Khi “Rồng Việt Nam” hội tụ “Rồng quốc tế”, dấu ấn đặc biệt từ Bia Saigon Special

Dấu ấn 8WONDER: "Rồng" tụ hội!

Hơn 13 triệu lượt theo dõi trực tuyến, hàng chục ngàn khán giả có mặt trực tiếp, setlist ấn tượng, sân khấu đẳng cấp quốc tế, cùng những trải nghiệm có 1-0-2, tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ khó quên cho khán giả tại 8WONDER Winter. Siêu nhạc hội với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim Cương, Bia Saigon Special đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc và chính thức ghi dấu ấn là một supershow hoành tráng bậc nhất Việt Nam.

8WONDER Winter 2024 mang dấu ấn đặc biệt khi là nơi hội tụ đầy đủ nhà Rồng từ các anh "Rồng" quốc tế, "Rồng" Bia Saigon Special đến anh tài "Rồng" BinZ - chàng rapper đa tài sinh năm 1988. Bầu không khí tại Vinhomes Grand Park trở nên phấn khích với sự xuất hiện của các "anh Rồng" Imagine Dragons. Lần đầu tiên đến với Việt Nam, ban nhạc hàng đầu thế kỷ XXI trình bày loạt siêu phẩm như Fire in These Hills, Thunder, Bones, Take me to the beach, Radioactive, cùng phiên bản Bad Liar với phần mở đầu đầy cảm xúc Poetry Intro khiến khán giả vô cùng thích thú.

Sâu khấu đậm chất Special trong màn trình diễn của anh "Rồng" BinZ

Trong khi đó, BinZ mang tới sân khấu Big City Boy và Hồn lỡ sa vào - Ca khúc đã được Triple D làm mới lại theo màu sắc vui tươi, hiện đại mà không kém phần cuốn hút. Điểm nổi bật trong màn trình diễn của chàng rapper là một sân khấu ngập tràn sắc xanh đúng chất Bia Saigon Special, như tiếp thêm nguồn năng lượng tươi mới, ngập tràn cảm hứng đến khán giả.

Cùng với các anh Rồng còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ trẻ, đang là những cái tên hot, "làm mưa làm gió" trong cộng đồng yêu âm nhạc Việt như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, MANBO, HURRYKNG, Chi Pu… Có thể nói 8WONDER Winter với chủ đề "Unwrap The Wonder Winterland" đã thành công đưa người hâm mộ chạm đến đỉnh cao của kỳ quan cảm xúc, làm nên một hành trình âm nhạc đáng giá đến từng khoảnh khắc.

Chuỗi trải nghiệm độc đáo từ Bia Saigon Special

Thăng hoa cùng âm nhạc đỉnh cao, khán giả còn có cơ hội tham gia chuỗi trải nghiệm độc đáo của Nhà tài trợ Kim Cương Bia Saigon Special. Nổi danh với hương vị êm mượt, sảng khoái dài lâu nhờ hoa bia Yakima được nhập khẩu từ Mỹ, Bia Saigon Special đã được đón nhận và yêu mến bởi người Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Đặc biệt hơn trong mùa Tết 2025, thương hiệu này còn mang đến thiết kế "Lộc Special" khác biệt với mong muốn thu hút những điều tốt đẹp nhất cho bạn và người đặc biệt.

Bia Saigon Special mang theo tinh thần "Tặng Lộc Special, Mở Tết Sung Túc" đến 8WONDER Winter 2024

Sau màn khởi động check-in để nhận blindbox, người tham dự sẽ bắt đầu hành trình khám phá trọn vẹn mọi giác quan: từ cảm giác hồi hộp đến bùng nổ khi tham gia trò chơi trúng thưởng, đến cảm giác sảng khoái nhâm nhi từng chút men đậm chất "Special". Tham gia các trò chơi hút "Lộc Special", trả lời câu hỏi liên quan đến người đặc biệt, nhiều khán giả đã thành công "rinh" về những phần quà hấp dẫn như vé xem concert 8WONDER, iPhone 16 Pro Max, AirPods… Đến với khu vực quầy bar đậm chất Special, nhiều khán giả đã thoải mái thưởng thức Bia Saigon Special giữa không gian LED mãn nhãn.

Khoảnh khắc Special chuẩn chất Bia Saigon Special cùng các Anh Tài thu hút nhiều khán giả

Bất ngờ hơn cả là khán giả còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng các Anh Tài Binz và Tăng Phúc - Những cái tên đang làm mưa làm gió cùng show diễn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, để cùng tạo nên những khoảnh khắc Special khó quên. Lưu giữ khoảnh khắc Special bằng máy ảnh Polaroid kèm chữ ký của các Anh Tài, hay cùng các Anh Tài trải nghiệm chuỗi hoạt động độc đáo tại Trạm Hút Lộc Special… đều trở thành những kỷ niệm đong đầy cảm xúc tại 8WONDER Winter.

Tinh thần "Tặng Lộc Special, Mở Tết Sung Túc" của Bia Saigon Special mang đến 8WONDER Winter đã chính thức khởi động mùa lễ hội của thương hiệu. Điểm hẹn tiếp theo của Bia Saigon Special sẽ là Lễ hội chào đón năm mới - City Tết Fest Thủ Đức 2025. Được biết điểm nhấn đặc biệt của City Tết Fest 2025 là sân khấu âm nhạc đẳng cấp với thiết kế hoành tráng theo concept "Tết Loud South". Chương trình hứa hẹn bùng nổ với hai đêm Đại nhạc hội đỉnh cao: Đêm Khai mạc vào ngày 28-12-2024 và Đêm Countdown chào đón năm mới vào ngày 31-12-2024. Nối tiếp thành công của siêu nhạc hội 8WONDER Winter, Bia Saigon Special sẽ đồng hành cùng City Tết Fest 2025 trong vai trò nhà tài trợ và cùng tham gia vào các hoạt động đặc biệt trong lễ hội này.