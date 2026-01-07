Tại buổi lễ, 5 bạn sinh viên tham gia đã có buổi chia sẻ về định hướng nghề nghiệp với các anh, chị quản lý nhiều kinh nghiệm cũng như nhìn lại hành trình cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam trong suốt 1 tháng vừa qua.

Lễ trao học bổng Shinhan Life S-cellence đợt 2 và giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập cho 5 sinh viên

Chương trình học bổng được tổ chức với mục tiêu mở ra cơ hội kiến tập thực tế, giúp các sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc tại doanh nghiệp và định hướng lộ trình nghề nghiệp trong tương lai. Năm sinh viên xuất sắc nhất đã nhận được hỗ trợ tài chính 10 triệu đồng/ sinh viên cùng cơ hội kiến tập bốn tuần tại Shinhan Life Việt Nam.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên có cơ hội trau dồi kĩ năng chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn, làm việc nhóm cũng như được hướng dẫn kinh nghiệm làm việc thực tế từ các anh, chị đồng nghiệp tại công ty, qua đó các bạn sẽ thêm tự tin chinh phục những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình học bổng Shinhan Life S-cellence – Ươm mầm tài năng, mở lối tương lai được phát động đợt 1 vào tháng 6-2025. 5 sinh viên xuất sắc đáp ứng đủ các tiêu chí đã được trao học bổng và Giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập vào tháng 9-2025.