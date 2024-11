Quý III/2024, Masan Consumer tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.703,4 ngàn tỉ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,8% (cùng kỳ năm 2023 tăng 7,6%).



Trong đó, Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2024 ước đạt 3.630,2 ngàn tỉ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 5,4%).

Tiềm năng bứt phá từ ngành tiêu dùng bán lẻ

Cũng theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, xét theo quy mô thương mại bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2024 có mức tăng trưởng khá so với các năm, năm 2024 so với năm 2023 tăng 379.108 ngàn tỉ đồng. Theo đó, 9 tháng năm 2024 phản ánh cầu tiêu dùng trong nước dần phục hồi.

WinMart Phú Mỹ Hưng tấp nập khách hàng mua sắm

Một số yếu tố tác động tăng trưởng thương mại bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng vừa qua được cho là đến từ nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng; khách du lịch nội địa tăng theo đó góp phần tác động lan tỏa đến kết quả hoạt động một số ngành kinh tế. Trong đó ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; vận tải; bán lẻ..., góp phần làm tăng doanh thu các ngành dịch vụ trong nước tăng.

Gia đình mua sắm các sản phẩm Masan

Mới đây, Masan Consumer vừa gây chú ý với kết quả ấn tượng khi đã hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Quý III/2024, Masan group đạt 701 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 1.349,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này là thành quả của khả năng sinh lời mạnh mẽ xuyên suốt các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ. Cũng trong quý này, doanh thu thuần của Masan Group đạt 21.487 tỉ đồng, tăng 6,6% so với mức 20.155 tỉ đồng trong quý III/2023.

Masan Consumer liên tục đạt tăng trưởng hai con số

Góp phần vào kết quả tích cực của "ông lớn" ngành tiêu dùng bán lẻ này, không thể không nhắc đến "viên kiêm cương gia bảo" – Masan Consumer Corporation (Mã chứng khoán: MCH) – công ty thành viên thuộc tập đoàn Masan và cũng được biết đến là một trong những công ty hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam.

Sản phẩm nhãn hàng riêng của WinMart có giá rẻ hơn 10-20% so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường

Quý III/2024, MCH đạt mức tăng trưởng doanh thu 10,4% so với cùng kỳ trong quý III/2024, đạt 7.987 tỉ đồng. Con số tích cực này được đóng góp bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Gia vị giúp đạt tăng trưởng lần lượt 11% và 6,7% so với cùng kỳ; hoạt động đổi mới trong ngành hàng đồ uống, chăm sóc gia đình và cá nhân giúp đạt tăng trưởng lần lượt 18,8% và 12,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8%, chiến lược Go Global của doanh nghiệp này cũng đạt những con số tích cực với doanh thu xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng, đạt mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ sản phẩm Chin-Su được thị trường Nhật Bản ưa chuộng

Kể từ năm 2017 đến năm 2023, Masan Consumer tăng trưởng với tốc độ gấp 2,2x lần so với tốc độ thị trường chung. Theo một báo cáo mới đây của HSBC, Masan Consumer có tỉ suất lợi nhuận cao, tăng trưởng doanh thu ổn định so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực FMCG và thực phẩm đóng gói trong khu vực.

Lộ trình IPO của Masan Consumer thêm rõ nét

Sở hữu vị thế trong nhóm đầu ngành hàng tiêu dùng, kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng qua những năm gần đây, giá cổ phiếu MCH của Masan Consumer liên tiếp lập đỉnh mới, MCH không khó để đáp ứng điều kiện niêm yết (hiện giao dịch tại UPCoM). Nhịp tăng của giá cổ phiếu MCH với tính thanh khoản cao là minh chứng cho niềm tin từ thị trường vào những thành tựu doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart

Ngày 2-10, công ty này đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đồng thời, xin ý kiến cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty, với mức tạm ứng cổ tức tối đa là 100% (tức 1 cổ phiếu được nhận mức tạm ứng cổ tức năm 2024 tối đa là 10.000 đồng).

Trước động thái thông qua của cổ đông về kế hoạch niêm yết MCH lên sàn HOSE có thể thấy rằng bước đi chiến lược của doanh nghiệp này đang đi đúng lộ trình. Bên cạnh đó, việc IPO Masan Consumer thành công sẽ giúp nâng cao định giá của các cổ phiếu họ Masan như MCH, MSN và lộ trình này ngày càng rõ ràng hơn với những thông tin tích cực từ doanh nghiệp và thị trường.

Năm nay, MCH dự kiến đạt doanh thu từ 32.500 tỉ đồng đến 36.000 tỉ đồng. Với triển vọng kinh doanh tích cực, giá cổ phiếu Masan Consumer được tin tưởng sẽ giữ vững "phong độ", hứa hẹn một lộ trình tiềm năng giúp phát huy tối đa năng lực của công ty hàng tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á.