Tiêu dùng
03/04/2026 17:35

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Theo đó, từ 00h00 đến 23h00 ngày 04-04-2026 (GMT+7), hành khách nhập mã SUPERSALE100 khi đặt vé Eco tại website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air sẽ được giảm tới 100% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí), áp dụng cho tất cả đường bay mà hãng đang khai thác.

Với thời gian bay cho vé khuyến mãi từ 05-09-2026 đến 31-03-2027 (GMT+7), đây là dịp lý tưởng để hành khách sở hữu "vé sớm - giá tốt", chủ động lên kế hoạch cho những hành trình trải nghiệm khắp Việt Nam và khám phá hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng quốc tế như mùa thu vàng Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia kỳ thú, những thiên đường mua sắm khắp châu Á, thiên đường biển đảo Đông Nam Á…

Đặc biệt, từ nay đến hết 19-5-2026, khi đặt vé qua website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air, hành khách còn có cơ hội nhận mã dự thưởng tham gia chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng", với giải đặc biệt là 01 lượng vàng 999,9 cùng nhiều phần quà tặng hấp dẫn.

từ khóa : Đông Nam Á, VietJet, ngày đôi, Hàn Quốc, điểm du lịch nổi tiếng
Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Sản xuất - Kinh doanh 08:52

Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng để Công ty phát triển thị trường, công nghệ và chuyển đổi số.

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Giáo dục - Cộng đồng 19:18

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:34

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Doanh nghiệp 17:34

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Thị trường 17:25

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Ngân hàng 17:23

Kết thúc quý 1-2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Vinhomes Green City: Tiện ích sắp về đích, 5 năm không lo lãi suất

Vinhomes Green City: Tiện ích sắp về đích, 5 năm không lo lãi suất

Bất động sản 17:22

Song hành với việc xác lập vị trí tại trung tâm hành chính - chính trị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa (Tây Ninh), Vinhomes Green City đang sôi động hơn mỗi ngày


