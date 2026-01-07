Doanh nghiệp
07/01/2026 13:38

Shinhan Life S-cellence trao học bổng đợt 2 cho 5 sinh viên xuất sắc

Shinhan Life Việt Nam vừa trao học bổng và giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence cho 5 sinh viên xuất sắc.

Tại buổi lễ, 5 bạn sinh viên tham gia đã có buổi chia sẻ về định hướng nghề nghiệp với các anh, chị quản lý nhiều kinh nghiệm cũng như nhìn lại hành trình cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam trong suốt 1 tháng vừa qua.

Lễ trao học bổng Shinhan Life S-cellence đợt 2 và giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập cho 5 sinh viên

Chương trình học bổng được tổ chức với mục tiêu mở ra cơ hội kiến tập thực tế, giúp các sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp và định hướng lộ trình nghề nghiệp trong tương lai. Năm sinh viên xuất sắc nhất đã nhận được hỗ trợ tài chính 10 triệu đồng/ sinh viên cùng cơ hội kiến tập bốn tuần tại Shinhan Life Việt Nam.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên có cơ hội trau dồi kĩ năng chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, làm việc nhóm cũng như được hướng dẫn kinh nghiệm làm việc thực tế từ các anh, chị đồng nghiệp tại công ty, qua đó các bạn sẽ thêm tự tin chinh phục những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence – Ươm mầm tài năng, mở lối tương lai được phát động đợt 1 vào tháng 6-2025. 5 sinh viên xuất sắc đáp ứng đủ các tiêu chí đã được trao học bổng và Giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập vào tháng 9-2025.

từ khóa : Môi trường làm việc, trao học bổng, sinh viên xuất sắc, định hướng nghề nghiệp, Shinhan Life
Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6: Kết nối - Đồng hành - Thịnh vượng

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6: Kết nối - Đồng hành - Thịnh vượng

Doanh nghiệp 16:35

Ngày 06-01-2026, Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 6 đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành Chi hội 6 tại TP HCM.

FE CREDIT lan tỏa thói quen thanh toán đúng hạn và thúc đẩy giao dịch số

FE CREDIT lan tỏa thói quen thanh toán đúng hạn và thúc đẩy giao dịch số

Thị trường 16:30

Nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn và trải nghiệm giao dịch số, FE CREDIT ra mắt chương trình ưu đãi với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn.

VIB - Nơi trải nghiệm không còn là tiện ích, mà trở thành chiến lược tăng trưởng dài hạn

VIB - Nơi trải nghiệm không còn là tiện ích, mà trở thành chiến lược tăng trưởng dài hạn

Ngân hàng 15:20

Câu chuyện của VIB cho thấy một hướng đi nhất quán: đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm và xem đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Vietjet đồng hành giải quần vợt Kooyong Classic 2026

Vietjet đồng hành giải quần vợt Kooyong Classic 2026

Doanh nghiệp 17:58

Vietjet tiếp tục đồng hành cùng Tennis Kooyong Classic 2026 với vai trò Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không trong hai mùa giải liên tiếp.

SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

Ngân hàng 16:17

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Lễ ra mắt giải pháp trang bị hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công phục vụ người dân

Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Nhịp sống 16:16

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

EVNGENCO3 cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Tết Dương lịch 2026

EVNGENCO3 cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Tết Dương lịch 2026

Doanh nghiệp 16:16

Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả dịp nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2026


