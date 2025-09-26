Thị trường
26/09/2025 16:27

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Hà Nội ngày 25-9, Quản lý quỹ Rồng Việt được trao giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần 3

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025- Ảnh 1.

Quản lý quỹ Rồng Việt vinh dự nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Đây là lần thứ hai liên tiếp Công ty CP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) đón nhận thành tích nổi bật này. Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.

Với chủ đề "Kỷ nguyên mới, Sức bật mới", VWAS 2025 tập trung thảo luận về động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, triển vọng đầu tư vào các lớp tài sản truyền thống và cơ hội mới đến từ của tài sản mã hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu biểu trên cơ sở đánh giá từ Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia uy tín cùng ý kiến khảo sát từ khách hàng, nhà đầu tư.

Hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản, VDAM ý thức được vai trò và sự đóng góp của công ty cho sự phát triển thị trường vốn, thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản chất lượng, chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân và không chuyên.

Trong năm 2025, VDAM đã ra mắt Quỹ Đầu tư Thịnh Vượng Rồng Việt (RVPIF). Sau hơn 6 tháng hoạt động, RVPIF ghi nhận hiệu quả đầu tư đạt 19,42% (tính đến ngày 24-9-2025).

Bên cạnh quỹ mở RVPIF, VDAM cũng cung cấp các giải pháp quản lý tài sản như ủy thác và tư vấn đầu tư đạt được hiệu quả sinh lời tốt, nhằm nâng cao trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Những kết quả ấn tượng đó đã giúp Quản lý quỹ Rồng Việt ghi danh trên bảng thành tích tại VWAS 2025 với danh hiệu "Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu". Đây là sự ghi nhận của quý khách hàng, quý đối tác cho những nỗ lực không ngừng của VDAM trong việc mang lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025- Ảnh 2.

Giải thưởng tại VWAS 2025 vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực để VDAM tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, mở rộng kênh phân phối và ứng dụng công nghệ, nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu và tiện ích hơn cho khách hàng, đồng thời đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành quản lý tài sản tại Việt Nam.

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025- Ảnh 3.Tạp chí HR Asia vinh danh Chứng khoán Rồng Việt là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 4 năm liên tiếp

Tối 14-8, tại lễ trao giải HR Asia, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tiếp tục được vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

