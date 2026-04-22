Doanh nghiệp
22/04/2026 10:47

Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á

Ngày 21-04, theo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á.

Kết quả được xác định theo phương pháp EmeraldSky của Cirium, sử dụng chỉ số chính là CO₂/ASK (Available Seat Kilometer) – thước đo tiêu chuẩn phản ánh lượng khí thải CO₂ trên mỗi ghế cung ứng trên mỗi km bay. Theo báo cáo, Vietjet có mức phát thải 64,5 gram CO₂/ASK, thấp hơn so với Singapore Airlines (66,7 gram) và Lion Air (67,1 gram) trong cùng bảng xếp hạng nội vùng Đông Nam Á.

Phi hành đoàn Vietjet

Bảng xếp hạng so sánh mức độ phát thải trên các chuyến bay diễn ra hoàn toàn trong khu vực Đông Nam Á, nơi đặc thù chặng bay ngắn và trung bình khiến việc tối ưu nhiên liệu trở nên thách thức hơn. Trong điều kiện khai thác tương đồng, việc Vietjet duy trì mức phát thải thấp nhất cho thấy năng lực tối ưu hóa vận hành của hãng trong toàn bộ chuỗi khai thác, từ cấu hình tàu bay, tổ chức mạng bay đến quản lý tải trọng.

Đội tàu bay thế hệ mới là nền tảng quan trọng giúp Vietjet duy trì mức phát thải thấp. Hãng hiện khai thác chủ yếu các dòng tàu bay Airbus A320 và A321, bao gồm các phiên bản "NEO" giúp tiết kiệm khoảng 15–20% nhiên liệu so với thế hệ trước. Với tuổi trung bình của đội bay thuộc hàng trẻ nhất khu vực, Vietjet tối ưu đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu và lượng phát thải CO₂ trên mỗi chuyến bay. Song song với đầu tư đội bay, hãng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành, từ các nền tảng phân tích dữ liệu bay như SkyBreathe đến các chương trình hợp tác tối ưu nhiên liệu như SFCO₂, qua đó cải thiện hiệu suất khai thác trên toàn hệ thống.

Đội tàu bay thế hệ mới giúp Vietjet duy trì mức phát thải thấp

Trước đó, Vietjet đã được AirlineRatings vinh danh trong Top 7 hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025 nhờ những nỗ lực trong việc giảm phát thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả và phát triển hàng không xanh. Hãng cũng được ghi nhận về thành tích ESG (môi trường, xã hội và quản trị) tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc).

Flight Emissions Review là xếp hạng thường niên của Cirium - tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới, đánh giá độc lập 100 hãng hàng không lớn nhất thế giới dựa trên dữ liệu khai thác thực tế, cho phép so sánh mức độ phát thải giữa các hãng theo quy mô khai thác và khu vực địa lý, qua đó cung cấp chuẩn tham chiếu minh bạch cho ngành.

PV
từ khóa : Đông Nam Á, VietJet, hãng hàng không, giảm phát thải
Trải nghiệm xe điện VinFast tại Nghệ An - Hà Tĩnh: Cơ hội lái thử và nhận ưu đãi “khủng”

Trải nghiệm xe điện VinFast tại Nghệ An - Hà Tĩnh: Cơ hội lái thử và nhận ưu đãi “khủng”

Tiêu dùng 10:46

Từ ngày 24-4 đến 26-4, sự kiện “Hào khí sông Lam” của VinFast sẽ chính thức diễn ra tại hệ thống Vincom Nghệ An và Vincom Hà Tĩnh.

Hệ thống doanh nghiệp (ERP/HIS/DMS...) thiếu HA, failover: Rủi ro gián đoạn từ những lỗi nhỏ

Hệ thống doanh nghiệp (ERP/HIS/DMS...) thiếu HA, failover: Rủi ro gián đoạn từ những lỗi nhỏ

Thị trường 08:00

Trong môi trường số hóa, doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào ứng dụng và dữ liệu, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây gián đoạn tức thì.

Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng

Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng

Doanh nghiệp 18:00

Amway Việt Nam tặng sân chơi cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 (TP. Cần Thơ), là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Hé lộ concept công viên giải trí VinWonders lớn nhất miền Bắc tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Hé lộ concept công viên giải trí VinWonders lớn nhất miền Bắc tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Dự án mới 17:47

Không phải đô thị nào cũng có thể duy trì nhịp sống sôi động suốt 365 ngày/năm. Khác biệt nằm ở “động cơ” tạo dòng người và kích hoạt tiêu dùng.

Vì sao 4 triệu người Việt chọn mua vé số trên Vietlott SMS?

Vì sao 4 triệu người Việt chọn mua vé số trên Vietlott SMS?

Tiêu dùng 14:25

Vượt mốc 4 triệu tài khoản đăng ký, ứng dụng Vietlott SM đã khẳng định vị thế là kênh phân phối xổ số tự chọn qua điện thoại chính thống duy nhất tại Việt Nam.

Giữ từng giọt nước giữa mùa hạn mặn: FE CREDIT đồng hành cùng người dân ĐBSCL vượt khó

Giữ từng giọt nước giữa mùa hạn mặn: FE CREDIT đồng hành cùng người dân ĐBSCL vượt khó

Hoạt động cộng đồng 23:36

Giữa mùa khô khắc nghiệt, bà con vùng ven biển tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời nhận được những bồn chứa nước kiên cố do FE CREDIT trao tặng

Acecook Việt Nam tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới

Acecook Việt Nam tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới

Sản xuất - Kinh doanh 16:13

Công ty CP Acecook Việt Nam tiến hành tổ chức Lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới mang tên D-GROOVE tại Khu công nghiệp Tân Bình (TP HCM)


