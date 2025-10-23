Tài xế Hà Nội tiết kiệm cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ chuyển sang VinFast Limo Green

Anh Ngô Văn Như là một trong những khách hàng đầu tiên nhận VinFast Limo Green tại Việt Nam. Sau hơn hai tháng kinh doanh chạy dịch vụ, anh cho biết đây là quyết định "đúng đắn nhất" trong suốt nhiều năm làm nghề. Chiếc xe không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể mà còn mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, thân thiện và hiện đại hơn hẳn xe xăng truyền thống.

Anh Ngô Văn Như (Hà Nội) là một trong những người đầu tiên nhận Limo Green ở Việt Nam

- Lý do nào khiến một tài xế đã quen với xe xăng như anh tiên phong nhận VinFast Limo Green?

Trước đây, tôi chạy dịch vụ bằng xe xăng. Sau một thời gian, tôi muốn đổi sang một chiếc xe mới hơn nên có tìm hiểu về xe điện. Cùng lúc đó, VinFast giới thiệu Limo Green có 7 chỗ ngồi và nhận đặt hàng nên đã quyết định chọn mẫu xe này. Lý do chính mà tôi chọn xe điện để kinh doanh dịch vụ là bởi khả năng tối ưu chi phí vận hành, nhờ đó giúp gia tăng lợi nhuận.

Thật may mắn, tôi trở thành một trong số ít người đầu tiên nhận xe vào ngày 5-8. Cho đến nay, xe đã đi được gần 10.000 km sau khoảng 2 tháng.

- Sau 2 tháng, việc kinh doanh chạy dịch vụ bằng xe điện có hiệu quả như anh mong đợi hay không?

Tôi thấy quyết định của mình là đúng. Trước đây, mỗi ngày tôi tốn 500.000-700.000 đồng để đổ xăng. Mỗi tháng, tôi làm việc ít nhất 22 ngày sẽ tốn từ 11-15 triệu đồng cho khoản chi phí này.

Trong khi đó, từ khi chuyển sang xe điện, tôi gần như không tốn chi phí gì. Riêng việc được sạc pin miễn phí đến ngày 30-6-2027 đã giúp tôi tiết kiệm khoảng 250 triệu đồng chi phí nhiên liệu. Ngoài ra, xe điện không có động cơ đốt trong nên không cần phải thay dầu động cơ, lọc dầu động cơ cũng như một số vật tư khác, giúp tiết kiệm đáng kể.

Mỗi ngày tôi chạy khoảng 250-300 km, doanh thu đạt khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nếu mỗi tháng làm việc 22 ngày sẽ có doanh thu là 33-44 triệu đồng, tương đương 396-528 triệu đồng sau 1 năm. Như vậy, nếu cộng thêm hàng trăm triệu đồng chi phí tiết kiệm được do được miễn phí sạc, có thể nói tôi đã thu hồi được vốn đầu tư ban đầu chỉ sau 1 năm. Trong trường hợp làm việc chăm chỉ và đều đặn 26 ngày/tháng, thời gian thậm chí có thể rút ngắn hơn.

Anh Như thừa nhận bên cạnh chi phí tiết kiệm, xe điện còn cho cảm giác lái êm, mượt, thoải mái hơn xe xăng

- Bên cạnh chi phí tiết kiệm hơn, cảm giác cầm lái chiếc Limo Green có điểm gì khác với chiếc xe xăng trước đây?

Điểm dễ nhận thấy nhất là xe êm và mượt, gần như không có tiếng ồn. Lái trong phố hay đi đường dài đều thoải mái. Tôi từng lái nhiều dòng xe khác nhau, từ phổ thông đến hạng sang, nhưng phải nói Limo Green rất êm.

Tôi từng chạy từ Hà Nội về Thanh Hóa trên đường cao tốc với quãng đường khoảng 200 km. Xe tăng tốc tốt, vô-lăng, đầm chắc, ổn định, tự tin đi ở tốc độ cao.

- Với người di chuyển nhiều như tài xế chạy dịch vụ, việc chuyển đổi sang xe điện và phải sạc pin có khiến anh phải đánh đổi gì không?

Về điều này tôi không gặp khó khăn gì. Theo hãng công bố, tầm hoạt động của xe là 450 km mỗi lần sạc đầy. Thực tế sử dụng, tôi nhận thấy Limo Green hoàn toàn đạt được con số này, thậm chí, nếu chỉ sử dụng trong phố, đều ga cũng như kết hợp phanh tái sinh, xe có thể đi được 470 km/sạc. Như vậy là đủ dùng cho nhu cầu của tôi.

Còn về chuyện sạc, tôi ở Đông Anh, gần nhà có nhiều trụ sạc 120 kW, chỉ cần cắm sạc 30 phút là gần đầy pin. Ngoài ra, đi đến đâu cũng có trạm sạc nên không phải lo lắng gì cả.

- Khách hàng của anh đánh giá thế nào khi được trải nghiệm VinFast Limo Green?

Khách lên xe thường bảo "ngồi sướng hơn taxi thường", vì không mùi xăng, không rung giật. Quan trọng nhất là xe êm ái, rộng rãi nên khách dù phải đi xa cũng cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi dù là ngồi hàng ghế thứ 3.

Trước đây, khi có ý định tìm xe 7 chỗ, tôi có tìm hiểu về 2 mẫu xe xăng. Tuy nhiên, khi so sánh về nhiều yếu tố, tôi nhận thấy Limo Green có quá nhiều điểm trội hơn. Thực tế cũng chứng minh điều ấy và tôi mãn nguyện với quyết định sáng suốt của mình.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!