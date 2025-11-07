Doanh nghiệp
07/11/2025 16:18

Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025.

Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp thiết thực của Shinhan Life Việt Nam trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt, đặc biệt tập trung vào giáo dục và sức khỏe của thanh thiếu niên.

Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” - Ảnh 1.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" ngày 5-11

Trong 4 năm qua, công ty đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: hợp tác với Làng trẻ em SOS Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giáo dục iLead và hỗ trợ cơ sở vật chất; chương trình định hướng nghề nghiệp S-Career cho hơn 2.000 học sinh, 200 giáo viên; và học bổng S-Cellence giúp sinh viên trải nghiệm thực tế tại Shinhan Life. Bên cạnh đó, công ty đã trao tặng 750 triệu đồng viện phí cho 60 bệnh nhi ung thư máu và hàng ngàn suất cơm nghĩa tình đến gia đình các em.

Danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của Shinhan Life Việt Nam song hành cùng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong năm thứ 5 hoạt động.

