhằm chung sức, đồng lòng với chính quyền và nhân dân trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Tập đoàn BRG và các Công ty trong hệ sinh thái đã thường xuyên ủng hộ trong các chương trình "Chung tay vì người nghèo" và An sinh xã hội nhiều năm qua, đồng thời tích cực đóng góp cho nhiều hoạt động từ thiện khác như tài trợ Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội…, ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, quỹ khuyến học, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Tập đoàn BRG và Công ty trong hệ sinh thái ủng hộ 2 tỉ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo" của Thủ đô - Ảnh 2.

Ông Eisuke Nakanishi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội trao ủng hộ 1 tỉ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo" năm 2025

Chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2025 nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau", phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Thủ đô nhân ái, giàu đẹp.

Sự đóng góp của Tập đoàn BRG và Công ty CP Đầu tư Phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa về giá trị vật chất mà còn thể hiện nỗ lực kiến tạo những giá trị tốt đẹp, lan tỏa lòng nhân ái, sẻ chia tới từng cá nhân trong cộng đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài của Tập đoàn BRG trong việc chung tay xây dựng xã hội ngày càng văn minh và nhân ái hơn.


H.Thành

