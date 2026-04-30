Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000 m

Hòa chung không khí kỷ niệm 30-4 và 1-5, các chuyến bay Vietjet rực rỡ cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, tại khắp các sân bay, những tàu bay Vietjet với hai sắc đỏ vàng càng trở nên rực rỡ hơn, trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc cho người dân và du khách khi bay cùng Vietjet.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh - nơi trái tim cả nước hướng về trong những dịp này, hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ mang tới không khí đặc biệt tự hào.

Không khí tự hào Việt Nam được nối dài tại các nhà ga, nơi sắc đỏ hiện diện trong từng góc nhỏ.

Nụ cười thân thiện, sự tận tâm trong từng cử chỉ không chỉ mang đến cảm giác gần gũi, mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gia đình chị Hường đang trên hành trình trở về Huế thăm người thân dịp lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5. Chị chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên chuyến bay Vietjet dịp lễ này. Tự hào lắm Việt Nam ơi, cảm ơn Vietjet."

Cặp đôi Jana và Joshua đến từ Đức đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc nhân dịp sinh nhật chia sẻ: "Rất ấn tượng với Vietjet, từ khu vực làm thủ tục, đến tàu bay và trên chuyến bay, tôi như được hoà mình vào không khí ngày hội của người dân, đất nước Việt Nam. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam cũng đẹp và ấn tượng với tôi, đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên được với tôi trong suốt hành trình này".

Đặc biệt, giai điệu "Hello Việt Nam" ngân vang trên mỗi chuyến bay càng làm dâng trào cảm xúc. Qua những hành trình trên không, Vietjet đã trở thành sứ giả giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách đến với bạn bè khắp năm châu, đồng thời mang du khách quốc tế đến gần hơn với dải đất hình chữ S.

Mỗi chuyến bay cất cánh không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn mang theo niềm tự hào Việt Nam vươn xa, trở thành cầu nối phát triển, giao lưu văn hoá, thương mại, kết nối hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, các chuyến bay Vietjet cùng hàng ngàn cán bộ, nhân viên, phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư Vietjet vẫn miệt mài làm việc để phục vụ hành khách trên các chuyến bay tấp nập hàng ngày. Mỗi chuyến bay Vietjet dịp lễ vì thế không chỉ nối những điểm đến, mà còn là cầu nối cho những cảm xúc tự hào, với sắc đỏ sao vàng rực rỡ trên bầu trời và trong trái tim của tất cả chúng ta.

(NLĐO)- Vietjet đề xuất tham gia sớm và sâu hơn vào nhiệm vụ và triển khai quy hoạch sân bay, phát triển ổn định các dịch vụ mặt đất, kỹ thuật và hậu cần.

Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp 10:47

Ngày 21-04, theo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á.

Vietjet tăng cường khai thác 832.000 chỗ phục vụ cao điểm Lễ 30-4 và 1-5

Doanh nghiệp 08:08

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và 1-5, Vietjet tiếp tục tăng gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn 25-4 đến 5-5-2026.

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Tiêu dùng 17:35

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Xu hướng dùng xe hybrid khi thị trường xăng dầu biến động

Tiêu dùng 10:16

Cuộc khủng hoảng xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới đã giúp người dùng nhận ra giá trị đích thực của xe hybrid

Tĩnh lặng giữa “dòng” cà phê

Tiêu dùng 08:14

Một ngụm cà phê đậm, một ngụm ngọt dịu. Vị giác được đánh thức. Không phải để tỉnh táo hơn, mà để cảm nhận rõ hơn

SAWACO chủ động bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định mùa khô năm 2026

Doanh nghiệp 08:00

SAWACO triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cấp nước an toàn, liên tục, phục vụ người dân TP HCM mùa khô năm nay

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh

Ngân hàng 04:39

Việc triển khai Kiosk thông minh được kỳ vọng góp phần giải quyết áp lực về thủ tục hành chính thông qua tự động hóa các khâu tiếp nhận, xác thực, trả kết quả.

Rohto - Mentholatum Việt Nam truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ trong hành trình 30 năm rực rỡ.

Thị trường 19:30

Hành trình Rohto-Mentholatum Việt Nam 30 năm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại thông qua chuỗi sự kiện đặc sắc.

Vietjet mở đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka

Doanh nghiệp 13:37

Vietjet khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Shizuoka với Hà Nội - hai điểm đến nổi bật của Nhật Bản và Việt Nam.

Sanna Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng nước giải khát đầu tiên sang Mỹ

Doanh nghiệp 10:13

Ngày 27-4-2026, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đã xuất khẩu thành công lô hàng nước giải khát đầu tiên sang thị trường Mỹ.


