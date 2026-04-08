Doanh nghiệp
08/04/2026 08:08

Vietjet tăng cường khai thác 832.000 chỗ phục vụ cao điểm Lễ 30-4 và 1-5

In bài viết

Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và 1-5, Vietjet tiếp tục tăng gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn 25-4 đến 5-5-2026.

Theo đó, tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30-4 và 1-5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay được khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc… Với hoạt động khai thác ổn định trên các đường bay trong nước cũng như quốc tế trong giai đoạn cao điểm, Vietjet.

Hành khách được phục vụ chu đáo suốt chuyến bay

Cũng trong dịp này, Vietjet cũng triển khai các chương trình dành cho khách hàng như Bay Vietjet, nhận lộc vàng, giảm giá vé Deluxe tới 20% trên tất cả đường bay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp người dân và du khách chủ động lên kế hoạch bay sớm, với giá vé tốt.

Hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet, VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Với đội tàu bay hiện đại, Vietjet cũng mở thêm các đường bay mới như Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), Nha Trang – Singapore và Hà Nội – Shizuoka (Nhật Bản), đa dạng hóa các hạng vé cùng dịch vụ chất lượng, đồng thời tăng cường nhân sự phục vụ tại các sân bay, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn, thuận tiện cho hành khách.

từ khóa : VietJet, giảm giá vé, giỗ Tổ Hùng Vương
AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Tiêu dùng 17:59

AEON Việt Nam triển khai chiến dịch “Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm” trên toàn quốc, xuyên suốt trong tháng 4-2026

Vinhomes Green Paradise tiếp tục “đánh thức” Cần Giờ bằng giải chạy xanh

Vinhomes Green Paradise tiếp tục “đánh thức” Cần Giờ bằng giải chạy xanh

Thông tin nhanh 09:46

Chỉ sau một năm khởi công (ngày 19-4-2025), Vinhomes Green Paradise đã dần lộ diện hình hài của một siêu đô thị biển tầm vóc quốc tế.

Giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên được nhiều người tin chọn

Giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên được nhiều người tin chọn

Tiêu dùng 08:00

Ngày nay, con người có xu hướng quan tâm ngày càng nhiều đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững

Điện mặt trời tại Cảng quốc tế Chu Lai

Điện mặt trời tại Cảng quốc tế Chu Lai

Thị trường 17:32

Cảng quốc tế Chu Lai đưa điện mặt trời vào khai thác, hướng tới giảm chi phí vận hành, tối ưu dịch vụ và phát triển cảng theo hướng xanh, bền vững.

Lần đầu tiên đăng ký hồ sơ giải bóng đá U9, U11 vào hệ thống FIFA Connect Việt Nam

Lần đầu tiên đăng ký hồ sơ giải bóng đá U9, U11 vào hệ thống FIFA Connect Việt Nam

Thông tin nhanh 17:31

Động thái này đánh dấu bước đi chuyên nghiệp hóa và có đầu tư đường dài nhằm ươm mầm cho các tài năng bóng đá trẻ Việt Nam để vươn ra đấu trường quốc tế.

Yến sào Khánh Hòa: 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển

Yến sào Khánh Hòa: 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển

Doanh nghiệp 15:37

Sáng 3-4-2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội đồng nghiệm thu tài liệu “Yến sào Khánh Hòa, 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển”.

TTC Education khánh thành Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa

TTC Education khánh thành Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa

Doanh nghiệp 11:19

Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa với không gian học tập hiện đại, cởi mở, nơi mỗi học sinh được tôn trọng sự khác biệt chính thức đi vào hoạt động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn