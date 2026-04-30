Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000 m

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, tại khắp các sân bay, những tàu bay Vietjet với hai sắc đỏ vàng càng trở nên rực rỡ hơn, trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc cho người dân và du khách khi bay cùng Vietjet.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh - nơi trái tim cả nước hướng về trong những dịp này, hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ mang tới không khí đặc biệt tự hào.

Không khí tự hào Việt Nam được nối dài tại các nhà ga, nơi sắc đỏ hiện diện trong từng góc nhỏ.

Nụ cười thân thiện, sự tận tâm trong từng cử chỉ không chỉ mang đến cảm giác gần gũi, mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gia đình chị Hường đang trên hành trình trở về Huế thăm người thân dịp lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5. Chị chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên chuyến bay Vietjet dịp lễ này. Tự hào lắm Việt Nam ơi, cảm ơn Vietjet."

Cặp đôi Jana và Joshua đến từ Đức đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc nhân dịp sinh nhật chia sẻ: "Rất ấn tượng với Vietjet, từ khu vực làm thủ tục, đến tàu bay và trên chuyến bay, tôi như được hoà mình vào không khí ngày hội của người dân, đất nước Việt Nam. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam cũng đẹp và ấn tượng với tôi, đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên được với tôi trong suốt hành trình này".

Đặc biệt, giai điệu "Hello Việt Nam" ngân vang trên mỗi chuyến bay càng làm dâng trào cảm xúc. Qua những hành trình trên không, Vietjet đã trở thành sứ giả giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách đến với bạn bè khắp năm châu, đồng thời mang du khách quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S.

Mỗi chuyến bay cất cánh không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn mang theo niềm tự hào Việt Nam vươn xa, trở thành cầu nối phát triển, giao lưu văn hoá, thương mại, kết nối hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, các chuyến bay Vietjet cùng hàng ngàn cán bộ, nhân viên, phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư Vietjet vẫn miệt mài làm việc để phục vụ hành khách trên các chuyến bay tấp nập hàng ngày. Mỗi chuyến bay Vietjet dịp lễ vì thế không chỉ nối những điểm đến, mà còn là cầu nối cho những cảm xúc tự hào, với sắc đỏ sao vàng rực rỡ trên bầu trời và trong trái tim của tất cả chúng ta.