20/01/2026 10:58

Tạm biệt nỗi lo "núi quần áo" cuối năm: Máy giặt cỡ lớn giúp gia đình Việt dọn nhà trong một lần bấm

Nâng cấp máy giặt cỡ lớn đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình như một cách đơn giản hóa việc nhà, tiết kiệm chi phí và thảnh thơi hơn vào dịp cận Tết.

Cuối năm, khi không khí Tết lan tỏa, việc dọn dẹp, giặt giũ trở thành ưu tiên của nhiều gia đình. Với khối lượng đồ giặt tăng vọt, máy giặt khối lượng nhỏ bộc lộ hạn chế khi phải chia nhiều mẻ, khó giặt chăn mền dày, thậm chí phát sinh thêm chi phí giặt ủi ngoài tiệm. Vì vậy, cận Tết, máy giặt khối lượng lớn được nhiều gia đình lựa chọn như "trợ thủ" giúp giặt giũ nhanh gọn, tiết kiệm thời gian để tận hưởng Tết trọn vẹn hơn..

Hành vi này được phản ánh rõ nét qua các số liệu kinh doanh tại hệ thống bán lẻ điện máy lớn nhất cả nước. Ghi nhận tại Điện máy XANH, thị trường máy giặt cuối 2025 chứng kiến sự lên ngôi của các dòng sản phẩm có khối lượng giặt lớn. Cụ thể, trong danh sách các mẫu máy giặt bán chạy của LG tại hệ thống, nhóm sản phẩm dung tích 11kg - 13kg chiếm gần 60% tổng số lượng bán ra. Và khi xu hướng nâng cấp máy giặt cỡ lớn ngày càng rõ nét, các thương hiệu sở hữu dải sản phẩm phù hợp nhanh chóng được ưu tiên.

Nhờ nắm bắt chính xác nhu cầu này, LG dẫn đầu về số lượng máy giặt bán ra tại Điện máy XANH trong quý IV-2025 với hơn 51.500 sản phẩm, tăng 47% về sản lượng và 60% về doanh thu so với quý trước.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là các model sở hữu các tính năng thông minh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và công sức. Trong đó, mẫu LG AI DD Inverter FX1411N5G 11kg là một trong những mẫu bán chạy nhất ở nhóm máy giặt lồng ngang.

AI DD có thể tự động điều chỉnh chế độ để quần áo được giặt phù hợp nhất

Sản phẩm ghi điểm với công nghệ AI DD tự động nhận biết khối lượng và chất liệu vải để tối ưu chuyển động giặt, giúp người dùng chỉ cần bỏ quần áo vào và máy sẽ tự lo liệu. Bên cạnh đó, tính năng giặt hơi nước Steam hỗ trợ diệt khuẩn, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Ở phân khúc máy giặt lồng đứng, mẫu LG TurboDrum Inverter 14 kg T2514VBTB là "chân ái" cho ai đang tìm kiếm máy giặt khối lượng lớn với giá tối ưu. Thiết bị được trang bị công nghệ giúp đánh bật vết bẩn cứng đầu mà hạn chế tối đa tình trạng quần áo bị xoắn rối vào nhau. Động cơ Smart Inverter giúp máy vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện năng, từ đó giúp gia đình tiết kiệm chi phí về lâu dài.

Các dòng máy giặt của LG sở hữu thiết kế sang trọng, nâng tầm không gian sống

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, những ưu đãi nhà bán lẻ Điện máy XANH cũng là yếu tố then chốt giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dòng máy giặt hiện đại này. Để hỗ trợ người tiêu dùng "nhẹ gánh" chi tiêu cho ngày Tết, hệ thống đã tung ra loạt chương trình ưu đãi thiết thực. Nổi bật là chính sách Mua Trả Chậm: khách hàng có thể lấy máy về dùng ngay để đón Tết mà không cần trả trước bất kỳ khoản nào, đi kèm ưu đãi 0% lãi suất kéo dài đến 12 tháng. Chưa dừng lại ở đó, khi mua các dòng máy giặt LG trong dịp này, khách hàng còn được "lì xì" lên đến 5 triệu đồng cho mỗi sản phẩm, nhận được bộ quà tặng gia dụng thiết thực cùng phiếu giảm giá 2 triệu nếu mua kèm máy sấy LG, đồng thời miễn phí hoàn toàn công lắp đặt.

Có thể thấy, việc đầu tư một chiếc máy giặt khối lượng lớn không chỉ là câu chuyện mua sắm, mà là sự đầu tư cho chất lượng cuộc sống. Với sự hỗ trợ từ Điện máy XANH cùng các sản phẩm thiết thực từ LG, người tiêu dùng Việt đang dần hiện thực hóa mong muốn "đổi một lần, nhàn nhiều năm", để Tết này việc nhà không còn là gánh nặng, nhường chỗ cho những phút giây nghỉ ngơi và sum vầy trọn vẹn.

K. H
từ khóa : điện máy xanh, Máy giặt
